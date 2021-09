Antauro Humala estaría impaciente por obtener su indulto

Antauro Humala Tasso permanece preso desde 2005 por encabezar el “Andahuaylazo” | Foto: Agencia Andina

Antauro Humala Tasso, encarcelado 19 años por encabezar en 2005 un levantamiento armado que provocó la muerte de cuatro policías, estaría impaciente por conseguir su indulto y buscaría ejercer presión a través de los etnocaceristas y algunos congresistas de Perú Libre.

Según el diario El Comercio, su abogada Carmen Huidobro habría dicho que, si en dos semanas no se cumple con el indulto que Pedro Castillo prometió en campaña, “las bases etnocaceristas saldrán a las calles”. Además, el diario añade que entre los etnocaceristas circulan afiches con el mensaje: “Pedro Castillo, Antauro, ¿para cuándo?”.

Por otro lado, el informe periodístico asegura que el pasado 14 de setiembre, el parlamentario de Perú Libre Abel Reyes le envió un escrito al ministro de Justicia, Aníbal Torres, en el que solicitó información sobre el régimen carcelario del hermano del expresidente Ollanta Humala, y anunció que iría a visitarlo

“He tomado conocimiento de presuntas irregularidades que se estarían cometiendo contra el interno”, habría escrito.

Antauro Humala empezó a impacientar, según el diario, cuando supo que Vladimiro Montesinos fue trasladado a Ancón I y al enterarse de que lo mismo pasaría con los terroristas que permanecen en la Base Naval del Callao.

INDULTO DE ANTAURO NO ERA PRIORIDAD

A inicios de agosto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, indicó que en el Gobierno no se contempla indultar a Antauro Humala. “Imposible; no hay nada de eso”, enfatizó aquella vez.

Consideró que, en el caso de llegar a plantearse algo así, como se indicó durante la campaña electoral, él se negaría a firmar la resolución correspondiente, pues: “Soy totalmente contrario a cualquier acto de violencia o crimen”.

Por esos días, la abogada y el hijastro de Antauro Humala, expresaron que, esperan que el actual presidente, Pedro Castillo, cumpla su promesa de indultarlo si fracasan los recursos para que salga en libertad.

“Esperemos que se dé pronto”, aseguró entonces en declaraciones al Canal N Ricardo Repetto, hijo de la esposa de Antauro Humala, luego de dejar en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros una carta del militar encarcelado con saludos para el primer ministro, Guido Bellido.

Repetto negó que en la misiva escrita por Humala desde la prisión se solicitara el indulto, aunque reconoció que “no han caído bien” las declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres.

“¿Qué está pasando con este ministro? Que se acuerde el ministro que está sentado ahí gracias al presidente”, advirtió Repetto, quien recordó que el indulto fue prometido por Castillo durante la campaña electoral sin que la militancia de Antauro Humala se lo demandara para darle su apoyo.

“No sería muy bueno para el Gobierno pelearse con sus aliados, y menos con sus aliados de las provincias. Yo creo que el pueblo profundo del sur andino no va a estar de acuerdo con que traicionen y mientan una vez más al mayor Antauro. La militancia no lo va a permitir”, añadió.

ANTAURO HUMALA TASSO EN LA CÁRCEL

Antauro Humala Tasso es el líder del etnocacerismo, un movimiento integrado principalmente por reservistas de las Fuerzas Armadas, cuyos miembros participaron activamente en la campaña electoral de Pedro Castillo.

Humala Tasso permanece preso desde 2005 por encabezar la asonada denominada “Andahuaylazo” donde él y reservistas exigieron la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo.

El 29 de octubre de 2000, junto a su hermano Ollanta y más de 60 reservistas, asaltó una instalación minera en Locumba (en Tacna) para exigir la renuncia del entonces presidente Alberto Fujimori.

El 1 de enero de 2005, a dos días del pase a retiro de su hermano Ollanta, Antauro protagonizó un nuevo motín denominado Andahuaylazo, esta vez contra el presidente Alejandro Toledo, en la ciudad de Andahuaylas.

Sin embargo, fue capturado y sus aliados depusieron las armas por orden suya el 4 de enero. Durante su asalto murieron cuatro policías y dos de sus reservistas. Antauro fue capturado y llevado a la cárcel de Piedras Gordas.

Antauro Humala recibió condena de 19 años por distintos delitos por lo ocurrido en la comisaría de Andahuaylas.

(Con información de Agencia Andina y El Comercio)

