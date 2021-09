Mario Vargas Llosa confiesa que el triunfo de Pedro Castillo fue su derrota

Foto: Andina

Desde Estados Unidos, Mario Vargas Llosa precisó que la victoria del profesor Pedro Castillo en las Elecciones 2021 significa una derrota para él, tal como lo dijo el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO.

El premio Nobel de Literatura realizó estas declaraciones para el portal Latinus. En la entrevista, volvió a referirse al triunfo del ahora presidente peruano, al que calificó como una “desastre” para el pueblo peruano.

“(AMLO) me ha atacado varias veces. Ha dicho que el triunfo de Castillo era mi derrota, lo que desgraciadamente es verdad”, le comentó al periodista Carlos Loret de Mola.

“Yo creo que el triunfo de Castillo en el Perú es un desastre para mi país. (…) Yo voté por el mal menor que representaba Keiko Fujimori”, continuó Vargas Llosa, quien perdió las elecciones presidenciales de 1990 ante Alberto Fujimori, padre de la candidata en mención.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Como se recuerda esta no es la primera vez que el escritor peruano arremete contra el gobierno de Pedro Castillo. Tan solo hace unos días precisó que, en varios países de Latinoamérica, incluido Perú, se estaba cortando la libertad de expresión y la prensa lo sufría.

“En la actualidad, la libertad de expresión está recortada en muchos países latinoamericanos. Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora por desgracia el país mío, que es el Perú”, dijo durante su discurso que inauguraba el evento “Los desafíos de la Libertad de Expresión” en la Universidad de Guadalajara, en México.

“(Perú) va acercándose poco a poco a través de unas elecciones fraudulentas, lo repito, fraudulentas, a ese grupo de países que proclaman el socialismo del siglo XXI como la fórmula que nos arrancará del subdesarrollo”, añadió el novelista.

FRAUDE ELECTORAL

Cabe precisar que el escritor de La Ciudad y los Perros apoyó la teoría del fraude promovida por los partidos de derecha en Perú. Para Vargas Llosa, Perú Libre, agrupación que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la República, adulteró las actas de sufragio para su conveniencia, aunque nunca presentó pruebas para confirmarlo.

“Yo tengo la impresión de que las elecciones fueron adulteradas. Uno vota con lo que existe y yo voté por el mal menor, que representaba Keiko Fujimori. En fin, ha ganado Castillo y los estragos han comenzado ya en el Perú”, indicó.

MVLL vs AMLO

En relación a la entrevista en que participó, Mario Vargas Llosa manifestó que el presidente de México busca su reelección, “como todos los presidentes que quieren ser reyes”.

“Yo creo que se quiere reelegir como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes. López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, yo espero que los mexicanos no se lo permitan”, explicó.

Sin embargo, contradictoriamente consideró que México no va en rumbo a una dictadura ya que en la última elección en el país se demostró una “toma de conciencia”.

“Creo que el contexto mexicano no está para una dictadura”, expresó.

Por último, se burló de que López Obrador le planteara a la monarquía española ofrecer disculpas por la manera abusiva en que los pueblos indígenas de su país fueron reprimidos durante la conquista

“No me diga que no es cómico, absurdo, a estas alturas pedirle a España que pague los costos de lo que fue la conquista de México. Es algo completamente disparatado. No tiene pies ni cabeza”, sentenció el nobel.

