Guerreros Puerto Rico tras derrota de Esto es Guerra: “Vamos a hablar de la vergüenza nacional, los convietieron en ceviche”

Guerreros Puerto Rico se burló de derrota de Esto es Guerra.

Ante la derrota de Esto es Guerra contra Guerreros 2021, equipo de México, la versión de Puerto Rico no dudó en referirse al respeto. Como se recuerda, EEG también cuenta con el mismo formato en dicho país, donde hace unos meses los integrantes peruanos viajaron para competir con sus pares puertoriqueños. Sin embargo, el resultado fue el mismo, perdimos.

Es por ello que la noticia de los sucedido en México no pasó desapercibida en en programa de Puerto Rico, cuyos conductores, José Figueroa y Diane Ferrer, se despacharon a diestra y siniestra. Este espacio es trasmitido por WAPA-TV2, desde el 20 de mayo de 2019.

Al igual que Esto es Guerra Perú cuenta con la voz en off Mr G, Guerrero México con El Zar, el programa boricua tiene a Emilio Pérez, más conocido como Don Emilio. Él junto a los animadores no dudaron en despacharse contra los peruanos.

“Vamos a hablar de la verguenza nacional”, indicó la conductora, secundada por Don Emilio, quien catalogó la participación de los peruanos como una “desfachatez”.

“Acá también lo recibieron, no es un chisme. Es de conocimiento mundial, qué pasó“, acotó el conductor José Figueroa. “¡A Perú los volvieron a patear! Back to back ¿por qué? Los pateamos nosotros y México hizo lo propio”, acotó Guerreros Puerto Rico.

Diane Ferrer continuó con la burla y señaló que ellos “barrieron” con Esto es Guerra. El enfrentamiento se llevó a cabo en marzo del 2021.

“Con nosotros fue una barrida, yo creo que en ninguna competencia internacional ha habido una barrida como la que nosotros le dimos a Perú, pero ellos decían ‘no, que no enviamos nuestros mejores guerreros, ahora que vamos con México vamos con los top’, y vuelven y pierden con sus guerrero top”, dijo.

“Hicieron ceviche a Esto es Guerra”

El conductor de TV no tardó en respaldar las palabras de su compañera y señaló que hicieron ”ceviche (plato típico peruano” a los peruanos. “ Con toda la selección, don Emilio, todo el mundo saludable, estaba hasta súper Hugo, los convirtieron, ¿sabe en qué don Emilio? ¡En ceviche!. Con limoncito, qué rico” , resaltó el animador provocando la risa en los presentes.

“Saben qué yo antes pensaba una revacha con Perú, pero saben, ya no sé”, acotó Diane Ferrer.

Esto es Guerra tras derrota contra Guerreros México: “Nos pusieron trabas para ganar”

Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel, conductores de Esto es Guerra, dieron la bienvenida al team que nos representó en México. Tras una dura competencia, Alejandra Baigorria, Facundo González, Patricio Parodi, Karen Dejo, Paloma Fiuza, Said Palao, y más fueron aplaudidos y felicitados por su performance.

Sin embargo, no todo fue alegría, pues los animadores señalaron que aunque el público mexicano los trató con mucho cariño, no tuvieron la misma sensación con la producción de Guerrero México.

Asimismo, defendieron a sus concursantes de las críticas por no haber ganado la competencia, pues aún contracturados siguieron en carrera.

“Es muy sencillo criticar, pero ya quisiera que pasen por todo lo que han pasado los chicos para seguir compitiendo. Siguieron hasta el final y con la frente en alto”, indicó Gian Piero Díaz, mientras que Johanna San Miguel señaló que no hubo igualdad de condiciones, y si hubiera sido así, está segura que Esto es Guerra hubiera ganado.

Por su parte, Gian Piero resaltó que discrepa con ello, pues aún así el cambio de clima les jugaba en contra. Sin embargo, sí le hubiera gustado un trato más justo.

¿Esto es Guerra despreció la comida mexicana? Esto dijo la productora de Guerreros 2021

Rosa María Noguerón, productora de Guerreros 2021, respondió a las críticas de Johanna San Miguel, Gian Piero Díaz y de los guerreros de Perú, quienes indicaron que no les dieron la misma oportunidad que a los mexicanos.

“Nos han criticado mucho en Perú porque pusimos juegos que ellos nunca han hecho, pues ‘Guerreros’ es una franquicia, ¿no? Los juegos que hacemos aquí son los hacen allá, a lo mejor tiene unos variantes”, contó Nogerón, indicando que ellos siguen las pautas de una especie de manual.

La productora se preguntó también que cómo es posible que no se hayan dado cuenta desde un principio de la supuesta trampa, si incluso, llegaron al programa de Televisa 42 miembros de Esto es Guerra, 13 atletas y 31 miembros de producción para fiscalizar. “De verdad siento que desde que llegaron estaban buscando ¿dónde estaba la trampa? Y no hubo. De hecho aquí les teníamos dulces mexicanos y no quisieron llegar” , detalló a la persona que lo estaba entrevistando, quien acotó que es testigo del desprecio que le hicieron a su comida típica.

