Guerreros 2021: productora enfrenta a Esto es Guerra y dice que despreciaron su comida típica y atenciones

Después que Esto es Guerra criticara a la producción de Guerreros 2021; la productora del programa mexicano, Rosa María Noguerón, salió al frente para aclarar que siempre trataron de hacerles sentir cómodos, es por ello que le sorprende las quejas de los integrantes del espacio peruano.

Rosa María Noguerón señaló que la producción esperó a los conductores, participantes y todo el equipo de Esto es Guerra con una feria de dulces y kampers para que puedan maquillarse y tengan su privacidad, pero la reacción de ellos les dejó mucho que desear.

“Fue una gran experiencia, nosotros pensábamos que nos iban a arrasar porque cuando veíamos las conducciones notábamos que eran muy altos”, contó la realizadora, quien explicó que tuvo que retirar a dos integrantes de su equipo porque no eran del mismo peso muscular que nuestros compatriotas. Sin embargo, grande fue su sorpresa al verlos competir.

Productora de Guerreros 2021 responde a críticas de Esto es Guerra

Asimismo, respondió a las críticas de Johanna San Miguel, Gian Piero Díaz y de los guerreros de Perú, quienes indicaron que no les dieron la misma oportunidad que a los mexicanos.

“Nos han criticado mucho en Perú porque pusimos juegos que ellos nunca han hecho, pues ‘Guerreros’ es una franquicia, ¿no? Los juegos que hacemos aquí son los hacen allá, a lo mejor tiene unos variantes”, contó Nogerón, indicando que ellos siguen las pautas de una especie de manual.

La productora se preguntó también que cómo es posible que no se hayan dado cuenta desde un principio de la supuesta trampa, si incluso, llegaron al programa de Televisa 42 miembros de Esto es Guerra, 13 atletas y 31 miembros de producción para fiscalizar. “De verdad siento que desde que llegaron estaban buscando ¿dónde estaba la trampa? Y no hubo. De hecho aquí les teníamos dulces mexicanos y no quisieron llegar”, detalló a la persona que lo estaba entrevistando, quien acotó que es testigo del desprecio que le hicieron a su comida típica.

Incluso, Rosa María se animó a pedir que revisen el programa para que prueben dónde estuvo la trampa.

“Así como hay que saber ser un ganador con dignidad, también hay que saber ser un buen perdedor . Nosotros en ningún momento nos hemos ufanado de haber ganado. Nosotros en ningún momento como equipo ganador hemos dicho ‘acabamos con ellos, los hemos apachurrado’. No nos hemos ufanado de haber triunfado, al contrario, nos sentimos orgullosos de haber ganado a un equipo tan sólido, con tanto años de experiencia, con tremendo físico y tan preparado como Perú”, resaltó la productora.

Respecto a si era cierto que el equipo peruano solo se había dedicado a competir en TikTok y había dejado de lado los deportes, Nogerón solo señaló que ellos en México hacen entre 8 y 10 retos, mientras que los peruanos al llegar allá solo quisieron hacer 4 retos, a lo que ella se negó, pues eso significaba “retroceder”.

La mujer de televisión contó que al saber de la llegada de los guerreros de Perú, no dudó en pedir kampers especiales. “Tú sabes que este foro es muy pequeño y los camerinos son muy sacrificados, ni siquiera hay baños, pero para ellos trajimos kampers como los que se usan en las telenovelas, en donde pudo estar una Angelina Jolie ”, remarcó.

¿Johanna San Miguel despreció atenciones de la producción de Guerreros 2021?

Rosa María no se calló nada, incluso, se refirió a Johanna San Miguel, de quien dijo que despreció las atención de la producción. “Trajimos dos kampers de cuatro camerinos para que estén cómodos, tuvieron sus propios baños, tuvimos un llamado de maquillaje y peinado especial para ellos y el primer día no se quisieron maquillar, ni siquiera la conductora. Nosotros quisimos dar las mejores atenciones, los trajimos al mejor hotel que pudimos y pensamos que se habían ido contentos, pero oh sorpresa”, concluyó.

