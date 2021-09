Esto es Guerra Perú vs Guerreros México: Rodrigo González se burla de las lágrimas de Johanna San Miguel

Rodrigo González se burla de Johanna San Miguel. (Foto: Instagram)

Luego que Johanna San Miguel no pudiera contener las lágrimas ante las palabras de su par mexicana, quien la resaltó por no solo por ser la conductora de Esto es Guerra, sino también por poner cuerpo y alma en la competencia; Rodrigo González no dudó en burlarse de la reacción de la actriz.

“Yo respeto mucho lo que tú haces, porque finalmente tú eres una institución, y no solo eres la conductora que hace el trabajo de ‘couchear’, de acompañar y, de cierto punto, esa mujer que va con ellos peleando de hombro a hombro con todos tus guerreros”, fueron las palabras de Tania Rincón ante una conmovida Johanna.

“Se ve que tienes estima, cariño y que sudas cada punto y padeces cada punto que no dan. Se te ve, y eso se agradece y es llevar tu trabajo a otro nivel, y los acompañas a ellos que son como tus hijos. Eres un ancla, médula de ese programa que tú iniciaste” , acotó.

Estas palabras enternecieron a la actriz y no pudo evitar quebrarse. Al ver esto, los guerreros abrazaron a su mamá leona y le agradecieron tanto cariño.

Rodrigo González se burla de Johanna San Miguel

Ante ello, Rodrigo González no dudó en pronunciarse e incluso, se burló de la reacción de la artista.

“A la Johanna le salió la vena Carmín (telenovela), está pujando para que le salga la lágrima” , indicó el animador, quien también criticó mucho la iluminación del programa, pues considera que no benefició a la conductora.

“¿Están mala la luz o no se ha lavado el pelo? Tú me pones esa luz, yo no salgo”, dijo Rodrigo. Asimismo, resaltó que este versus fue una gran jugada de Esto es Guerra, pues el rating les ha funcionado mucho.

Respecto a la derrota, González señaló que “no hay primer lugar para todos”, y que si bien es cierto los mexicanos estaban mucho más preparados, el cambio de clima les jugó en contra a nuestros compatriotas.

EGG: ¿Qué dijo Johanna San Miguel ante la derrota con Guerreros México?

Johanna San Miguel y Gan Piero Diaz en todo momento protestaron ante la producción mexicana cada vez que notaban una injusticia. Y aunque los integrantes de Esto es Guerra no dieron la talla con sus contrincantes, la conductora indicó que vio la carrera bastante pareja.

“Hay un problema y definitivamente esto creo que va a ser como medio parejo, porque ustedes no sienten en Lima (la altura) a nivel del mar. Yo he subido al periférico y se me salía el corazón. Entonces, cuando ustedes vayan a Lima y estemos más parejos, va a ser muy importante para nosotros y para los chicos” , indicó.

La artista también se pronunció a través de sus redes sociales: “¡Mis chicos. Mis chicas. Mis Guerreros! Los amo. Los admiro y estamos más juntos que nunca”. Esta descripción fue acompañada con imágenes de la competencia en Televisa.

Johanna San Miguel se quiebra tras las palabras de conductora de Guerreros México. (Foto: América TV)

EEG Perú contará toda su verdad en vivo y en directo

Tras su llegada a Perú, el equipo de Esto es Guerra contará su verdad sobre su participación en México, este último 7 de septiembre. La cita es hoy a las 7:00 de la noche por América Televisión.

Son muchas las preguntas y cuestionamientos de parte de los hinchas del programa ante la derrota, y los competidores y conductores están dispuestos a responder todas las inquietudes.

¿'Guerreros México’ aceptará la revancha de ‘Esto es Guerra’ en Perú?

Cabe recordar que tras concluir la competencia, Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel lanzaron el reto a los conductores de Guerreros México, los invitaron a una revancha pero en nuestro país y con nuestras propias reglas. ¿Aceptarán?

“Los esperamos en Lima con todo el cariño y respeto del mundo”, dijo Gian Piero Diaz. “Este equipo peruano la viene peleando hace muchísimo tiempo, buscando entretener a la familia peruana, y hay unos fans maravillosos en Perú, y a ellos nos debemos. Ellos son el alma, el corazón del programa, muchas veces nos critican, pero finalmente nos empujan a tomar este tipo de desafíos. Nos vamos con la frente en alto, porque lo dejamos todo en la competencia. Estamos de pie y siempre mirando al cielo”, acotó el también actor.

Cabe indicar que como muestra de cariño, los integrantes de Esto es Guerra le obsequiaron a los mexicanos un pisco peruano y el tradicional chullo.

SEGUIR LEYENDO: