Reinas del Show 2: Ellas son las 10 participantes que buscarán un lugar en el reality de Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel arrancó la nueva temporada de Reinas del Show. (Foto: América TV)

Reina del Show, el programa de Gisela Valcárcel, regresó por todo lo alto este último sábado 4 de septiembre. En esta nueva temporada, la dinámica para entrar a concurso es diferente. Las participantes deberán enfrentarse a un versus constante para ganarse un espacio en el programa.

De esta manera y tras el anuncio de llas nuevas reglas de parte de la conductora, se anunció a las 10 figuras que lucharán por la corona. Ellas tuvieron que enfrentarse con una de sus compañeras.

El versus fue dispuesto así: Gabriela Herrera vs Diana Sánchez, Isabel Acevedo vs Vania Bludau, Yolanda Medina vs Lady Guillén, Melissa Paredes vs Milena Zárate y Brenda Carvalho vs Emilia Drago.

Los encargados de definir a las ganadoras fueron los miembros del jurado invitado, conformado por Ethel Pozo, Ricardo Rondón, Janet Barboza y Edson Dávila.

Gabriela Herrera y Brenda Carvalho, las favoritas de Reinas del Show

Las favorita de la noche fueron Gabriela Herrera y Brenda Carvalho, quienes ya tienen su sitio asegurado en la competencia. Por otro lado, Isabel Acevedo, Yolanda Medina y Melissa Paredes fueron las ganadoras de sus respectivos versus, sin embargo, tendrán que seguir lugando por quedarse en el programa.

En este caso, Emilia Drago, Vania Bludau, Milena Zárate, Lady Guillén y Diana Sánchez perdieron sus versus, quedando así en la ‘Línea de fuego’. Ellas corren el riego de quedar eliminadas.

El jurado está conformado por Morella Petrozzi, Santi Lesmez, Adolfo Aguilar y Tilsa Lozano. Reinas de Show se emite cada sábado a partir de las 9 p.m. por América TV.

Como se recuerda, en la primera temporada, Korina Rivadeneira se alzó con la copa. Y aunque esta victoria fue lograda en medio de polémica ante la renuncia de Allison Pastor, la venezolana aclaró que se había esforzado mucho para lograr su objetivo.

¿Qué dijo Isabel Acevedo tras quedar en sentencia?

La bailarina señaló que en la siguiente gala tratará de mostrarse más segura para ser reconocida por los mejores pasos.

“Se vienen muchas sorpresas, estoy tratando de disfrutar mi baile, porque en la primera gala no lo hice, quizá trasmití mis nervios, no fue el típico show que suelo dar. Ahora vengo con todo, con otra actitud, tratando de sentir la coreografía en el cuerpo. ¡Ah!, y esta vez sí voy a colocarme bien las extensiones para que no se me vuelvan a caer”, indicó la joven.

“Esta semana quiero llevarme los mejores pasos y quedarme en la competencia, llego con todo. Lo importante es disfrutar y hacer bien la ejecución del baile, con pasos limpios y vistosos para el público”, acotó.

Isabel Acevedo es bailarina profesional pero los nervios le jugaron en contra. (Foto: América TV)

Brenda Carvalho prefiere no minimizar a nadie

Por su parte, Brenda Carvalho, quien fue catalogada como una de las favoritas de la noche, resaltó que está trabajando muy duro para no bajar de nivel.

“Este fin de semana ha subido el grado de dificultad, llego con una salsa de velocidad máxima. Y quiero, una vez más, dejar a todos sorprendidos. Siempre quiero sorprender, siempre quiero dar un plus”, dijo

Respecto a las competidoras que están en sentencia aclaró que no bajará la guardia ante ninguna. “ De las ocho chicas, creo que todas deben pasar a la competencia, cada una tiene su plus, cada una tiene su sazón , cada una tiene una estrella, tiene un brillo. Todas tienen la posibilidad de llegar a una final. Aquí no importa si eres o no bailarina, lo más importante es el show que brindas gala a gala”, dijo.

Brenda Carvalho es una de las favoritas de Reinas del Show. (Foto: América TV)

Y aunque Brenda prefirió no nombrar a nadie como la más fuerte, Melissa Paredes no dudó en señalar a la brasileña con una de las contrincantes más poderosas.

“Definitivamente la más fuerte es Brenda Carvalho, es impresionante su técnica y su nivel de competencia”, dijo.

Melissa Paredes explica por qué casi se desmaya en la pista de baile

Como se recuerda, Melissa Paredes sufrió un mareo en plena pista de baile. Al respecto, la conductora de TV aclaró que no está embarazada y fue producto de los nervios. “Ojalá que esto no me vuelva a pasar, no lo creo, esto fue por los nervios del primer día más el cansancio. Esta gala voy a comer bien para no tener mareos , la semana pasada, el día del programa, no lo hice porque estaba metida en aprender la coreografía”, resaltó.

Por otro lado, la joven indicó también que ha recibido el cariño de sus fans tras su participación en Reinas del Show, pero más de parte de su esposo, Rodrigo Cuba. “A mi esposo le encantó mi baile, me ve con ojos de amor. A mí, la verdad, no me gustó”, indico entre risas.

Lady Guillén en sentencia y presa de los prejuicios

Por su parte, Lady Guillén, una de las sentenciadas, confesó que le emociona volver a bailar. Como se recuerda, la hoy abogada fue parte de una agrupación de cumbia hace muchos años.

“Esta semana llego con una coreografía más avanzada, a otro nivel. Estoy muy cansada, me duele la espalda, me duele el cuerpo, adaptarme después de doce años a todo, las horas de ensayo y uno quiere hacer lo mejor que puede hacer, continuar en competencia para dar todo de ti, es adaptarse después de doce años”, resaltó.

“La competencia está dura y fuerte, y eso me entusiasma en querer prepararme y perfeccionar algunos errores que debo de corregir en el baile. Es una preparación constante y vamos a ver qué pasa en el camino”, acotó.

La exconductora de TV señaló que si bien es cierto ha recibido el cariño del público, ha tenido que enfrentar los prejuicios de la gente, pues consideran que el regresar al baile significa un retroceso en su carrera.

“Algunos me dicen que, cómo estoy bailando si ya estaba en otras cosas. Es el prejuicio de gente que piensa que si fuiste bailarina y ya eres abogada, entonces, no debes volver a bailar nunca. Pero yo siempre tomo los buenos comentarios, esos que me alimentan”, concluyó.

Lady Guillen quedó sentencias en Reinas del Show 2. (Foto: América TV)

