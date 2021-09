Reinas del Show 2: ¿Quiénes son las favoritas del reality de Gisela Valcárcel y cómo reaccionaron al saber qué serán enfrentadas?

Son 10 las concursantes que se bailarán para quedarse en Reinas del Show. (Foto: América TV)

Este último sábado se estrenó la segunda temporada de Reinas del Show, donde tras un riguroso versus, resultaron como favoritas Brenda Carvalho y Gabriela Herrera. De esta forma, las talentosas mujeres se ganaron un cupo en el reality.

Grande fue la sorpresa cuando la producción de América Hoy anunció que señaló que la enfrentará una vez más. ¿Qué dijeron la concursantes al respecto?

“Yo pedí un versus con Brenda porque me gusta ponerme la valla alta, me gustan los retos fuertes, y yo sé que Brenda es una competidora fuerte y puedo estar al nivel de ella”, señaló Gabriela Herrera. “Yo puedo ser muy joven, puedo no tener la misma experiencia que ella en la pista, ella ha levantado dos copas, pero las ganas y la actitud las tengo” , agregó.

Gabriel Herrera es una de las favoritas de Reinas del Show 2. (Foto: América TV)

Asimismo, destacó que dará todo de sí para ganarse la corona. Por su parte, Brenda Carvalho, quien fue campeona de El gran show en el 2017, indicó que este encuentro le genera mucha emoción.

“El versus que se vivirá mañana genera mucha emoción, lo rico del baile es que te da oportunidad de hacer grandes y nuevas cosas. ¿Qué opinó de Gabriela Herrera? Es una chica talentosa que tiene mucho camino por recorrer, es una fuerte competidora. En Reinas del show todas son rivales para mi y todas son talentosas”, resaltó.

Brenda Carvalho indicó que no minimiza a nadie de Reinas del Show 2. (Foto: América TV)

Como se recuerda, Isabel Acevedo, Yolanda Medina y Melissa Paredes fueron las ganadoras de sus respectivos versus, sin embargo, tendrán que seguir lugando por quedarse en el programa.

Mientra que Emilia Drago, Vania Bludau, Milena Zárate, Lady Guillén y Diana Sánchez perdieron sus versus, quedando así en la ‘Línea de fuego’. Ellas corren el riego de quedar eliminadas.

El jurado está conformado por Morella Petrozzi, Santi Lesmez, Adolfo Aguilar y Tilsa Lozano. Reinas de Show se emite cada sábado a partir de las 9 p.m. por América TV.

Como se recuerda, en la primera temporada, Korina Rivadeneira se alzó con la copa. Y aunque esta victoria fue lograda en medio de polémica ante la renuncia de Allison Pastor, la venezolana aclaró que se había esforzado mucho para lograr su objetivo.

Gisela Valcárcel estrenó Reinas del Show 2 con exparejas de Christian Domíguez

Gisela Valcárcel regresó a la pantalla con la segunda temporada de Reinas del Show. Y como era de esperarse, el programa acogió a talentosas pero también mediáticos personajes. En esta oportunidad, la rubia reunió a Vania Bludau y a Isabel Acevedo en el set, ambas exparejas de Christian Domínguez.

Es así como las jóvenes tendrán que competir para ganarse la corona de Reinas del Show, junto a ocho participantes más.

La conductora en principio presentó a Isabel Acevedo, quien llegó relajada al set. De pronto, Gisela anunció a Vania Bludau, causando expectativa en ell jurado y en los presentes. La pareja de Mario Irivarren de inmediato aclaró que ella no la reciente ex de Christian Domínguez. “Yo soy la tataratatara ex”, señaló entre risas.

De esta manera, Vania Bludau marcó distancia con el cantante y resaltó que no viene al caso que la enfrenten con Acevedo.

Ante esta reunión, Gisela indicó que ahora comprende por qué Christian Domínguez no asistió al programa con sus compañeros de América Hoy. Bromas iban y venían, donde el punto principal era el cantante de cumbia.

Christian Domínguez aclaró que no le interesa ir a Reinas del Show para tocar su vida personal

Esta situación molestó a Christian Domínguez, quien tras ser consultado sobre este encuentro y la invitación de Gisela Valcárcel al programa, respondió: “Fue el santo de mi cuñada, Carla Franco. Mi hija cumplía 6 meses el día sábado y viajamos a Chimbote y visitamos a mi suegra que en paz descanse”.

“Si ustedes quieren que yo vaya, voy como un jurado permanente. A trabajar objetivamente, pero si yo voy a ir para que se torne un lado personal, jefa, Melissa, comadre, con mucho cariño les digo, ustedes de repente no pueden entender, pero que traigan el pasado a su presente, cuando tienen un presente, no, no...”, resaltó en América Hoy.

Asimismo, resaltó que si existe la oportunidad de que Valcárcel lo invite al programa, espera que no sea para tocar su lado personal. “Si se va a jugar con el lado personal, a mí no me interesa”, puntualizó.

“Es sumamente incómodo también para ellas que me sigan mencionando, o sea no es mi ex, sino que viene de años atrás, y en una presentación para el show más importante de la televisión te mencionen a tu ex de ex de ex es falta de respeto a su presencia”, acotó.

SEGUIR LEYENDO: