Qué hierbas pueden dañar los riñones, según expertos

Es bien sabidos que las hierbas medicinales pueden dotar de múltiples beneficios a la salud de quien las consuma, sin embargo cuando los usuarios presentan alteraciones como insuficiencia renal o alguna otra afección relacionada con los riñones, es necesario ubicar cuáles son las planas que no se deberían ingerir.

De tal forma que se debería evitar consumir dichas opciones porque en algunos casos no se han terminado de estudiar o no han sido probadas en personas que presenten ese tipo de afecciones, por lo tanto su consumo no es seguro, de acuerdo con el portal de salud Kidney.

Cabe señalar que en algunos países las hierbas no se encuentran reguladas, por tal motivo puede ser que lleguen a estar contaminadas con otras sustancias perjudiciales para las personas que sufren alguna alteración en los riñones.

¿Cuáles son las plantas que no se deben consumir?

Alfalfa, cambrón, jengibre, verbena, aloe, ginseng, jugo de Noni, cáscara de la baya del laurel, equiseto Panax, caulófilo, tusílago y el regaliz. Mientras que algunas hierbas que tienen efectos adversos son: gobernadora Poleo, consuelda, hierba Carmín, ephedra (Ma Huang), sasafrás, mandrágora y el yohimbe.

A pesar de las advertencias, lo más recomendable es consultar a un médico de cabecera o un urólogo antes de iniciar a ingerir alguna hierba o suplemento natural, ya que de esa forma será seguro su consumo, pues contará con las cantidades recomendadas y las formas de administración.

¿Cuáles son las hierbas que ayudan a los riñones?

De acuerdo con un artículo publicado por la revista especializada UnComo, existen plantas con las que son posibles realizar infusiones que ayuden al cuidado y limpieza de los riñones, por ejemplo:

- Perejil: en una investigación realizada por la American University of Beirut, se demostró que el perejil es una planta naturalmente diurética, ya que alivia la retención de líquidos, hinchazón en el abdomen y posee antioxidantes como flavonoides y carotenoides que ayudan a mejorar la salud.

- Diente de león: se trata de una planta diurética y antioxidante que auxilia en el buen funcionamiento de los riñones, hígado y vesícula biliar, además de eliminar los desechos de sal y exceso de agua por medio de la orina.

- Ortiga: compuesta por lectinina, vitamina B, ácidos grasos insaturados, serotonina y acetilcolina, mismas que favorecen las funciones renales, los expertos aconsejan tomar la infusión en ayunas cada dos días para no alterar las funciones propias de los órganos.

Para poder preparar alguna de las infusiones anteriormente mencionadas es necesario poner a hervir una taza de agua y una vez que suelte los primeros hervores se podrá añadir alguna de las hierbas seleccionadas.

Posteriormente, se le tendrá que bajar la intensidad al fuego y tapar la preparación hasta que se realice la infusión, después de unos minutos de reposo se puede servir y consumir.

Además del consumo de las bebidas, también se dio a conocer un listado de alimentos que pueden ayudar a conservar la salud de la vejiga y de los riñones:

- Remolacha: favorece la eliminación de líquidos, sin embargo se recomienda consumirla en pocas cantidades ya que puede llegar a formar cálculos renales de oxalato cálcico.

- Piña: fruta enriquecida con vitamina C, agua, potasio y bromelina, es considerada como un alimento depurativo, de tal forma que auxilia en la desintoxicación de los riñones y además evita la formación de piedras en los riñones.

Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK por sus siglas en inglés), el proceso que realizan los riñones es lo que mantiene la sangre limpia y químicamente equilibrada.

