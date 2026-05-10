México

Carlos Rivera desata euforia con Ha*Ash y Yuri en el concierto más grande de su carrera

Miles de asistentes corearon cada tema en una noche marcada por invitados sorpresa, emociones y un formato 360 que convirtió el recinto en una auténtica fiesta musical

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Carlos Rivera congrega a miles de seguidores en su histórico concierto 360 en la Plaza de Toros La México. - (Instagram)
Carlos Rivera congrega a miles de seguidores en su histórico concierto 360 en la Plaza de Toros La México. - (Instagram)

La Plaza de Toros “La México” vibró este sábado 9 de mayo con uno de los conciertos más importantes en la trayectoria de Carlos Rivera. El cantante originario de Tlaxcala reunió a miles de seguidores en un espectáculo 360 que destacó por su producción, sus invitados especiales y un repertorio cargado de éxitos.

Entre las figuras más ovacionadas estuvieron Ha*Ash, integrado por Hanna y Ashley Pérez, quienes aparecieron sobre el escenario para interpretar “Te dejo en libertad”, uno de los temas más emblemáticos de su carrera. La reacción del público fue inmediata y convirtió el recinto en un coro monumental.

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Otra de las invitadas que encendió la noche fue Yuri. La cantante jarocha compartió escenario con Rivera para cantar “Ya no vives en mí”, provocando una de las ovaciones más intensas de la velada en un concierto que quedó marcado como uno de los más multitudinarios del artista.

Ha*Ash hizo cantar a toda “La México”

Ha*Ash emociona a la audiencia al interpretar su éxito "Te dejo en libertad" junto a Carlos Rivera durante el show. (Instagram/@haashoficial)

La aparición de Hanna y Ashley sorprendió a los asistentes, quienes corearon cada palabra de “Te dejo en libertad”. El momento se convirtió en uno de los más emotivos de la noche y confirmó la conexión que el dúo mantiene con el público mexicano.

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Además de ese tema, durante el concierto también sonaron canciones como “Lo digo”, “Me muero”, “Sería más fácil”, entre muchas más. Éxitos que forman parte de la historia musical de Rivera. La energía en el recinto aumentó con cada interpretación y mantuvo al público de pie.

Carlos Rivera ante los asistentes, agradeció el cariño recibido en su primer concierto en la Plaza de Toros. La frase provocó una nueva ola de aplausos entre los miles de fans presentes.

Yuri apareció y desató la nostalgia

yuri y carlitos
La participación de Yuri en el escenario con Carlos Rivera provoca ovaciones y añade nostalgia a la noche musical. - (Foto: Captura de YouTube)

La entrada de Yuri sorprendió a los asistentes durante el concierto. La cantante interpretó junto a Rivera “Ya no vives en mí”.

El concierto también repasó varios de los temas más importantes de la carrera de Carlos Rivera, quien apostó por una producción en formato 360 para acercarse a todos los sectores del recinto.

Ha*Ash ya se alista para Tecate Emblema

Ha*Ash es confirmado como parte del cartel oficial del Tecate Emblema 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México (Ocesa)
Ha*Ash es confirmado como parte del cartel oficial del Tecate Emblema 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México (Ocesa)

Tras su participación en el concierto de Carlos Rivera, Ha*Ash se prepara para regresar a los escenarios de la CDMX el próximo 17 de mayo en el festival Tecate Emblema, que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El dúo compartirá cartel con artistas como Gloria Trevi, Kenia OS y Paris Hilton, en una de las ediciones más esperadas del festival.

Con una noche llena de invitados, emociones y miles de voces coreando sus canciones, Carlos Rivera dejó claro que su debut en “La México” no fue un concierto cualquiera, sino un espectáculo que quedará marcado en su carrera.

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