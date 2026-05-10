Las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: estadios, capacidad y partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Los estadios Azteca, BBVA y Akron serán las sedes mexicanas del Mundial 2026 y recibirán partidos históricos de la Copa del Mundo. (Imagen por IA)

México se prepara para volver a hacer historia en el futbol mundial. Después de haber organizado las Copas del Mundo de 1970 y 1986, el país será nuevamente anfitrión de una edición mundialista en 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. La FIFA eligió a Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara como las sedes mexicanas que recibirán partidos del torneo más importante del planeta.

La Copa del Mundo de 2026 será histórica por varios motivos. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales y se disputarán 104 encuentros. Además, México se convertirá en el primer país en albergar tres Mundiales distintos, consolidando su lugar como una de las naciones con mayor tradición futbolística.

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Las tres ciudades mexicanas ya trabajan en remodelaciones, infraestructura, movilidad y seguridad para recibir a millones de visitantes extranjeros. Cada sede tendrá partidos de fase de grupos y algunas también contarán con encuentros de eliminación directa.

El Azteca, el BBVA y el Akron: características de cada estadio

Obras de renovación en el Estadio Azteca, oficialmente llamado Estadio Banorte, de cara al Mundial. Ciudad de México, Ciudad de México. 26 de marzo de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El Estadio Azteca será el escenario principal del Mundial en México. Ubicado en la Ciudad de México, el inmueble es considerado uno de los estadios más históricos del planeta. Inaugurado en 1966, el “Coloso de Santa Úrsula” fue sede de las finales de los Mundiales de 1970 y 1986, donde Pelé y Diego Armando Maradona levantaron la Copa del Mundo.

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Para 2026, el Azteca tendrá una capacidad cercana a los 83 mil aficionados tras las remodelaciones impulsadas para modernizar distintas zonas del inmueble. El estadio contará con nuevas áreas VIP, mejoras tecnológicas, accesos renovados y espacios comerciales modernizados. Además, será el recinto encargado de albergar el partido inaugural del torneo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - March 22, 2026 Aerial view of the Monterrey Stadium ahead of the FIFA World Cup 2026 REUTERS/Daniel Becerril

Por su parte, Monterrey contará con el Estadio BBVA, casa de Rayados. El inmueble regiomontano fue inaugurado en 2015 y rápidamente se convirtió en uno de los estadios más modernos de América Latina. Con capacidad para más de 53 mil personas, el recinto destaca por su diseño arquitectónico y la vista panorámica hacia el Cerro de la Silla.

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El estadio también posee tecnología de última generación, amplias zonas comerciales y una estructura diseñada para eventos internacionales de primer nivel. Debido a su cercanía con Estados Unidos, Monterrey espera recibir una enorme cantidad de turistas durante la Copa del Mundo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Estadio Akron, Guadalajara, Mexico - March 22, 2026 Aerial view of the Guadalajara Stadium ahead of the FIFA World Cup 2026 REUTERS/Henry Romero

Mientras tanto, Guadalajara tendrá como sede el Estadio Akron, hogar de las Chivas. El inmueble jalisciense fue inaugurado en 2010 y cuenta con capacidad aproximada para 49 mil aficionados. Su diseño moderno y sustentable lo ha convertido en uno de los recintos más llamativos del futbol mexicano.

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El Akron también será pieza clave para el Mundial gracias a su infraestructura, accesos y ubicación estratégica. Guadalajara planea aprovechar el evento para impulsar el turismo internacional y proyectar su cultura a nivel mundial.

Qué partidos se juegan en cada estadio y en qué fechas

El Estadio Azteca será la sede mexicana con mayor actividad durante el torneo. La expectativa es enorme debido a que el inmueble albergará el juego inaugural y encuentros de eliminación directa. Miles de aficionados nacionales y extranjeros ya consideran a la capital mexicana como uno de los puntos más importantes de la Copa del Mundo.

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Así luce el Estadio Ciudad de México previo al arranque del amistoso vs Portugal. Créditos: Jesús Beltrán.

Estadio Azteca – Ciudad de México

11 de junio de 2026 – Partido inaugural: México vs Sudáfrica

17 de junio de 2026 – Partido de fase de grupos: Uzbekistán vs Colombia

24 de junio de 2026 – Partido de fase de grupos: México vs rival europeo por definir

30 de junio de 2026 – Partido de dieciseisavos de final

5 de julio de 2026 – Partido de octavos de final

Monterrey tendrá una participación importante dentro del Mundial gracias a la modernidad del Estadio BBVA y a su ubicación estratégica cerca de Estados Unidos. La ciudad espera recibir miles de visitantes extranjeros durante los días de competencia, especialmente aficionados provenientes del norte del continente.

Soccer Football - FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Semi Final - Bolivia v Suriname - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - March 26, 2026 General view during the match REUTERS/Daniel Becerril

Estadio BBVA – Monterrey

14 de junio de 2026 – Partido de fase de grupos

20 de junio de 2026 – Partido de fase de grupos

24 de junio de 2026 – Partido de fase de grupos

29 de junio de 2026 – Partido de dieciseisavos de final

Aunque Guadalajara no contará con partidos de eliminación directa, la ciudad será una de las sedes más atractivas para los aficionados internacionales debido a su cultura, gastronomía y tradición futbolera. El Estadio Akron buscará consolidarse como uno de los escenarios más modernos del torneo.

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Soccer Football - FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - DR Congo v Jamaica Preview - Estadio Akron, Guadalajara, Mexico - March 30, 2026 General view inside the Guadalajara Stadium ahead of the match between DR Congo against Jamaica REUTERS/Henry Romero

Estadio Akron – Guadalajara

11 de junio de 2026 – Partido de fase de grupos

18 de junio de 2026 – Partido de fase de grupos

23 de junio de 2026 – Partido de fase de grupos

26 de junio de 2026 – Partido de fase de grupos

Aunque Guadalajara no contará con partidos de eliminación directa, la ciudad será una de las sedes más atractivas para los aficionados internacionales debido a su cultura, gastronomía y tradición futbolera. El Estadio Akron buscará consolidarse como uno de los escenarios más modernos del torneo.

Además de los partidos oficiales, las tres sedes mexicanas contarán con Fan Fest organizados por FIFA, zonas para aficionados, conciertos, eventos culturales y activaciones comerciales. Las autoridades locales estiman una derrama económica histórica gracias al turismo, hospedaje, restaurantes y entretenimiento.

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En redes sociales, aficionados mexicanos han mostrado emoción por el regreso de la Copa del Mundo al país. Muchos consideran que el Estadio Azteca representa la tradición histórica del futbol mexicano, mientras otros destacan la modernidad del BBVA y el Akron como ejemplos de la nueva infraestructura deportiva nacional.