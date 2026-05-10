México

Cuánto cuesta festejar a mamá en 2026: presupuestos de regalos de los 500 a los 5 mil pesos

Muchas familias optan por experiencias sencillas o celebraciones en casa para cuidar la economía familiar; para quienes buscan un detalle económico, existen opciones accesibles

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Ilustración en acuarela de regalos para mamá: bolsas, cajas, un collar, perfume, maquillaje, una taza de café, flores y billetes de pesos mexicanos sobre una mesa de madera.
Una ilustración en acuarela muestra diversos regalos, dinero y flores, representando los presupuestos para celebrar el Día de la Madre en 2026 con opciones de obsequios desde 500 hasta 5 mil pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Celebrar el Día de las Madres 2026 en México será más caro que el año pasado. Entre flores, perfumes, ropa, restaurantes y experiencias, especialistas estiman que los gastos para consentir a mamá aumentaron hasta 14.5 % debido a la inflación y al incremento en precios de productos y servicios.

De acuerdo con estimaciones compartidas por organismos empresariales y comerciantes, las familias mexicanas gastarán entre mil 400 y 2 mil pesos en promedio para celebrar este 10 de mayo.

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Los sectores más beneficiados serán restaurantes, florerías, perfumerías, tiendas de ropa y electrónicos.

Regalos para mamá desde 500 pesos

Para quienes buscan un detalle económico, todavía existen opciones accesibles. Los clásicos arreglos florales con chocolates continúan entre los regalos más populares y rondan los 620 pesos.

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Otros obsequios que pueden encontrarse en presupuestos de entre 500 y mil pesos incluyen:

  • Perfumes comerciales pequeños: desde 699 pesos.
  • Comidas sencillas o cafeterías: alrededor de 450 pesos por persona.
  • Tazas personalizadas, velas aromáticas o termos decorados.
  • Kits de skincare, maquillaje o accesorios.

Regalos de mil a 3 mil pesos

En el rango medio de gasto, la ropa, los accesorios, la joyería y los tenis destacan como las opciones más buscadas para el Día de las Madres.

Según sondeos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), un conjunto de vestir cuesta aproximadamente mil 300 pesos, mientras que la joyería de fantasía ronda los mil 150 pesos.

Por otro lado, los tenis de marca, perfumes de diseñador y algunos electrónicos pueden elevar el presupuesto hasta los 3 mil o 3 mil 200 pesos.

Los celulares, tabletas, audífonos inalámbricos y otros dispositivos también figuran entre los productos con mayor demanda durante esta temporada, especialmente en la CDMX, donde el comercio espera una importante derrama económica.

Experiencias y celebraciones pueden superar los 5 mil pesos

Las experiencias para consentir a mamá también se encarecieron este año. Una visita al spa puede costar hasta 4 mil 200 pesos, mientras que una comida familiar en restaurante de gama media supera los 8 mil pesos para grupos grandes.

Incluso organizar una carne asada, una reunión o una comida en casa puede representar un gasto considerable. Estimaciones recientes señalan que una convivencia familiar para 10 personas puede costar más de 6 mil pesos entre alimentos, bebidas, postres y decoración.

Especialistas en consumo señalan que muchas familias están optando por regalos personalizados, experiencias sencillas o celebraciones en casa para evitar afectar su economía familiar.

Profeco orienta sobre consumo responsable este Día de las Madres

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió recomendaciones para evitar compras impulsivas y gastos excesivos durante las celebraciones de este 10 de mayo.

La dependencia pidió a los consumidores planear con anticipación las compras, comparar precios, revisar promociones y verificar condiciones antes de adquirir regalos o contratar servicios. También recomendó conservar tickets, facturas y comprobantes de pago, especialmente en compras por internet.

Dos inspectores de PROFECO, un hombre y una mujer, con gorras rojas y chalecos blancos, interactúan con una empleada en una florería.
Dos inspectores de PROFECO realizan una revisión en un negocio decorado por el Día de las Madres, mientras una empleada les atiende. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la Profeco recordó que “lo más caro no necesariamente es lo mejor” y sugirió priorizar regalos acordes con las necesidades, gustos y presupuesto de cada familia. Entre las alternativas recomendadas destacan actividades recreativas, sesiones de spa, viajes cortos, convivencias familiares y experiencias compartidas.

Como parte de las acciones de vigilancia por el Día de las Madres 2026, la institución también implementó operativos en restaurantes, florerías, tiendas departamentales, plazas comerciales y diversos comercios para evitar abusos, publicidad engañosa o cobros indebidos.

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