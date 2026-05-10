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Retiro de fichas de desaparecidos en el Estadio Ciudad de México: ¿Qué pasó y qué exigen las Madres Buscadoras?

El retiro de fotovolantes durante eventos deportivos refuerza la denuncia de que la crisis de desapariciones queda fuera de la agenda pública oficial

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Madres Buscadoras pegan reportes de búsqueda de personas desaparecidas en una valla publicitaria. La valla exhibe el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y una camiseta de la selección mexicana de fútbol. Múltiples personas se ven colocando folletos con fotografías e información de individuos en el anuncio. Esta intervención pública tiene lugar en un contexto urbano, documentando una acción de visibilización.

“Nuestros foto volantes no eran propaganda política, no eran anuncios comerciales, no eran vandalismo. Eran rostros. Eran nombres. Eran hijos, hijas, hermanos, hermanas y padres desaparecidos”. Con este contundente mensaje, colectivos buscadores denunciaron que, tras una jornada de pega de fichas de búsqueda en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México (sede mundialista), su material fue retirado por personal vinculado a la seguridad y operación de la zona.

A través de un comunicado conjunto, los colectivos y familiares de personas desaparecidas detallaron los hechos ocurridos el pasado sábado 9 de mayo, previo al partido de fútbol entre Cruz Azul y Atlas.

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(Crédito: X@antigentricdmx)
(Crédito: X@antigentricdmx)

“A menos de una hora de haberse colocado las fichas de búsqueda en el bajo puente de Tlalpan, a las afueras del Estadio Banorte, el personal de seguridad del recinto comenzó a desprenderlas con una indolencia profunda, y en los casos en que no logró retirarlas, cubrió los rostros con una lona blanca”, explicaron. Para los colectivos, esta acción evidencia un privilegio por cuidar la imagen del estadio por encima del legítimo esfuerzo por mantener viva la búsqueda de sus seres queridos.

“Mundial Social”: La exclusión de las familias buscadoras

En el documento, las familias critican la postura del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina. Señalan la profunda contradicción de impulsar la justa deportiva con eslóganes como “La pelota vuelve a casa”, “Ciudad del fútbol y la justicia social”, “Ciudad del fútbol y la inclusión” y “Ciudad del bienestar”, mientras en la práctica, los colectivos son expulsados y silenciados del espacio público.

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Ante esta situación, las familias exigen:

  • Una respuesta urgente y una explicación pública por parte de la Jefatura de Gobierno y autoridades privadas sobre quién ordenó el retiro y ocultamiento de las fichas.
  • El cese de la revictimización institucional y el respeto a su derecho a la memoria y difusión.

“Las madres buscando, también están goleando”

Este no es un hecho aislado. El pasado 28 de marzo, durante la reinauguración del Estadio Ciudad de México, madres buscadoras colocaron fotovolantes en las inmediaciones del recinto y en las instalaciones del Tren Ligero; sin embargo, también fueron retiradas por personal del gobierno capitalino.

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México retiran fichas de búsqueda de desaparecidos colocadas en el Tren Ligero, cerca del Estadio Banorte, en medio de una jornada de manifestaciones.
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México retiran fichas de búsqueda de desaparecidos colocadas en el Tren Ligero, cerca del Estadio Banorte, en medio de una jornada de manifestaciones.

En aquel momento, los colectivos denunciaron que el acto simbolizaba el desplazamiento de la crisis de desapariciones de la agenda pública, demostrando que las autoridades priorizan la imagen de los eventos deportivos sobre el reclamo de las familias.

La antesala del Mundial 2026 ha generado indignación entre los colectivos, quienes ya se preparan para una movilización rumbo a la inauguración del torneo el próximo 11 de junio.

Los padres de Ana Ameli, estudiante de la UNAM desaparecida en 2025, compartieron una invitación abierta para que estudiantes, colectivos y personas solidarias participen en esta manifestación. El objetivo es claro: aprovechar que los ojos del mundo estarán en el país para visibilizar a nivel internacional la grave crisis de desapariciones que atraviesa México.

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