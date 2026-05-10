¿Dónde comprar flores baratas en CDMX para el Día de las Madres? Guía de mercados y tips para ahorrar

Regalar flores el Día de las Madres es una tradición que pocas familias mexicanas omiten, pero la realidad es que los precios de los arreglos florales pueden llegar a duplicarse o triplicarse en esta fecha. La clave para no vaciar la cartera está en saber exactamente dónde comprar y cuándo hacerlo.
Los mercados donde consigues flores al mejor precio en CDMX
El secreto de quienes saben comprar es uno solo: ir directamente a los centros de distribución mayorista, los mismos lugares donde se surten los revendedores y las florerías de diseño. Aquí los principales:
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- Mercado de Jamaica — El más famoso de la ciudad. Abre las 24 horas y la competencia entre locales mantiene los precios accesibles. Las flores más económicas están en los pasillos exteriores y la zona de camiones. Se ubica en la intersección de Congreso de la Unión y Av. Morelos.
- Central de Abasto (Mercado de Flores y Hortalizas) — Posiblemente el lugar más barato de toda la ciudad. Los productores llegan desde la madrugada, entre las 4:00 y 7:00 am, y venden por docenas a precios de campo. Acceso por el Eje 5 Sur.
- Mercado de San Ángel — Buena opción para quienes viven en el sur de la ciudad. Ofrece ramos sencillos desde 150 pesos y arreglos más elaborados que en centros comerciales costarían el triple.
- Mercado de Cuemanco y Madre Selva en Xochimilco — Ideal si prefieres regalar algo que dure más que un ramo. Aquí se consiguen orquídeas, rosales y malvones directamente del productor.
Tips para ahorrar sin sacrificar el detalle
Además de elegir el lugar correcto, el momento y la estrategia de compra marcan una gran diferencia:
- Compra el 8 o 9 de mayo por la noche. Llegar el mero 10 de mayo a media mañana garantiza pagar el precio más alto del año.
- Arma tú mismo el ramo. En Jamaica o la Central de Abasto puedes comprar un paquete de 24 rosas, nube y papel de seda por alrededor de 200 pesos, con un resultado que luce de florería de lujo.
- Evita el envío a domicilio. El costo puede ir de 150 a 300 pesos adicionales y, dado que las rutas se saturan, las flores suelen llegar marchitas por el calor.
Más allá de las rosas: flores de temporada como opción inteligente
Las gerberas, lilis y follajes exóticos son alternativas más resistentes y económicas que las rosas tradicionales durante esta temporada. Muchos arreglos combinados resultan más coloridos y voluminosos sin elevar demasiado el presupuesto, una opción que cada vez más compradores inteligentes están eligiendo este 10 de mayo.
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