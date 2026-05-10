¡Cuidado! Migración puede rechazar tu entrada a México si te falta alguno de estos documentos

No se permite el ingreso con documentos de identidad nacionales distintos al pasaporte vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Gobierno de México exige que toda persona extranjera que llega al país por turismo y planea una estancia máxima de 180 días presente su pasaporte vigente al pasar los filtros migratorios.

Este documento es indispensable, ya que la autoridad migratoria no acepta el Documento Nacional de Identidad (DNI) ni ningún otro documento de identidad para ingresar al país.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda revisar las políticas de cada aerolínea sobre la vigencia del pasaporte, ya que algunas compañías solicitan que tenga al menos seis meses de validez, aunque la normativa mexicana solo exige que esté vigente al momento del ingreso.

El boleto aéreo con fecha de salida es indispensable para comprobar la temporalidad de la estancia ante las autoridades migratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Al arribar a México, el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) revisa y sella el pasaporte, marcando la fecha estimada de salida conforme al tiempo autorizado para la estancia.

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Este procedimiento es obligatorio, sin importar si la persona ya cuenta con una visa aprobada por el consulado mexicano, ya que la decisión final corresponde siempre a la autoridad migratoria en el punto de entrada.

México implementa la Forma Migratoria Múltiple Digital como registro principal para turistas

Desde la implementación de la Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMd), el registro y control de turistas y visitantes se realiza de manera electrónica, sustituyendo a la FMM tradicional.

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Para quienes ingresan al país por vía aérea, ya no es necesario llenar el formato impreso ni la antigua versión electrónica. El proceso migratorio se acredita ahora con la FMMd, que puede descargarse tras el ingreso, durante el periodo de estancia autorizado por el Agente Federal de Migración.

El Instituto Nacional de Migración puede requerir que los visitantes demuestren solvencia económica con efectivo, cheques de viajero o tarjetas de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El trámite inicia con la revisión del pasaporte y el sellado correspondiente. La autoridad migratoria registra la fecha límite para la salida del turista, que depende del tiempo otorgado en el filtro de revisión.

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Para descargar la FMMd, la persona extranjera puede escanear el código QR instalado en los filtros migratorios o acceder al Portal de Servicios del INM. Esta descarga solo puede realizarse una vez y dentro del plazo autorizado para la estancia.

Autoridades mexicanas pueden exigir pruebas del motivo del viaje y solvencia económica

Aunque la persona cuente con visa, el Instituto Nacional de Migración está facultado para solicitar documentos que acrediten el motivo del viaje y la capacidad económica del visitante.

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Entre los principales requisitos destacan el boleto de avión con fechas de entrada y salida, reservaciones de hotel o carta de invitación.

Para actividades académicas o de investigación, se exige una carta oficial de aceptación de la institución educativa mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Si el visitante será alojado por una persona residente en México, la carta debe incluir la firma del anfitrión, su nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio, así como el lugar donde hospedará al visitante, el vínculo con la persona invitada, además de los datos personales del invitado, fechas y objetivo del viaje.

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El comprobante de solvencia económica es un requisito fundamental. La autoridad migratoria solicita demostrar al menos 50 dólares estadounidenses diarios, que pueden acreditarse mediante efectivo, cheques de viajero o tarjetas de crédito. Este requisito busca asegurar que la persona extranjera cuenta con recursos suficientes para solventar sus gastos durante la estancia en México.

Para viajes con fines empresariales, se debe presentar una carta de la empresa que especifique que asumirá los gastos del visitante durante su estancia.

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La Forma Migratoria Múltiple Digital solo puede descargarse una vez y dentro del periodo autorizado para la estancia. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Si la persona es invitada por una organización pública o privada para participar en actividades no remuneradas, la carta de invitación debe declarar el objetivo de la visita y el tiempo estimado de permanencia. En caso de que la organización cubra todos los gastos, debe anexarse una carta responsiva.

Quienes viajan a México para realizar cursos, estudios o proyectos de investigación por hasta 180 días deben presentar una carta de invitación o aceptación de una institución del Sistema Educativo Nacional. Esta carta debe indicar que el visitante no recibirá remuneración alguna durante su estancia.

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Las cartas responsivas de empresas u organizaciones deben indicar expresamente quién asume los gastos del visitante en México. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El ingreso no está garantizado aunque presentes visa y documentos

La autoridad puede realizar entrevistas y solicitar documentación adicional para comprobar el propósito y duración de la visita, además de verificar la suficiencia económica y la autenticidad de los documentos presentados.

En todos los casos, la decisión sobre el ingreso corresponde a la autoridad migratoria, aun cuando la persona cuente con visa y todos los documentos en regla.

El personal migratorio puede realizar entrevistas adicionales para verificar el propósito real del viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Por eso, es fundamental que los visitantes tengan preparados los comprobantes requeridos y respondan con claridad a las preguntas del personal de migración.

La presentación de la visa, junto con el pasaporte vigente, la Forma Migratoria Múltiple Digital y toda la documentación complementaria, permite a las personas extranjeras cumplir con los requisitos de ingreso y disfrutar de una estancia legal en el país.