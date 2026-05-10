Así fue el ataque a la vivienda de Rubén Rocha Moya en Culiacán: agresor llevaba un sobrero y armas largas

En el material se observa a un sujeto con equipo táctico, un sobrero y un arma larga descender de un vehículo y cometer el ataque. Video: Redes sociales

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en el que se llevó a cabo el ataque armado a la vivienda del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, ocurrido la mañana de este sábado 9 de mayo en Culiacán.

El material fue grabado por los propios agresores, quienes arribaron a bordo de un vehículo y se estacionaron frente a la vivienda, ubicada en la calle Lago de Cuitzeo en la colonia Las Quintas.

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Las imágenes muestran a un hombre con vestimenta táctica cuando desciende del vehículo, quien además de portar un arma larga también cuenta con un sombrero, uno de los símbolos característicos de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa debido a que su exlíder, Ismael “El Mayo” Zambada también era conocido como “El Señor del Sombrero”.

El ataque se llevó a cabo en menos de 10 segundos, en el que otros sicarios también realizaron detonaciones en contra de la fachada de la vivienda de color blanco.

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Domicilio lleva más de 10 años deshabitado: SSP Sinaloa

SSP Sinaloa confirma ataque contra vivienda de Rocha Moya: aseguran que lleva 10 años deshabitada

Luego de que se reportó la agresión armada, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó que se trata de un domicilio perteneciente a Rocha Moya, el cual afirmaron que lleva más de 10 años deshabitado.

Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública, informó que fue poco después de las 10:00 de la mañana cuando se reportó al C4 la presencia de detonaciones de arma de fuego contra una vivienda en Las Quintas, lo que provocó un despliegue de elementos de seguridad.

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Además, dijo que derivado de la agresión no se reportó ninguna persona lesionada. En tanto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene las investigaciones para identificar a los agresores.

Rocha Moya fue acusado por EEUU de presuntos vínculos con Los Chapitos

La petición enviada a México busca evitar una posible fuga o la pérdida de pruebas, pero las autoridades mexicanas consideran que no se cumplen los requisitos para proceder según el tratado bilateral vigente. (Infobae-Itzallana)

El ataque armado contra la vivienda del gobernador con licencia ocurre diez días después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una acusación en su contra -y de nueve funcionarios sinaloenses más- por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos.

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La acusación refiere que Rocha Moya habría recibido apoyo de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán para lograr la elección de gobernador de 2021, esto a cambio de brindarles protección.

Cabe señalar que esta facción mantiene una disputa con Los Mayos desde septiembre de 2024 luego del secuestro y entrega a las autoridades estadounidenses de “El Mayo” Zambada por Joaquín Guzmán.

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El Gobierno de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya, así como de los nueve funcionarios acusados; sin embargo, las autoridades mexicanas informaron que se requieren pruebas para comprobar que podrían fugarse u obstaculizar el proceso.

Omar García Harfuch dijo anteriormente que no tenían indicios de que Rocha Moya pudiera ser blanco de ataques; sin embargo, su domicilio si lo fue. Foto: Infobae

Tras los hechos, Rubén Rocha Moya solicitó una licencia temporal de 30 días como gobernador, la cual fue aprobada. Posteriormente, Yeraldine Bonilla fue nombrada como gobernadora interina de Sinaloa.

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Harfuch negó posibles ataques contra Rocha Moya

El pasado 4 de mayo, luego de confirmarse que Rubén Rocha Moya incrementó su seguridad personal pese a tomar licencia, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), negó que el gobernador sea posible blanco de ataques en su contra.

Desde Culiacán, el funcionario dijo que ni siquiera ha recibido amenazas en su contra, por lo que negó que existan evidencias de que esté en peligro.

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“Es un exfuncionario y normalmente, al ser Sinaloa también un estado donde ha habido hechos violentos, pues lo que se considera es que tenga escolta”, señaló luego de confirmar que se trató de una recomendación realizada por el propio Gabinete de Seguridad que Rocha Moya tuviera un cuerpo de seguridad.