¿Cuál es el bar de Roma Norte que cobra 5 mil pesos de cover solo a los estadounidenses?

La administración del local nocturno en Roma Norte estableció tarifas de ingreso más altas para personas originarias de Estados Unidos, mientras que visitantes de otros países y latinoamericanos acceden por un monto menor según lo informado en redes sociales. (Infobae-Itzallana)

Un nightclub de la Ciudad de México se convirtió en tendencia internacional luego de anunciar un sistema de cobros diferenciado: los ciudadanos estadounidenses pagan 5 mil pesos (casi 300 dólares) de cover, mientras que visitantes de cualquier otro país pagan 20 dólares, y los mexicanos junto con otros latinoamericanos solo 14 dólares.

El anuncio es del bar Japan, ubicado en la colonia Roma Norte, acumuló más de 26 mil likes en Instagram y más de 200 comentarios, la mayoría en respaldo a la medida.

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FOTO: Japan_CDMX Instagram

“No es que cobremos más a los gringos”

El propio establecimiento explicó su lógica con ironía en redes sociales: “No es que ‘cobremos más a los gringos’, es que ofrecemos descuentos a quienes los necesitan. El cover es de $5 mil pesos. Los ciudadanos de EUA no tienen descuento.”

Según el post, el esquema de descuentos funciona así:

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Ciudadanos de cualquier otro país: 93% de descuento

Mexicanos y latinoamericanos: 95% de descuento

Estudiantes y docentes: 97% de descuento (150 pesos de acceso)

Tensión diplomática y hartazgo local, el doble motor detrás de la medida

Federico Crespo, dueño del bar, señaló que la decisión responde a dos fenómenos simultáneos.

El primero es político: “Esto es una respuesta a un año de insultos dirigidos a nosotros —como país— por parte de Estados Unidos”, dijo Crespo, en alusión directa a las declaraciones y políticas del presidente Donald Trump hacia México.

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El segundo es urbano: la gentrificación y “turistificación” de barrios como Roma y Condesa, donde el inglés se escucha hoy casi tanto como el español, los Airbnbs proliferan y las rentas se han disparado, desplazando a residentes de toda la vida.

FOTO: Japan_CDMX Instagram

Un malestar que ya salió a las calles

La medida del Japan no surge en el vacío. En julio de 2025, manifestantes salieron a las calles de la CDMX en una marcha que en algunos momentos se tornó violenta: vidrios rotos, grafitis con la leyenda “Fuera de México” y un mensaje claro de rechazo a lo que muchos perciben como una ocupación silenciosa de sus colonias.

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El fenómeno no es exclusivo de la capital mexicana. Ciudades como Barcelona, Lisboa y Génova enfrentan tensiones similares con el turismo masivo y los llamados nómadas digitales, quienes aprovechan el diferencial de precios sin necesariamente integrarse ni tributar en las comunidades que habitan.

¿A dónde va el dinero del cover?

Crespo aclaró que los ingresos adicionales generados por el cover diferenciado se distribuyen entre los trabajadores del bar, quienes han sido de los más afectados por el encarecimiento de la vida en la ciudad.

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“Les ayuda a sobrellevar el aumento en rentas, el costo de vida y los traslados cada vez más largos para llegar al trabajo”, explicó el propietario.

Meta-descripción: Bar de Roma Norte cobra $300 dólares de cover a estadounidenses. La medida viral responde a Trump y a la gentrificación en CDMX. ¿Protesta o negocio?

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