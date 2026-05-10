México

¿Cuál es el bar de Roma Norte que cobra 5 mil pesos de cover solo a los estadounidenses?

La medida responde tanto a las tensiones diplomáticas con Trump como a la gentrificación acelerada en la capital mexicana

Guardar
Google icon
La administración del local nocturno en Roma Norte estableció tarifas de ingreso más altas para personas originarias de Estados Unidos, mientras que visitantes de otros países y latinoamericanos acceden por un monto menor según lo informado en redes sociales. (Infobae-Itzallana)
La administración del local nocturno en Roma Norte estableció tarifas de ingreso más altas para personas originarias de Estados Unidos, mientras que visitantes de otros países y latinoamericanos acceden por un monto menor según lo informado en redes sociales. (Infobae-Itzallana)

Un nightclub de la Ciudad de México se convirtió en tendencia internacional luego de anunciar un sistema de cobros diferenciado: los ciudadanos estadounidenses pagan 5 mil pesos (casi 300 dólares) de cover, mientras que visitantes de cualquier otro país pagan 20 dólares, y los mexicanos junto con otros latinoamericanos solo 14 dólares.

El anuncio es del bar Japan, ubicado en la colonia Roma Norte, acumuló más de 26 mil likes en Instagram y más de 200 comentarios, la mayoría en respaldo a la medida.

PUBLICIDAD

FOTO: Japan_CDMX Instagram
FOTO: Japan_CDMX Instagram

“No es que cobremos más a los gringos”

El propio establecimiento explicó su lógica con ironía en redes sociales: “No es que ‘cobremos más a los gringos’, es que ofrecemos descuentos a quienes los necesitan. El cover es de $5 mil pesos. Los ciudadanos de EUA no tienen descuento.”

Según el post, el esquema de descuentos funciona así:

PUBLICIDAD

  • Ciudadanos de cualquier otro país: 93% de descuento
  • Mexicanos y latinoamericanos: 95% de descuento
  • Estudiantes y docentes: 97% de descuento (150 pesos de acceso)

Tensión diplomática y hartazgo local, el doble motor detrás de la medida

Federico Crespo, dueño del bar, señaló que la decisión responde a dos fenómenos simultáneos.

El primero es político: “Esto es una respuesta a un año de insultos dirigidos a nosotros —como país— por parte de Estados Unidos”, dijo Crespo, en alusión directa a las declaraciones y políticas del presidente Donald Trump hacia México.

El segundo es urbano: la gentrificación y “turistificación” de barrios como Roma y Condesa, donde el inglés se escucha hoy casi tanto como el español, los Airbnbs proliferan y las rentas se han disparado, desplazando a residentes de toda la vida.

FOTO: Japan_CDMX Instagram
FOTO: Japan_CDMX Instagram

Un malestar que ya salió a las calles

La medida del Japan no surge en el vacío. En julio de 2025, manifestantes salieron a las calles de la CDMX en una marcha que en algunos momentos se tornó violenta: vidrios rotos, grafitis con la leyenda “Fuera de México” y un mensaje claro de rechazo a lo que muchos perciben como una ocupación silenciosa de sus colonias.

El fenómeno no es exclusivo de la capital mexicana. Ciudades como Barcelona, Lisboa y Génova enfrentan tensiones similares con el turismo masivo y los llamados nómadas digitales, quienes aprovechan el diferencial de precios sin necesariamente integrarse ni tributar en las comunidades que habitan.

¿A dónde va el dinero del cover?

Crespo aclaró que los ingresos adicionales generados por el cover diferenciado se distribuyen entre los trabajadores del bar, quienes han sido de los más afectados por el encarecimiento de la vida en la ciudad.

“Les ayuda a sobrellevar el aumento en rentas, el costo de vida y los traslados cada vez más largos para llegar al trabajo”, explicó el propietario.

Meta-descripción: Bar de Roma Norte cobra $300 dólares de cover a estadounidenses. La medida viral responde a Trump y a la gentrificación en CDMX. ¿Protesta o negocio?

Temas Relacionados

BarEstados UnidosDonald TrumpClub NocturnoCentros NocturnosCDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Retiro de fichas de desaparecidos en el Estadio Ciudad de México: ¿Qué pasó y qué exigen las Madres Buscadoras?

El retiro de fotovolantes durante eventos deportivos refuerza la denuncia de que la crisis de desapariciones queda fuera de la agenda pública oficial

Retiro de fichas de desaparecidos en el Estadio Ciudad de México: ¿Qué pasó y qué exigen las Madres Buscadoras?

¿Dónde comprar flores baratas en CDMX para el Día de las Madres? Guía de mercados y tips para ahorrar

Evita pagar de más este 10 de mayo: descubre los mejores mercados de flores en CDMX y consejos clave para comprar ramos bonitos sin gastar una fortuna

¿Dónde comprar flores baratas en CDMX para el Día de las Madres? Guía de mercados y tips para ahorrar

Asesinan a madre e hija buscadoras en Salamanca previo a marcha del 10 de mayo

Patricia Acosta y Katia Citlalli Jáuregui integraban un colectivo de búsqueda en Guanajuato tras la desaparición de un familiar en 2024

Asesinan a madre e hija buscadoras en Salamanca previo a marcha del 10 de mayo

Cuánto cuesta festejar a mamá en 2026: presupuestos de regalos de los 500 a los 5 mil pesos

Muchas familias optan por experiencias sencillas o celebraciones en casa para cuidar la economía familiar; para quienes buscan un detalle económico, existen opciones accesibles

Cuánto cuesta festejar a mamá en 2026: presupuestos de regalos de los 500 a los 5 mil pesos

¡Cuidado! Migración puede rechazar tu entrada a México si te falta alguno de estos documentos

Una revisión minuciosa de papeles y requisitos puede marcar la diferencia cuando viajas como turista, sobre todo si planeas una estancia corta

¡Cuidado! Migración puede rechazar tu entrada a México si te falta alguno de estos documentos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue el ataque a la vivienda de Rubén Rocha Moya en Culiacán: agresor llevaba un sobrero y armas largas

Así fue el ataque a la vivienda de Rubén Rocha Moya en Culiacán: agresor llevaba un sobrero y armas largas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de mayo

Denuncias por extorsión y fraude aumentan en el Edomex: autoridades llaman a reportar al 089

Llega de Colombia y cae en el AICM: FGR aprehende a hombre por delincuencia organizada y explotación sexual

Cajas de dulces, relleno de droga: perro policía descubre metanfetamina en paquetería de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

Ángela Aguilar enfrenta críticas tras mostrar a su perro en la cama de la hija de Nodal

Carlos Rivera desata euforia con Ha*Ash y Yuri en el concierto más grande de su carrera

Sofía Niño de Rivera causa polémica por crítica al sentimentalismo del Día de las Madres

Ellas son las JNS que “sin rencores” fueron a la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz

Así fueron las lujosas fiestas de la boda entre Karla Díaz y Daniel Dayz: su vestido valdría miles de pesos

DEPORTES

Las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: estadios, capacidad y partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Las tres sedes mexicanas del Mundial 2026: estadios, capacidad y partidos en CDMX, Monterrey y Guadalajara

¡Cuidado! Migración puede rechazar tu entrada a México si te falta alguno de estos documentos

“Lo más elemental como árbitro es saberte las reglas”, Francisco Chacón habla sobre polémica de Katia Itzel García en el juego de Cruz Azul vs Atlas

Quién es Santiago Sandoval, el jugador de 18 años que le dio el pase a Chivas rumbo a las semifinales

Estos son los jugadores de Serbia que la Selección Mexicana tendrá que cuidar para su partido en Toluca