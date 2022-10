La drástica medida que Raquel Bigorra tomó para que no la regresaran a Cuba y le permitieran quedarse en México

La reconocida conductora cubana recordó cómo fue que llegó a México (Foto: Instagram / @rbigorra)

El carisma y alivianada personalidad de Raquel Bigorra, la han llevado a convertirse en una de las conductoras más populares y queridas en México, no obstante, pocos conocen el arduo camino que la también modelo cubana tuvo que recorrer desde la isla caribeña para establecerse y comenzar a trabajar desde hace ya algunos años en México.

Si bien la polémica y los escándalos también han formado parte de la trayectoria artística de la conductora, tal y como pasó en 2019 con el pleito que mantuvo con su excompañero Daniel Bisogno, antes de convertirse en una figura pública en México, Raquel Bigorra recordó cómo fue que durante sus veintes salió de su país de origen para buscar cumplir sus sueños en el país azteca.

Y es que, aunque no es la única personalidad del mundo del espectáculo que ha encontrado en México la oportunidad de brincar al estrellato y alcanzar el éxito, Raquel Bigorra tuvo que recurrir a una drástica y, hasta cierto punto, divertida medida para evitar que la regresaran a su país de origen.

Raquel Bigorra recordó cómo fue que evitó ser regresada a Cuba durante una de sus primeras visitas a México (Foto: Instagram/@rbigorra/@karyzaratep)

Fue durante el programa + Noche, conducido por Israel Jaitovich, que Raquel Bigorra figuró como la distinguida invitada de la velada para conversar acerca de algunos de los episodios más sonados de su trayectoria artística, así como de los proyectos en los que actualmente se encuentra trabajando.

No obstante, fue entre el calor de un par de tequilas que Israel Jaitovich sacó a tema los inicios de la modelo cubana en México, desde su llegada al país azteca y los primeros proyectos en los que participó hasta convertirse en una de las conductoras estrella de la televisora del Ajusco, TV Azteca y más tarde también de Televisa.

Raque Bigorra recordó que durante una de sus primeras visitas a México tuvo que recurrir, junto a una de sus amigas, a esconderse en un baño público para evitar que las regresaran a Cuba.

Raque Bigorra se escondió en un baño con una amiga para evitar que las regresaran a Cuba (Foto: Cuartoscuro)

“Eso fue muy bueno, nos tocaban la puerta y nos gritaban ‘Cubanas ya sálganse, se van a Cuba’ y nosotras de ‘no ni madr*s wey, ni madr*s’”, recordó la modelo cubana.

Asimismo, aseguró que dicho impulso son cosas que se hacen cuando uno es joven y que, a pesar de los sueños que tanto ella como su compañera traían, fue la juventud lo que las motivó a aventarse.

“Cuando tienes 20 años eres muy aventado, hoy no sé si lo volvería hacer, estuvo muy cañón pero mira no me trepé al avión y me quedé”, puntualizó Raquel Bigorra.

Raquel Bigorra buscó cumplir sus sueños en la Ciudad de México (foto: Instagram/@rbigorra)

Raquel Bigorra detalló que tras negarse a abordar el avión junto a su compañera, la secretaria del productor que las había traído a México para un evento cultural les señaló que sí podían quedarse en el país azteca, pero que para lograrlo debían salir de Monterrey, Nuevo León y trasladarse a otro estado de la República Mexicana.

Fue así como la modelo cubana llegó a la Ciudad de México y recordó una de sus primeras apariciones en la televisión mexicana en los telejuegos que conducía junto a la venezolana Vielka Valenzuela, mismos en donde también se popularizó la icónica frase del “Llame ya”.

“Son trabajos, era para pagar la renta y comer ¿sí me entiendes? Nos pasó en un momento en la que las dos nos quedamos sin trabajo y verdaderamente no teníamos para nada, me tuve que ir a vivir a casa de Vielka porque ya no tenía para pagar la renta”, declaró Raquel Bigorra.

Tras dichas primeras apariciones en la pantalla chica, la carrea de Raquel Bigorra despegó en el país azteca logrando incluso conseguir la nacionalidad por el trabajo que desempeñaba, mismo que lo hizo acreedora a ganarse la simpatía del público mexicano pero también un par de reproches por los escándalos que ha protagonizado a lo largo de su trayectoria.

