México

Salchichas de pavo vs. salchichas de cerdo: la verdad sobre cuál es el embutido con menos ‘relleno’ y más proteína real

Una comparación de lo que realmente contienen estos embutidos, lo que reveló Profeco y lo que las etiquetas pueden esconderte

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Una revisión sobre el contenido real de carne y sodio en estos productos y cómo elegir con información confiable para cuidar tu alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las salchichas forman parte de la canasta básica de muchas familias en México, pero la calidad de estos productos varía considerablemente entre las diferentes marcas que se encuentran en el supermercado.

Para ofrecer una referencia confiable sobre qué salchichas cumplen con los criterios indispensables de seguridad e información nutrimental, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio a través de la Revista del Consumidor.

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El análisis de la Profeco se centró en 37 marcas de salchichas disponibles en el mercado mexicano.

El estudio evaluó criterios como la presencia de microorganismos patógenos (principalmente la salmonela), el contenido de proteínas, grasas, carbohidratos y agua.

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Además, es estudio también reveló la diferencia entre la calidad de las salchichas de carne y de pavo y otros datos importantes como la importancia de conocer la diferencia en las etiquetas de la leyenda “de pavo” y “con pavo”.

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El estudio de la Profeco revela que muchas salchichas contienen bajo porcentaje de carne real y alto contenido de agua y aditivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias clave entre salchichas de pavo y de cerdo que debes conocer para proteger tu salud

Basado en los análisis más recientes de Profeco, y otras fuentes sobre el contenido de las salchichas de pavo y de cerdo, aquí te contamos en qué radican sus principales diferencias y cuál es su verdadero aporte nutricional:

Contenido de carne real

  • Muchas salchichas, tanto de pavo como de cerdo, contienen mezclas con agua, fécula, almidón, harinas, soya y aditivos. El contenido de carne real suele ser bajo.
  • Hay productos que destacan “pavo” en el empaque pero solo contienen 4% de esa carne. Las salchichas “de pavo” usan principalmente carne de pavo, pero las que dicen “con pavo” pueden tener solo una pequeña proporción y el resto ser pollo u otra carne.
  • Las salchichas de cerdo pueden tener mayor porcentaje de carne real en algunas marcas premium (hasta 80% o más), pero lo común es que ambos tipos tengan porcentajes bajos y mucha agua (alrededor del 70% del producto).
  • La “carne” utilizada muchas veces es carne separada mecánicamente, obtenida de los huesos tras los cortes principales, no carne de músculo.

Salud: ¿cuál es mejor?

  • Las salchichas de pavo se promocionan como opción más saludable por tener menos grasa saturada que las de cerdo. Algunas marcas bajas en grasa llegan a solo 3% de grasa total.
  • Sin embargo, la realidad es que ambas opciones suelen ser alimentos ultraprocesados, con altos niveles de sodio y nitritos, y su consumo debe ser ocasional.
  • El exceso de sodio es un problema en ambos casos y puede contribuir a hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Todas las marcas analizadas por Profeco rebasan los niveles recomendados de sodio.
  • Las salchichas de pavo suelen tener menos calorías y algo más de proteína que las de cerdo, pero la diferencia no es tan amplia como la publicidad sugiere.
  • Profeco recomienda preferir productos con el mayor porcentaje de carne real posible (revisar la etiqueta), y evitar salchichas “con” pavo si buscas carne de pavo realmente.
Primer plano de un paquete sellado de salchichas de pavo. La etiqueta muestra 'Salchichas de Pavo' y datos nutricionales. Fondo de madera.
Aunque las salchichas de pavo suelen tener menos grasa y calorías que las de cerdo, ambas se consideran ultraprocesados de consumo ocasional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A manera de conclusión se puede decir que ninguna salchicha ultraprocesada, sea de pavo o cerdo, es recomendable para consumo frecuente.

Si buscas más “carne real”, revisa el porcentaje de carne en la etiqueta y busca productos que no contengan “con pavo” o “con cerdo”, sino solo “de pavo” o “de cerdo”, y que declaren porcentajes altos (70% o más).

Para salud, las de pavo bajas en grasa pueden ser opción menos mala, pero todas tienen alto sodio y aditivos, y lo ideal es moderar su consumo.

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