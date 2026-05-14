Protestas por altos cobros en el recibo de luz CFE en Sinaloa: gobernadora afirma que se atenderá a los inconformes

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde afirmó que el Gobierno estatal brindará atención a los afectados, aunque la solución definitiva depende de la CFE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Sinaloa, las protestas por los altos cobros en el recibo de luz han reunido a decenas de ciudadanos frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los inconformes denuncian incrementos significativos en los recibos durante el último bimestre y señalan que la situación afecta a familias, pequeños comercios y microempresas.

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La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde afirmó que el Gobierno estatal brindará atención a los afectados, aunque la solución definitiva depende de la CFE.

Durante la segunda semana de mayo de 2026, en Culiacán y otras ciudades, usuarios informaron montos inusuales a pagar, con reportes de casos extremos en los que los recibos superan ampliamente lo que habitualmente pagaban.

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La molestia ciudadana aumentó tras la llegada de deudas que los afectados consideran injustificadas.

El Gobierno estatal ha reiterado que, aunque el tema compete a una empresa federal, atenderá a cualquier ciudadano que acuda a Palacio de Gobierno.

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Bonilla Valverde precisó que a quienes se han manifestado ya les han ofrecido atención y que, si acuden, serán recibidos como cualquier ciudadano. La mandataria también informó que el superintendente de la CFE dialogó con los manifestantes y se comprometió a entregar una respuesta en breve, aunque aún no hay avances oficiales.

Manifestaciones y presión social

Los usuarios afectados aseguran que, pese a la presión social, la CFE solo ha ofrecido prórrogas para el pago o revisiones técnicas, sin plantear hasta ahora una reducción o corrección tarifaria.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las movilizaciones comenzaron en mayo de 2026. Decenas de personas se congregaron en las instalaciones de la paraestatal en Culiacán, donde mantienen presencia constante para exigir soluciones.

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Los usuarios afectados aseguran que, pese a la presión social, la CFE solo ha ofrecido prórrogas para el pago o revisiones técnicas, sin plantear hasta ahora una reducción o corrección tarifaria.

En varios casos se reportaron recibos elevados en domicilios que permanecieron deshabitados por días. Además, se han registrado cortes de energía eléctrica en viviendas con acuerdos de revisión abiertos, según reportes locales.

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Respuesta de autoridades estatales

El superintendente de la empresa dialogó con los manifestantes de acuerdo con lo dicho por la gobernadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde ha reiterado la disposición del Gobierno estatal para atender a los ciudadanos afectados, independientemente de que la solución de fondo dependa de la CFE.

El superintendente de la empresa dialogó con los manifestantes de acuerdo con lo dicho por la gobernadora.

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Según Bonilla Valverde, la tarifa de verano ya está vigente desde el 1 de mayo. Sin embargo, los usuarios insisten en que el subsidio resulta insuficiente frente a los aumentos recientes.

Acciones ciudadanas y contexto del subsidio de verano

Sinaloa cuenta con la tarifa 1F, la más subsidiada del país debido a las altas temperaturas, pero es frecuente que se repitan los reclamos por cobros elevados justo antes de que entre en vigor el beneficio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizaciones vecinales han convocado a protestas como forma de presión. Sinaloa cuenta con la tarifa 1F, la más subsidiada del país debido a las altas temperaturas, pero es frecuente que se repitan los reclamos por cobros elevados justo antes de que entre en vigor el beneficio. Aunque el subsidio ya está activo, los usuarios exigen una revisión integral de las tarifas y mayor transparencia en la lectura de medidores.

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Seguimiento y situación actual

Una familia se sienta en su sala de estar a oscuras durante un corte de luz, iluminados por velas y una linterna, mostrando preocupación por los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno estatal mantiene la atención a los afectados mientras espera una respuesta formal de la CFE. Hasta la fecha no se han comunicado soluciones definitivas.

La expectativa ciudadana se concentra en que la CFE y las autoridades federales logren una resolución que alivie el impacto económico en los hogares y comercios de Sinaloa, mientras la inconformidad social persiste y las protestas continúan.

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Antecedentes de protestas por cobros de CFE en Sinaloa

En años previos, Sinaloa también registró inconformidad social por incrementos en los recibos de luz. Durante administraciones anteriores, cientos de usuarios realizaron manifestaciones similares frente a las oficinas de la CFE para exigir ajustes tarifarios y mayor transparencia en la facturación.

Las autoridades estatales de esos periodos intervinieron ante la federación, aunque los reclamos por tarifas elevadas han sido una constante en la región.