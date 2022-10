Se viralizó un pan inspirado en la cara de Alfredo Adame después de la golpiza

Los creadores de este postre viral hicieron que el pan pareciera la cara inflamada del ex presentador de "Hoy" Crédito: (Instagram/@adamereacciona y Facebook/clubdecochis)

El pasado 28 de septiembre, Alfredo Adame publicó en su Instagram que fue brutalmente agredido por “unos malandros”, posteriormente el actor dio a conocer que fue golpeado cuando intentó socorrer al policía asesinado cerca de su casa, ubicada en la colonia Flores de Tepepan, alcaldía Tlalpan.

Días después, una página culinaria llamada Club de Cochis viralizó un pan inspirado en el rostro inflamado de Alfredo Adame. “Se levantan pedidos”, pudo leerse en la descripción de la imagen que fue ampliamente difundida en Facebook.

El peculiar postre es una empanada rellena de mermelada de fresa, pero el pan tiene la forma de un rostro inflamado, haciendo que el dulce de color rojo parezca sangre, muy similar a la apariencia que tuvo el ojo de Adame después de la golpiza que recibió como “víctima colateral” del homicidio de un agente policiaco.

Cabe señalar que en una de sus historias de Instagram, el actor reveló que tiene cuatro fracturas, tres internas y una externa. La herida se habría realizado con una objeto contundente; en ese video ambién confirmó la posibilidad de que su retina se hubiera desprendido.

La imagen viral del pan llegó hasta Adame, quien lo publicó en su Instagram con el siguiente mensaje: “Chale, se pasan banda”.

Por el momento no se sabe en cuál panadería surgió esta divertida creación, ya que Club de Cochis solo es una página que difunde todo tipo de postres y alimentos fuera de lo común. Entre los comentarios de la publicación se pudieron leer mensajes como “Ese pan si es de miedo”, “No bueno, admiro su sentido del humor y pronta recuperación”, “Que estés mejor, parcero” y “¿Viene con desprendimiento de retina?”

Alfredo Adame reapareció sin el vendaje tras la agresión en Fuentes de Tepepan, Tlalpan Crédito: Instagram/@adamereacciona

Además de compartir la fotografía de los panes inspirados en su cara, el propio Adame también ironizó con la fotografía de Danzo Shimura, el líder de ANBU dentro del anime Naruto Shippuden.

“Yo en estos momentos”, escribió Adame para acompañar el meme que reunió más de 800 “Me gusta” en Instagram. Este personaje aparece constantemente en la animación japonesa con un vendaje muy similar al que Adame tuvo que usar en los primeros días tras el incidente violento.

Aunque el ex actor de telenovelas tomó con humor su situación, también dejó en claro que aún siente desconfianza, pues existe la probabilidad de que sufra otra agresión en cualquier momento.

“En cualquier momento me pueden aventar un tiro”, mencionó durante un encuentro con los medios que a las afueras del Reclusorio Sur -lugar donde se encuentran actualmente sus dos atacantes-.

“Estoy atemorizado porque son personas indeseables, ya saben, están vinculados al narcomenudeo. Me siento intranquilo, porque viven arriba de mi casa, porque los he visto pasar muchas veces en frente y porque en cualquier momento me pueden aventar un tiro”, dijo ante las cámaras de programas como Chismorreo.

Alfredo Adame teme por su vida, ya que siente que en cualquier momento puede sufrir otra agresión (Foto: captura de pantalla Instagram/@alfredoadamereacciona)

Cabe señalar que Alfredo Adame logró identificar a uno de sus agresores, por lo que aseguró que los golpes fueron un “ajuste de cuentas”.

Por qué agredieron a Alfredo Adame

Aunque al principio se dijo que el ex presentador de Hoy estaba grabando a las víctimas del homicidio cerca de su domicilio, Adame negó haber capturado alguna imagen previo a ser brutalmente golpeado.

El 28 de septiembre detuvieron a los presuntos responsables del ataque a Alfredo Adame (Foto: Especial)

Según el informe de la Fiscalía capitalina, en la riña que tuvo lugar en la calle Prolongación Abasolo, en la colonia Fuentes de Tepepan (al sur de la Ciudad de México) participaron tres hombres, incluido el ex conductor de televisión de 64 años.

El ex galán de telenovelas mencionó que aparentemente los otros dos sujetos estaban implicados en bandas y actividades ilícitas.

“Te voy a decir por qué (quedé en medio) porque son narcomenudistas, son una banda y en el momento en que salieran (...) tienen antecedentes penales graves. (Patrullas) se paraban en frente de mi casa (para vigilar el perímetro)”, externó Adame ante las cámaras de Tv Azteca.

