Raquel Bigorra recordó el terrible acoso que sufrió en la CDMX: “Me quedé en shock”

Raquel Bigorra recordó el momento cuando fue acosada en la CDMX

Al igual que muchas de las mujeres en México, desafortunadamente Raquel Bigorra sufrió acoso en la vía pública. La conductora cubana que ha logrado consagrarse como una de las presentadoras mejor posicionadas dentro de las pantalla chica, relató el momento que vivió cuando fue violentada en los inicios de su carrera.

Fue durante una entrevista para las cámaras del matutino Sale el Sol, donde la también intérprete de 47 años, tras algunas preguntas relacionadas sobre su infancia, aprovechó para posicionarse en favor de las mujeres que alzan la voz para denunciar y contó que en su pasado sufrió acoso sexual en calles de la ciudad.

“Iba caminando en la calle, iba solita, era cuando era modelo en Glenda Modelos y te mandaban a miles de castings. Yo me subía en el metro, me subía en el camión, donde quiera para llegar a los lugares, y nunca se me olvida que en la Colonia del Valle iba caminando y pasó un muchacho corriendo y me metió la mano y se siguió corriendo, yo lloré…”, evocó Bigorra.

Raquel Bigorra recordó entre lágrimas el momento en el que fue acosada en la CDMX Foto: Instagram/@rbigorra/@karyzaratep

En ese entonces, a la tierna edad de 14 años y recién llegada a la Ciudad de México, demostró rápidamente su facilidad ante las cámaras, lo que la llevo a conseguir un sitio en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Más tarde, tuvo la oportunidad como debutar como conductora de Ritmoson y también como parte de las encargadas de presentar cápsulas de la Lotería Nacional.

La también modelo notablemente conmovida con las preguntas de la prensa sobre el tema, no pudo evitar que se le salieran las lágrimas, ya que tras haber sido acosada no supo como reaccionar.

“Mira, me acuerdo y quiero llorar otra vez, de que me sentí… imagínate, me quedé en shock, no sabía ni qué hacer, si gritar, mira, yo creo que esto nunca lo he contado, es algo que como mujer te cambia la vida”, rememoró Bigorra.

Bigorra fue señalada por Bisogno como autora de la filtración de detalles de su vida privada (Foto: Cuartoscuro)

Tras la falta de apoyo por las personas que vieron el altercado en la vía pública, la también histrionisa relató que lo mejor para ella, en ese momento, era optar por cambiar su código de vestimenta para evitar ser violentada de nueva cuenta.

“Lo que empecé a hacer a partir de ese momento, yo recuerdo que llevaba una falda y llevaba mallas debajo, no importa cómo vayas vestida, definitivamente, es tu cuerpo, tú decides con quién, nadie tiene por qué abusar de ti de esa manera, y después de eso dije ‘¿qué puedo hacer?’, pues empecé a ir con jeans sueltos, con playeras un poco más grandes y ya cuando llegaba me cambiaba en el baño para hacer casting de modelo… y esto que me pasó es nada”, subrayó.

Raquel Bigorra recordó el momento cuando fue acosada en la CDMX

Para finalizar, la también escritora detalló que en la escuela de su pequeña hija, Rafaella Gavira Bigorra, constantemente están capacitando a los padres de familia para construir fuertes lazos de confianza y comunicación con el fin de que los niños sepan como actuar ante una situación de peligro como el acoso.

“Están preparando talleres para padres, nos están dando herramientas, nos están dando información, hasta cómo identificar a un acosador, en el caso de la edad que va mi niña, porque todavía mi niña no sale, pero nos están enseñando a tener un código para cuando estén en casa de un amiguito te den cierta palabra o frase para que sepas que están en peligro o que se la está pasando bien, todo para poder identificar a un acosador”, concluyó la expresentadora de Hoy.

SEGUIR LEYENDO: