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Detienen a líder de banda delictiva y a empleado de banco por robo de más de 3 millones de pesos en Oaxaca

La estructura cuenta con operaciones en diversa entidades del país

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Detienen a líder de banda delictiva y a empleado de banco por robo de más de 3 millones de pesos en Oaxaca
Los sujetos capturados (FGEO)

Las autoridades de Oaxaca informaron sobre la desarticulación de una banda criminal dedicada al robo de cuentahabientes en diversos estados del país, entre los ahora capturados está el sujeto identificado como líder de la estructura y un empleado de banco.

El 13 de mayo la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre diversas detenciones tras el robo de 3 millones 600 mil pesos a una persona en la entidad.

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La información fue compartida por el titular de la Fiscalía de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, quien detalló que la célula realizaba los robos a través de un esquema de operación coordinado con el que identificaban, daban seguimiento y despojaban a las víctimas de su dinero tras la realización de movimientos de alto valor.

Un empleado de banco como pieza central

“Probablemente el principal operador y articulador de esta red es identificado por las iniciales A.M.S.R., quien laboraba en el Centro de Inteligencia y Monitoreo Banamex en la sede central de la Ciudad de México, desde donde presuntamente obtenía y facilitaba información estratégica para la comisión de los delitos”, es parte del reporte de las autoridades.

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Detienen a líder de banda delictiva y a empleado de banco por robo de más de 3 millones de pesos en Oaxaca
Parte de las averiguaciones del caso (FGEO)

Cabe destacar el grupo estaría ligado con robos en Veracruz, Puebla, Estado de México y Aguascalientes. Las fiscalías de dichos estados, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fueron notificadas de lo registrado.

El robo que originó las detenciones

Fue el 19 de abril pasado que ocurrió el robo que dio inicios a las averiguaciones, se trata de 3.6 millones de pesos, el “robo más fuerte que se tiene en el estado de Oaxaca”, según calificó el fiscal. Dicho robo fue realizado en contra de un trabajador del DIF.

Los asaltantes colocaron un vehículo en una caseta de cobro en el estacionamiento de Plaza del Valle. El funcionario detalló que los implicados chocaron una camioneta blanca para inmovilizarla.

Detienen a líder de banda delictiva y a empleado de banco por robo de más de 3 millones de pesos en Oaxaca
El presunto líder criminal (izquierda) es uno de los detenidos (FGEO)

“Se bajan personas del carro azul y cometen el asalto, baja una persona del carro azul, otra más ya estaba esperando y ahí retiran el dinero en efectivo [...] Se retiran en motocicletas y a partir de ahí empezamos a dar una serie de seguimientos a través de cámaras de C5″, destaca el fiscal.

Los agentes lograron reconstruir la ruta de escape e identificar vehículos, líneas telefónicas, movimientos financieros y zonas de resguardo del grupo.

Derivado de lo anterior, fueron arrestados el 4 de mayo pasado sujetos identificados como I.M.L., R.D.P. y M.A.S.V. en Puebla y un día después fueron capturados A.I.T.M. (quien sería el líder de la banda) y J.C.C.

Asimismo, el fiscal presentó una llamada telefónica en la que el presunto líder criminal habla con otra persona, un sujeto que cuenta con información privilegiada.

“Esta persona es de las pocas personas dentro de Banamex a nivel central que controlan las cámaras, que controlan los videos y que tienen información privilegiada de todo el país acerca de las cosas”, añade el funcionario.

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