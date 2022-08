Raquel Bigorra modeló con mameluco de unicornio en mercado de Chinconcuac

La famosa fue aplaudida por su look (Foto: Captura de pantalla/tiktok)

Raquel Bigorra ha destacado a lo largo de su carrera como conductora de televisión, pero en esta ocasión, dejó a un lado los foros para sorprender al público tras modelar con un mameluco de unicornio en el mercado de Chinconcuac, Estado de México.

Fue en varios videos que se viralizaron en TikTok donde usuarios captaron a la cubana posando con todo el glamour entre los puestos del famoso lugar. Incluso, desde su cuenta de Instagram, Raquel contó a qué se debía su presencia en el sitio.

“Aquí andamos en Chiconcuac, el municipio que viste al mundo. Gracias a la prensa por acompañarnos en este " Fashion Day " . Me lo quiero llevar todoooooooooooo, pero @vickylopeztv me gana jeje Seguimoooooooooo’ . Gracias por tanto, tanto cariño. No me quiero ir”, escribió en la descripción del video.

Raquel Bigorra acudió a Chinconcuac Foto: Instagram/@rbigorra/@karyzaratep

De igual manera se ve a la presentadora muy emocionada dentro de una camioneta mientras llegaban al lugar.

“Ya vamos de camino al desfile (...) Las ofertas, la variedad, queremos bajarnos, mira todo lo que hay. Ya nos vamos a la pasarela y de regreso nos pasamos a las compras en Chinconcuac”, sentenció.

Ya durante el evento, se observo a la famosa caminando alrededor de mucha gente con todo tipo de atuendo y el que más destacó fue la colorida pijama de unicornio.

Las reacciones por parte de los internautas a la presencia de la cubana no se hicieron esperar y varios de ellos la halagaron.

“Esa mujer proyecta alegría con solo verla me gusta”. “Que linda , la actitud y humildad hacen a las verdaderas estrellas”. “Es que ella tiene una actitud muy bonita y aparte es muy guapa”. “Confirmo, solo debes saber vestirte con cualquier prenda de cualquier lugar”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en TikTok.

Asimismo, en el post que colocó Raquel Bigorra en Instagram, algunos de sus compañeros del medio artístico también le extendieron buenos comentarios.

“Tú das amor siempre y es lo que regresa bien merecido!!”, escribió Padme Vidente; mientras que algunos de los asistentes del desfile dijeron estar satisfechos de la presencia de Bigorra.

Cabe recordar que Raquel tiene una polémica carrera en la televisión mexicana, pues hace unos años se le llegó a acusar de “traidora” y de vender información a los medios de comunicación.

En varias ocasiones, la conductora ha recordado que un momento de quiebre fue cuando se distanció de Daniel Bisogno debido a que supuestamente la cubana habría vendido a una revista información de la vida privada del presentador de Ventaneando.

Ella ha llegado a mencionar que la campaña mediática se hizo muy grande porque era una historia muy atractiva. Ya que “dos compadres” que se separan debido a que uno de los dos apuñala “al otro por la espalda”.

La polémica se dio en 2019, cuando se dijo que Bigorra había vendido información sobre el divorcio de Bisogno, así como otras intimidades. En su momento, ella recalcó que hizo eso para desviar la atención, ya que había unas fotos que revelarían que el conductor de Ventaneando no era heterosexual.

Bisogno dijo que no esperaba que Bigorra, quien fue una de sus mejores amigas y comadre, le hiciera eso, pero aseguró que contaba con las pruebas suficientes para señalarla como la responsable de filtrar la información sobre su divorcio.

SEGUIR LEYENDO