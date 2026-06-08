Un destino tan diverso como sus visitantes “Baja California es para ti”

(Infobae México)

Hay destinos que se descubren de una sola manera y otros que revelan una faceta distinta con cada visita; Baja California pertenece a esta última categoría gracias a una oferta tan diversa como quienes la recorren, donde conviven experiencias gastronómicas, enoturísticas, culturales, deportivas, de bienestar, naturaleza y aventura, construidas a partir de la riqueza de sus comunidades y territorios.

De esa visión nace “Baja California es para ti”, una campaña que busca reflejar la pluralidad del destino y recordar que, sin importar el tipo de viajero que se sea, siempre existe una forma única de conectar con el estado.

Cada rincón de Baja California tiene algo que contar: una receta, una copa de vino o una vista que vale la pena admirar.

Presentada en la Ciudad de México ante medios de comunicación, representantes del sector turístico e invitados especiales, la campaña acercó a los asistentes a una muestra de las experiencias que hoy posicionan a Baja California como uno de los destinos más dinámicos y diversos de México.

El evento también marcó el debut del video de campaña de “Baja California es para ti”, una narrativa audiovisual que recorre los paisajes, experiencias, comunidades y personas que dan identidad al destino, acompañada por una nueva versión acústica de “Eres para mí”, interpretada especialmente para esta iniciativa por la cantante tijuanense Julieta Venegas.

La cantante Julieta Venegas deleitó al público con algunas de las canciones de su último álbum y la versión acústica de "Eres para mi". (Cortesía Gobierno de Baja California)

Más que presentar una nueva estrategia de promoción turística, el lanzamiento puso sobre la mesa una visión que reconoce la diversidad del estado y de quienes lo visitan, entendiendo que cada persona encuentra una manera distinta de descubrir Baja California y hacer suyo el destino.

La campaña encuentra su punto de partida en quienes habitan y dan identidad al destino; productores, cocineros, artesanos, comunidades originarias, emprendedores turísticos y habitantes de cada región forman parte de un relato que busca mostrar a Baja California desde una perspectiva cercana y profundamente humana, reconociendo que gran parte de la riqueza del estado se encuentra en las historias, tradiciones y formas de vida que acompañan cada experiencia.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó el evento. (Cortesía Gobierno de Baja California)

Durante la presentación, la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda destacó precisamente ese vínculo entre territorio y comunidad al señalar que el verdadero valor de Baja California nace de las personas que hacen posible la vida cotidiana del destino y contribuyen a construir su identidad.

“Porque en Baja California entendemos algo muy importante: el verdadero lujo no empieza en la mesa. Empieza en la tierra. Empieza en el mar. Empieza en el campo. Empieza en las manos de nuestra gente”, expresó durante el evento.

Esa visión también estuvo presente en la denominada Armonización de los Pueblos, un encuentro que reunió a representantes de las comunidades Kiliwa, Pai Pai, Kumiai, Cochimí y Cucapah en reconocimiento a las raíces ancestrales que forman parte de la identidad bajacaliforniana y continúan enriqueciendo la vida cultural del estado; un recordatorio de que la diversidad del destino también se construye a partir de las culturas que han habitado este territorio por generaciones.

Durante el evento se realizó una ceremonia para honrar a las comunidades originarias del estado, mostrando así el orgullo por sus raíces. (Cortesía Gobierno de Baja California)

En ese contexto, el secretario de Turismo de Baja California, Miguel Ángel Badiola Montaño, destacó que “hablar de Baja California es hablar de una tierra diversa, cercana y profundamente hospitalaria, donde cada persona encuentra una experiencia única y, al mismo tiempo, una forma de sentirse bienvenida. “Baja California es para ti” nace precisamente de eso: de mostrar quiénes somos y de compartir la manera en que vivimos y recibimos a quienes llegan a nuestra tierra”, una reflexión que resume el espíritu de una campaña concebida para mostrar un estado en el que conviven múltiples formas de viajar, descubrir y conectar con el entorno.

La presencia de las comunidades originarias durante la presentación reforzó uno de los mensajes centrales de la iniciativa: la riqueza de Baja California no se define por un solo atractivo, sino por la diversidad de experiencias, paisajes y expresiones culturales que conviven a lo largo de su territorio, permitiendo que cada visitante encuentre una forma distinta de relacionarse con el destino; desde quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza hasta quienes encuentran inspiración en la cultura, el bienestar, el deporte, la gastronomía o el enoturismo.

Entre esas expresiones, el enoturismo ocupa un lugar emblemático. Hablar de Baja California es hablar de una de las regiones vitivinícolas más importantes de América Latina, donde valles rodeados de montañas, clima mediterráneo y casas vinícolas reconocidas internacionalmente han dado forma a una tradición que hoy distingue al estado dentro y fuera del país; sin embargo, detrás de cada etiqueta, cada cosecha y cada copa existe una historia que comienza mucho antes de llegar a la mesa, una historia que nace en la tierra, en el trabajo de productores, en el conocimiento transmitido entre generaciones y en la estrecha relación entre paisaje, comunidad y territorio.

Esa misma conexión también se refleja en la gastronomía bajacaliforniana, construida a partir de ingredientes provenientes del océano Pacífico, de los campos agrícolas y de los valles vitivinícolas que han dado reconocimiento internacional a la entidad; como parte de la presentación, invitados y medios de comunicación pudieron acercarse a una muestra de esta riqueza culinaria a través de productores, cocineros y representantes de la escena gastronómica local, quienes compartieron algunos de los sabores que distinguen a la región y reflejan su capacidad para innovar sin perder de vista sus raíces.

En ese sentido, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la gastronomía del estado encuentra su origen en el mar, el campo, los viñedos, las casas vinícolas, la cerveza artesanal y, sobre todo, en las personas que producen, transforman y comparten esos sabores, una visión que dialoga con el mensaje central de “Baja California es para ti” y con la convicción de que las experiencias más memorables comienzan siempre en el territorio y en quienes le dan vida.

(Cortesía Gobierno de Baja California)

Así, “Baja California es para ti” se presenta como una invitación a descubrir un estado definido por la diversidad de sus paisajes, sus comunidades y las experiencias que le dan identidad; una propuesta que reconoce que cada viaje es distinto y que, precisamente en esa pluralidad, radica una de las mayores fortalezas del destino.