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“¿Otra vez te pegó?”: los chats y las imágenes que difundió un amigo del joven asesinado por su novia en Chaco

Las capturas muestran conversaciones en las que Matías Julián Álvarez Guardia aparece con lesiones en el rostro. El material se suma al relato de la familia, que describió una relación marcada por los celos, el control y episodios de violencia de parte de Victoria Cantero

Chats - Joven asesinado en Chaco
Matías Julián Álvarez Guardia (29) falleció tras recibir una puñalada en el tórax asestada por su pareja, Victoria Cantero (25)
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Mientras Victoria Luz Cantero permanece detenida por el crimen de su novio, Matías Julián Álvarez Guardia, amigos y familiares de la víctima comenzaron a difundir conversaciones privadas, fotografías y capturas de pantalla que, según sostienen, muestran cómo era la relación que mantenía la pareja antes del ataque que terminó con la muerte del joven de 29 años en Resistencia, Chaco.

Entre las publicaciones que comenzaron a circular en las últimas horas se encuentra un montaje difundido por Lucas Achinelli, uno de los amigos más cercanos de Matías Julián. Allí compartió capturas de conversaciones que, según explicó, le hicieron llegar otras personas, además de fotografías en las que la víctima aparece con visibles lesiones en el rostro, como hematomas alrededor de un ojo y en la mejilla.

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En una de las capturas puede leerse una conversación de WhatsApp en la que un interlocutor le pregunta a Matías Julián: “¿Te pegó otra vez?”. Las imágenes también muestran registros de llamadas y mensajes de voz. “Me mandan estas cosas y lo único que puedo pensar es que quiero que te pudras en la cárcel. Que el fiscal pida la máxima pena, porque por esto lo buscaste, lo planeaste y lo ejecutaste sabiendo lo que hacías”, escribió Achinelli.

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Los chats y las imágenes que difundieron amigos del joven

Las imágenes comenzaron a viralizarse después de que la hermana de la víctima brindara varias entrevistas en las que describió una relación atravesada, según su relato, por los celos, el control y episodios de violencia que —asegura— su hermano nunca denunció.

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“Mi hermano jamás le tocó un pelo. Se crió con la idea de que a una mujer no se la golpea. Pero ella le pegaba. Le dejaba la cara con arañazos y hasta le reventó un ojo de una piña. Él no me lo contaba porque sentía vergüenza de estar expuesto a esa violencia”, sostuvo Leticia.

Chats - Joven asesinado en Chaco
"Te voy a recordar siempre así patrón", escribió Lucas en homenaje a su amigo

Leticia afirmó además que Victoria tenía acceso permanente al teléfono celular y a las redes sociales del joven. “Ella le manejaba el celular y la cuenta de Instagram. Publicaba cosas haciéndose pasar por él, algo que mi hermano jamás hubiera hecho porque era muy reservado con su vida privada”, relató. También aseguró que cada vez que la pareja retomaba el vínculo, el joven se alejaba de sus familiares y amigos. “Siempre me daba cuenta de que habían vuelto porque desaparecía”, recordó.

Según Leticia, el vínculo estuvo marcado por constantes separaciones y reconciliaciones. “Ella siempre volvía pidiendo perdón, prometiendo que iba a cambiar y él le creía”, contó la hermana, quien aseguró que tanto su familia como los propios padres de la acusada intentaban convencer a la pareja de ponerle fin a la relación.

A esos cuestionamientos se sumaron nuevos pedidos de medidas de prueba. La familia de la víctima reclamó que la Justicia localice su teléfono celular, ya que —según denunciaron— permaneció encendido durante varias horas después de su muerte y luego desapareció. También solicitaron el secuestro y peritaje del vehículo en el que Facundo Cantero, hermano de la acusada y amigo de Matías Julián, trasladó al joven herido hasta el Hospital Julio C. Perrando.

El momento de la detención de Victoria Cantero

Por el momento, tanto los chats como las fotografías difundidas por el entorno de la víctima no forman parte de la prueba incorporada al expediente. Su autenticidad, contexto y eventual valor probatorio deberán ser analizados por la Justicia en caso de que sean incorporados a la investigación.

Mientras tanto, Victoria Cantero continúa alojada en la Comisaría 11ª del barrio España y este martes será indagada por la fiscal Ana González de Pacce. En diálogo con Infobae, su abogado, Marco Molero, negó que la joven registrara antecedentes penales. “No estaba denunciada ni tenía una causa abierta”, aseguró. Además, indicó que aguardarán conocer formalmente la imputación antes de fijar la estrategia de defensa.

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