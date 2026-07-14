Chery Colombia fortalece su servicio posventa con la primera edición del MasterTech

La competencia de posventa de Chery incluyó un examen de ingeniería automotriz y pruebas prácticas con vehículos reales, herramientas especializadas y tiempos limitados. (Chery)

¿Sabe qué tan preparado está el técnico que realiza el mantenimiento de su vehículo? Es una pregunta que pocos conductores se hacen, pero que cobra cada vez más relevancia.

El crecimiento de los vehículos híbridos y eléctricos, que superaron las 60.000 unidades matriculadas en Colombia durante el primer semestre de 2026, según el informe de Fenalco con base en el RUNT, ha elevado las exigencias para los talleres y centros de servicio.

La creciente adopción de sistemas electrónicos avanzados y nuevas tecnologías de propulsión obliga a los talleres a contar con técnicos capacitados para diagnósticos y reparaciones precisas. Ante este desafío, Chery Colombia, que se ubicó entre las diez marcas con mayores ventas de vehículos de nuevas energías durante el primer semestre, organizó la primera edición de MasterTech 2026.

Jonier Alexis Giraldo, técnico de Andinautos Pereira, ganó MasterTech 2026 y representará a Colombia en la Final Mundial de Posventa de Chery en Wuhu, China. (Chery)

Así se eligió al mejor técnico de Chery en Colombia

La primera edición de MasterTech 2026 reunió a 12 especialistas provenientes de 10 concesionarios autorizados. El objetivo fue evaluar conocimientos en diagnóstico, reparación y resolución de fallas reales bajo protocolos de la marca y estándares internacionales.

La competencia incluyó un examen sobre fundamentos de ingeniería automotriz y pruebas prácticas en estaciones especialmente diseñadas, donde los participantes identificaron y resolvieron problemas en vehículos reales utilizando herramientas especializadas y en tiempos limitados.

Antes de la fase final, los técnicos completaron procesos de capacitación virtual y presencial, además de superar etapas clasificatorias en los diferentes centros de servicio. La final nacional se desarrolló en los talleres de Vardí Morato en Bogotá, con un circuito de tres estaciones técnicas.

El crecimiento de los vehículos de nuevas energías elevó las exigencias para los talleres y centros de servicio en Colombia. (Chery)

La iniciativa no solo buscó elegir al mejor técnico de la marca en Colombia, sino también fortalecer las competencias de la red de posventa y seleccionar al representante nacional para la Final Mundial de Posventa, que se celebrará en noviembre en Wuhu, China.

El primer lugar fue otorgado a Jonier Alexis Giraldo, técnico de Andinautos Pereira, quien obtuvo la máxima calificación de la jornada y fue designado como el mejor técnico del país por la compañía. Giraldo será el encargado de representar a Colombia en la final internacional de la competencia de posventa de Chery.

Una apuesta por fortalecer la posventa

Para Chery, este tipo de iniciativas buscan impulsar la formación continua de los equipos técnicos y garantizar que la red de concesionarios opere bajo estándares homogéneos de calidad.

Chery incorporó a Colombia a su Competencia Global de Habilidades de Posventa, un programa que homologa la formación técnica en más de 130 países y regiones. (Chery)

“En Chery Colombia, de la mano del Grupo Vardí, entendemos que la experiencia del cliente no termina con la entrega del vehículo. Trabajamos permanentemente en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos que acompañan a nuestros clientes después de la compra, invirtiendo en formación continua y en el desarrollo del talento", afirmó Hugo Ruiz, director nacional de Posventa de Chery Colombia.

El directivo explicó que la estrategia busca que la preparación de los técnicos evolucione al mismo ritmo que la tecnología incorporada en los vehículos, con el fin de ofrecer un servicio cada vez más especializado. “Estamos convencidos de que las personas son la base para ofrecer un servicio posventa confiable, eficiente y de la más alta calidad", concluyó Ruiz.

Colombia se suma a una competencia global

La realización de MasterTech 2026 marca la incorporación oficial del país a la quinta Competencia Global de Habilidades de Posventa de Chery International, un programa que estandariza la formación técnica de la marca a nivel mundial y que este año reúne a los mercados donde Chery tiene presencia bajo el lema “Superior Skills, 100% Satisfaction”.

Los vehículos híbridos y eléctricos superaron las 60.000 unidades matriculadas en Colombia en el primer semestre de 2026, según Fenalco con base en el RUNT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa busca homologar la formación técnica de la red de servicio en más de 130 países y regiones donde la compañía tiene presencia. Además de la competencia, contempla espacios de capacitación, actualización tecnológica e intercambio de conocimientos entre especialistas de distintos mercados.

Mediante esta estrategia, Chery busca que el crecimiento de la marca en Colombia esté respaldado por una infraestructura de servicio preparada para atender vehículos cada vez más sofisticados, manteniendo estándares alineados con los de su casa matriz, y ofreciendo a los propietarios un servicio orientado a preservar el desempeño, la seguridad y el valor de sus vehículos a largo plazo.