A casi 45 años del estreno, Dee Wallace recordó orgullosa la magia en el set de E.T.

La intérprete de la madre en E.T. repasa cómo la película redefinió su carrera y marcó a toda una generación (Universal Studios)

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A 44 años del estreno, ocurrido el 11 de junio de 1982 en Estados Unidos, la actriz Dee Wallace, quien interpretó a Mary Taylor en E.T. the Extra-Terrestrial, recuerda la experiencia de filmar bajo la dirección de Steven Spielberg como un proceso que, sin grandes expectativas iniciales de éxito masivo, terminó por transformar su vida y la de una generación entera.

Una rutina de filmación sin señales del fenómeno

Wallace, con una larga trayectoria en el cine de terror antes de E.T., rememora el ambiente del set como uno similar al de cualquier otra producción.

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“En el set, era como estar en cualquier otro set. Llegabas a las 7:00 y te quedabas mucho tiempo en tu camerino y esperabas mucho, como haces en todos los rodajes. Te ibas a casa a las 19:00. Era, más o menos, como filmar cualquier otra película”, detalló. En esos días, la dinámica diaria no anticipaba lo que estaba por venir.

Dee Wallace relata que el trabajo en el set de E.T. se vivía como cualquier otro, sin anticipar el fenómeno cultural que vendría (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz resalta que, aunque no existía euforia, sí se percibía una energía especial entre quienes participaban.

“Sabíamos, mientras la filmábamos, que estábamos haciendo algún tipo de magia”. Esa percepción, sin embargo, no se traducía en la certeza de que el proyecto marcaría un antes y un después en la historia del cine.

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Un estreno que desafió todas las expectativas

El verdadero alcance de la película se evidenció recién al estrenarse. Wallace recuerda el asombro generalizado por la reacción inmediata del público.

El éxito en taquilla sorprendió tanto al elenco como a la industria, desplazando incluso a otras apuestas fuertes de Spielberg (Star+)

“Luego, cuando se estrenó, ¡fue un enorme éxito de taquilla! Todos quedamos gratamente sorprendidos”, afirmó. La actriz remarca que el equipo confiaba en la calidad del trabajo, pero nunca imaginaron el nivel de repercusión que E.T. alcanzaría.

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En aquellos meses, la propia industria esperaba que el gran éxito de Spielberg fuera otra película. “El gran éxito de Steven ese verano se suponía que iba a ser Poltergeist”, relató.

La irrupción de E.T. en la cartelera modificó todas las predicciones y reorientó la atención internacional hacia la historia del niño y el extraterrestre.

Diversificación profesional tras un papel icónico

Wallace logró sortear el encasillamiento y construir una trayectoria variada tras su papel como la madre en E.T

La participación en E.T. consolidó a Wallace como una figura central para el público de la época. A pesar del riesgo de quedar encasillada, ella logró alternar entre géneros y formatos.

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“No me encasillaron. Pude ir y venir entre comedias de situación, como Together We Stand y The New Lassie, y papeles dramáticos muy intensos. Y eso lo agradecí mucho”, afirmó.

Reconoció, de todos modos, que el personaje de Mary Taylor influyó en su imagen pública durante un tiempo. “Sí quedé encasillada por un tiempo después de E.T., porque ser la madre en E.T. fue un papel tan icónico. Durante mucho tiempo me convertí en la madre de todo el mundo. Y estoy orgullosa de eso”. Wallace, con humor, menciona que necesitó asumir otros registros para despegarse del rótulo maternal que le dejó la película.

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El legado emocional y cultural de E.T.

La actriz destaca la conexión emocional de la película con el público como clave de su vigencia a lo largo de los años (captura del tráiler lanzamiento en IMAX)

Con el paso de las décadas, Wallace observa que la vigencia de E.T. se mantiene gracias al vínculo que la historia estableció con el público. Considera que la permanencia de la película en la memoria colectiva responde a la empatía y emoción que genera.

La actriz destaca que el mayor valor del filme reside en la capacidad de conectar con espectadores de distintas generaciones.

Para Wallace, E.T. dejó una huella que trasciende los récords de taquilla y los premios, ya que supuso una transformación personal y profesional. La experiencia en el set, la sorpresa del estreno y el recorrido posterior resumen una etapa fundamental de su vida y explican por qué la película sigue ocupando un lugar especial en el imaginario de millones de personas.

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