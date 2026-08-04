Expertos de Estados Unidos inspeccionaron la principal hidroeléctrica de Venezuela para definir su modernización

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que la revisión fue realizada el domingo con el respaldo del Departamento de Estado

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La principal central hidroeléctrica de Venezuela fue sometida a una evaluación técnica por parte de especialistas del Departamento de Energía de Estados Unidos con el objetivo de determinar el estado de sus equipos y establecer las acciones necesarias para modernizar el Sistema Eléctrico Nacional. La inspección se llevó a cabo en la represa de Gurí, instalación que genera aproximadamente el 60% de la electricidad consumida en el país y que constituye el eje del suministro eléctrico venezolano.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó que la revisión fue realizada el domingo con el respaldo del Departamento de Estado y en coordinación con el Ministerio de Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

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A través de un mensaje publicado por la Embajada estadounidense, Barrett explicó que el equipo técnico elaboró una evaluación especializada sobre las condiciones de la central hidroeléctrica. “El equipo técnico realizó un diagnóstico técnico que contribuirá a definir una ruta para la modernización del Sistema Eléctrico Nacional”, señaló el diplomático.

Un experto del Departamento de Energía de Estados Unidos revisa equipos en la represa hidroeléctrica Guri de Venezuela para su modernización.

La representación estadounidense añadió que ese trabajo forma parte de la estrategia de recuperación impulsada por Washington para Venezuela.

“Este trabajo apoya la recuperación económica de Venezuela en el marco del plan de tres fases” promovido por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó el comunicado.

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Aunque las autoridades estadounidenses no divulgaron los resultados específicos del diagnóstico ni detallaron las fallas detectadas durante la inspección, la embajada difundió imágenes de los especialistas recorriendo las instalaciones de la central hidroeléctrica.

La revisión se produce en un momento en el que el sistema eléctrico venezolano enfrenta un proceso de reconstrucción tras años de deterioro de su infraestructura y después de los daños ocasionados por el terremoto del pasado 24 de junio, que afectó parte de las redes de transmisión y algunas instalaciones de generación.

La hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como Gurí y ubicada sobre el río Caroní, en el estado Bolívar, es la mayor planta generadora de electricidad del país. Debido a que abastece cerca de seis de cada diez megavatios que consume Venezuela, cualquier programa de recuperación del sector eléctrico depende en gran medida de su capacidad operativa.

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La evaluación técnica servirá para establecer una hoja de ruta destinada a recuperar la infraestructura eléctrica del país, afectada por años de deterioro y corrupción

La evaluación estadounidense se suma a otras iniciativas dirigidas a incrementar la generación eléctrica. En junio, la designada del chavismo, Delcy Rodríguez, firmó acuerdos con empresas internacionales para rehabilitar parte de la infraestructura energética.

Uno de esos convenios fue suscrito con General Electric, dentro de un programa orientado a recuperar capacidad de generación. Según explicó Rodríguez en ese momento, el objetivo es incorporar 1.000 megavatios durante los primeros 24 meses de ejecución y superar los 5.000 megavatios recuperados en un plazo de cuatro años.

Además, anunció un nuevo plan para reforzar el sistema eléctrico mediante la incorporación de 4.800 megavatios adicionales antes de finalizar el año. De acuerdo con sus declaraciones, esa capacidad provendrá tanto de la recuperación de plantas termoeléctricas como de los contratos firmados con compañías como GE Vernova e IMPSA.

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Durante una reunión transmitida por el canal Venezolana de Televisión, Rodríguez también llamó a la población a reducir el consumo de electricidad y agua debido a los efectos del fenómeno climático denominado “Súperniño”, que podría disminuir la disponibilidad de recursos hídricos para la generación hidroeléctrica.

Expertos de Estados Unidos dialogan con personal de la Represa Guri en Venezuela durante una inspección para definir la modernización de la principal hidroeléctrica del país.

Delcy Rodríguez informó igualmente que el doble terremoto registrado en junio ocasionó daños en torres de transmisión, líneas eléctricas y en la planta termoeléctrica Termocarabobo, que aportaba 600 megavatios al sistema. Según precisó, ya fueron restituidos 300 megavatios y el resto de la capacidad será recuperado durante las próximas semanas.

En paralelo a estos trabajos, Estados Unidos mantiene su programa de cooperación técnica con Venezuela para impulsar la rehabilitación de la infraestructura energética. El diagnóstico realizado en Gurí constituye uno de los primeros estudios especializados efectuados por expertos estadounidenses sobre la principal fuente de generación eléctrica del país y servirá como base para definir las inversiones y las obras necesarias para su modernización.

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