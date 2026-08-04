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¿Por qué República Dominicana y Venezuela decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas?

El análisis del experto Iván Gatón revela las razones políticas y geopolíticas que influyeron en el acercamiento entre ambos gobiernos, tras una ruptura originada por los comicios venezolanos de 2024 y cambios recientes en la región

Una imagen dividida muestra a Delcy Rodríguez hablando en un micrófono a la izquierda y a Luis Abinader hablando en un micrófono a la derecha
Delcy Rodríguez participa en un acto público en Venezuela y Luis Abinader pronuncia un discurso oficial en República Dominicana.
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República Dominicana y Venezuela iniciaron un proceso para normalizar sus relaciones diplomáticas, según un comunicado conjunto. La medida pone fin a la ruptura abierta en julio de 2024, cuando Caracas exigió la salida de los representantes dominicanos tras los pronunciamientos sobre las elecciones presidenciales venezolanas.

Según un reporte de la agencia de noticias EFE, el proceso arrancará con una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo, orientada a fortalecer los canales institucionales de comunicación y garantizar la atención consular y diplomática de los ciudadanos de ambos países. La declaración oficial subraya el propósito de preservar los lazos históricos de amistad y cooperación que unen a República Dominicana y Venezuela.

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Para Iván Gatón, la clave de este acercamiento reside en la transformación del contexto político y geopolítico regional. El internacionalista sostiene que la geopolítica regional termina determinando los movimientos de los gobiernos, y que “las decisiones políticas son las que prevalecen para que un proceso como este avance tiene que existir interés político, y ese interés existe”, declaró Gatón en conversación con EFE. Esta visión apunta a que la disposición de ambos gobiernos para restablecer el diálogo responde menos a factores circunstanciales que a una evaluación estratégica de sus intereses.

La ruptura diplomática tuvo su origen en las reacciones internacionales tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, en las que el entonces presidente Nicolás Maduro fue declarado vencedor por un organismo electoral controlado por el chavismo. A raíz de los cuestionamientos de varios países, entre ellos República Dominicana, el gobierno de Caracas ordenó el retiro inmediato de sus representantes diplomáticos de siete naciones latinoamericanas.

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Dos manos se estrechan con las banderas de República Dominicana y Venezuela, rodeadas de salpicaduras de acuarela de colores rojo, azul y amarillo sobre un fondo claro.
Un apretón de manos ilustra los vínculos entre República Dominicana y Venezuela, integrando sus banderas nacionales y salpicaduras de acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acercamiento previo entre ambos países

Cinco meses antes del anuncio de normalización, ambos países ya habían dado un primer paso reanudando las operaciones de transporte aéreo, suspendidas durante casi dos años. Según detalla EFE, el proceso de acercamiento diplomático se produce bajo el liderazgo de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la destitución y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores, acusado de narcotráfico.

Gatón contextualiza el restablecimiento de relaciones como una recuperación de la conexión entre “dos pueblos que históricamente han estado unidos por vínculos de hermandad”. El internacionalista destaca que la ruptura diplomática de 2024 resultó dolorosa para ambas sociedades, dado el peso de los lazos históricos, familiares y migratorios.

En declaraciones recogidas por EFE, Gatón remarcó que la relación entre ambos países trasciende la coyuntura actual y la migración venezolana provocada por la crisis económica, ya que “desde hace décadas existen familias formadas por venezolanos y dominicanos”.

Fotografía de archivo en la que se captó a un vendedor de helados al pasar frente a la entrada principal de la embajada de Venezuela en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría
Fotografía de archivo en la que se captó a un vendedor de helados al pasar frente a la entrada principal de la embajada de Venezuela en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

El impacto migratorio en República Dominicana

Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), República Dominicana figura entre los diez países de América Latina y el Caribe con mayor número de migrantes y refugiados venezolanos, al albergar 99,700 personas, de acuerdo con datos actualizados a febrero.

La noticia sobre la intención de reanudar las relaciones diplomáticas ha sido difundida en la isla caribeña, aunque hasta el momento no se han registrado reacciones significativas en los sectores políticos y económicos.

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