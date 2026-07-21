La Fórmula 1 mueve casi USD 4.000 millones y se convierte en un imán para nuevas marcas

El modelo comercial de la Fórmula 1 se sostiene en derechos de televisión, patrocinadores y tarifas que pagan los circuitos por albergar los Grandes Premios.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fórmula 1 dejó hace tiempo de ser un deporte reservado para los aficionados al automovilismo. Hoy es uno de los espectáculos deportivos con mayor crecimiento a nivel mundial, capaz de atraer a millones de espectadores y captar el interés de industrias como la tecnología, el entretenimiento y las apuestas digitales.

Las cifras respaldan ese fenómeno. Según Liberty Media, la categoría generó USD 3.873 millones en ingresos durante 2025, un 14 % más que el año anterior. Solo en el primer trimestre de 2026 ya había facturado USD 617 millones en tres carreras. Además, la asistencia a los circuitos creció un 4 %, hasta los 6,75 millones de espectadores, mientras que la audiencia en vivo aumentó un 21 %.

Ese crecimiento convirtió al deporte motor en una plataforma cada vez más atractiva para las marcas. Entre ellas está 21.com, plataforma de casino cripto y apuestas deportivas que eligió este universo como eje de su estrategia de posicionamiento. La compañía patrocina al equipo Prima Pramac Yamaha de MotoGP y cuenta con los pilotos Jack Miller y Toprak Razgatlıoğlu como embajadores para la temporada 2026.

La asistencia a los circuitos de Fórmula 1 llegó a 6,75 millones de espectadores y la audiencia en vivo aumentó un 21 %. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su presentación oficial se realizó en Siena junto al equipo y mostró una identidad visual inspirada en los equipos de fábrica, con una estética dominada por los colores negro y verde neón. De acuerdo con información de la compañía, el bono de registro comienza en USD 5, lo que permite a los usuarios probar la plataforma desde el primer día.

El crecimiento de la F1 impulsa nuevas oportunidades para las marcas

Más allá de las cifras récord de ingresos, el negocio de la Fórmula 1 continúa fortaleciéndose gracias a un modelo comercial diversificado. Los derechos de televisión representan el 31 % de sus ingresos, los patrocinadores aportan un 22 % y las tarifas que pagan los circuitos por albergar los Grandes Premios generan otro 27 %.

Este escenario explica por qué sectores como las apuestas digitales ven en el deporte motor una oportunidad para ampliar su alcance. La combinación de audiencias globales, eventos con alta exposición mediática y seguidores altamente fidelizados convierte a la Fórmula 1 en una de las vitrinas comerciales más codiciadas del deporte.

La Fórmula 1 consolidó su crecimiento global y amplió su alcance más allá del automovilismo con el interés de la tecnología, el entretenimiento y las apuestas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión comercial que acerca a la Fórmula 1 y MotoGP

La expansión comercial del deporte motor dio un paso más con la compra de MotoGP por parte de Liberty Media. La operación reunió bajo un mismo grupo a dos competencias centrales del automovilismo y el motociclismo mundial, y fortaleció un ecosistema que hoy funciona como vitrina global para patrocinadores, fabricantes y nuevas empresas tecnológicas.

Este contexto explica por qué cada vez más compañías buscan asociarse con el deporte motor como parte de su estrategia de crecimiento.

La evolución de las apuestas digitales

El crecimiento del deporte motor coincidió con la expansión del mercado de apuestas digitales. De acuerdo con Grand View Research, el mercado global de juegos de azar online estaba valorado en USD 78.660 millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 153.570 millones para 2030.

Grand View Research estimó que el mercado global de apuestas digitales y juegos de azar online pasará de USD 78.660 millones en 2024 a USD 153.570 millones en 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este crecimiento también reflejó un cambio en las preferencias de los usuarios. Las primeras plataformas centraban su propuesta en permitir depósitos con criptomonedas, mientras que las nuevas buscan ofrecer una experiencia más completa, con pagos instantáneos, acceso global, navegación intuitiva y una identidad de marca diferenciada.

En un mercado con múltiples opciones, el patrocinio deportivo se convirtió en una herramienta para generar reconocimiento y construir confianza entre los usuarios.

Franco Colapinto y el impacto regional en América Latina

El auge del deporte motor también tuvo un componente regional. La llegada de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en la temporada 2026 marcó el regreso de un argentino a la parrilla principal de la Fórmula 1 después de más de dos décadas.

La llegada de Franco Colapinto a Alpine en la temporada 2026 reactivó el interés por la Fórmula 1 en América Latina y fortaleció su atractivo para las marcas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su presencia volvió a despertar el interés de millones de aficionados en América Latina y convirtió a la categoría en un escenario aún más atractivo para las marcas que buscan conectar con el público hispanohablante.

En ese contexto, las alianzas entre plataformas de apuestas, equipos y pilotos respondieron a una estrategia cada vez más frecuente dentro de la industria. La combinación de audiencias en crecimiento, competencias con alcance global y un mercado de apuestas digitales en expansión transformó al deporte motor en uno de los espacios comerciales con mayor proyección para los próximos años, un escenario en el que 21.com busca acelerar su posicionamiento desde el inicio.

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