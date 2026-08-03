Un hombre sufrió quemaduras graves tras la detonación en un tablero eléctrico de un shopping de Córdoba

El operario, de 28 años, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en ambas manos y fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde permanece fuera de peligro

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Un operario de 28 años sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en ambas manos tras la explosión de un tablero eléctrico en el subsuelo del shopping WO de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. El accidente ocurrió este lunes por la tarde mientras el trabajador realizaba tareas de mantenimiento en una cámara subterránea del complejo, y derivó en un corte de energía que afectó a varios locales del centro comercial. El hombre fue trasladado al hospital y, según confirmaron desde el centro de salud, permanece fuera de peligro.

El hecho se registró alrededor de las 17:05 en la intersección de avenida Sabattini y Arturo Orgaz, donde se ubica el shopping. De acuerdo con información policial, el trabajador pertenecía a la empresa Conectar y se encontraba interviniendo un tablero eléctrico cuando, por causas que aún son materia de investigación, se produjo una fuerte detonación. Las primeras versiones recabadas en el lugar apuntan a que una chapa metálica cayó sobre el sector donde se encontraban los equipos eléctricos, lo que habría desencadenado la explosión del transformador.

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Personal policial y un servicio de emergencias acudieron al lugar tras recibir el llamado. A su arribo, los efectivos constataron que el operario ya recibía asistencia de otras personas presentes en el shopping. Minutos después, el servicio de emergencias trasladó al trabajador, consciente, al Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

Los médicos confirmaron que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en ambas manos, y desde el centro de salud indicaron que el paciente se encontraba estable y fuera de riesgo de vida.

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Tras la detonación, el centro comercial quedó sin suministro eléctrico y varios locales debieron suspender su atención durante la tarde y la noche

La explosión también provocó un corte de suministro eléctrico que afectó a varios locales de la planta baja del centro comercial, entre ellos el complejo de cines, cuyos espectadores debieron abandonar las salas durante las funciones.

Ante la situación, la administración del Shopping WO emitió un comunicado oficial: “WO se encuentra momentáneamente sin suministro eléctrico. Junto a EPEC estamos trabajando para resolver el inconveniente y restablecer el servicio lo antes posible”, señalaron, aclarando que el centro comercial permanecía abierto aunque con algunas actividades y servicios afectados de forma temporal.

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La falta de energía obligó a varios comercios a modificar su operación durante la tarde y la noche. Uno de ellos anunció el cierre de su sucursal mediante un comunicado en redes sociales: “El local permanecerá cerrado esta noche por falta de luz. Los esperamos mañana en nuestros horarios de siempre. Disculpas por las molestias ocasionadas”.

Un aspecto que deberá ser esclarecido en el marco de la investigación es si las tareas se llevaban adelante con autorización de EPEC, la empresa propietaria de los medidores. Según trascendió en el lugar, las labores de mantenimiento se habrían realizado sin el aval de la compañía eléctrica. Las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para determinar qué provocó la falla en el tablero y dar intervención a los organismos competentes en materia de seguridad laboral.

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El Shopping WO registra antecedentes de incidentes en sus instalaciones, entre ellos un incendio en un ascensor y un principio de incendio en las cocheras

El Shopping WO acumula una serie de antecedentes vinculados a sus instalaciones desde su inauguración. Según informó el medio local Diario de Carlos Paz, entre los episodios registrados figuran un incendio en uno de los ascensores ocurrido poco tiempo después de la apertura del complejo y un principio de incendio en una de las cocheras durante la temporada de verano.

A estos hechos se suman los reiterados reclamos de comerciantes, quienes denuncian desde hace tiempo frecuentes cortes de energía que afectan el funcionamiento de sus locales, con mayor incidencia durante las temporadas de alta concurrencia, cuando la demanda eléctrica se incrementa por el uso de equipos de aire acondicionado.

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Las circunstancias exactas del accidente laboral continúan bajo investigación, y se aguarda que en las próximas horas las autoridades brinden mayores precisiones tanto sobre el estado de salud del operario como sobre el origen técnico del incidente.