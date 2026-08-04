Misiones: Passalacqua hizo formal la ruptura con Rovira y el Gobierno podría perder más votos en el Congreso

Hugo Passalacqua formalizó su ruptura con Carlos Rovira y se abre un nuevo interrogante en el Congreso de la Nación

Guardar

Hugo Passalacqua presentó este lunes ante la Justicia Electoral Nacional su renuncia como afiliado de Encuentro Misionero (EM). El partido era una creación de su ahora archienemigo y ex aliado, Carlos Rovira. El gobernador de la provincia de Misiones primero se quitó el lastre de haber sido designado vicepresidente del espacio. Ahora se fue con un portazo.

Rovira había sepultado hace unos meses el Frente Renovador de la Concordia (FRC). Esta alianza de peronistas, radicales, sindicalistas y pequeños productores había sido forjada por él, Passalacqua y otro ex gobernador, Maurice Closs, a principios de siglo. El objetivo era doble: gambetear el “que se vayan todos” y romper con la conducción férrea de Ramón Puerta.

PUBLICIDAD

Para reemplazar el FRC, creó el EM. Pero se olvidó de avisarles a sus socios. Closs había quedado al margen hacía años. En cambio, Passalacqua fue electo con ese sello en 2023.

La decisión del caudillo precipitó la ruptura. El gobernador se rodeó de intendentes que habían sido ninguneados por Rovira. Recuperó a Closs e hizo su propia mesa política. En el mientras tanto, corrió de su gabinete a quienes no le juraron lealtad.

PUBLICIDAD

La carta que Passalacqua envió a la Cámara Nacional Electoral

La dimisión de EM era algo que se veía venir. Las proyecciones indicaban que Passalacqua lo haría después del acto del 17 de agosto. Pero el pedido del gobernador a los diputados para que definan en qué vereda quedan precipitó el anuncio realizado a través de un posteo en X.

“Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, al que me afilié oportunamente)”, fue el escueto mensaje que publicó. El tuit incluía una captura de la nota remitida a la Justicia Electoral Nacional.

PUBLICIDAD

Mientras, la Legislatura unicameral de Misiones es el escenario de una peregrinación. El FRC tenía 21 representantes sobre un total de 40. Ahora, unos 16 se reacomodaron en el espacio del gobernador que tiene el nombre provisorio de “Movimiento por lo que viene”. El resto, los últimos leales, se sentarán junto a Rovira el próximo jueves 13 cuando el cuerpo reinicie la actividad.

El gobernador armó el espacio propio para pelear por un lugar en las próximas elecciones

Cómo impacta en el poroteo en el Congreso

La Casa Rosada está siempre muy ajustada en las votaciones de leyes. Hasta el momento, la administración de Javier Milei podía contar con los dos senadores y un par de diputados del oficialismo misionero.

PUBLICIDAD

La crisis entre Passalacqua y Rovira quebró ese acuerdo que el Poder Ejecutivo había sellado con el caudillo y con el gobernador convidado de piedra.

El capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sirvió para modificar el status quo. Misiones tiene un 90% de sus fronteras con Brasil y Paraguay. Abrir la posibilidad de que los extranjeros puedan comprar tanta tierra como quisieran encendió todas las luces rojas.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Passalacqua pidió a los senadores de su espacio Carlos Arce y Sonia Rojas Decut que rechacen la norma. Los legisladores quedaron entre la espada y la pared. Es que Rovira había comprometido a la Rosada sus votos.

La interna de Misiones complicó el tratamiento de la Ley de Tierras en el Congreso de la Nación

La idea, hasta el momento, es que den quórum, aprueben en general el proyecto y se abstengan o rechacen el capítulo de tierras. Un día después de la sesión en la Cámara Alta, se espera que Rojas Decut rompa y conforme un monobloque.

PUBLICIDAD

Si los cambios al texto de último momento antes de la sesión del jueves 6 logran su objetivo de desenredar la situación, la iniciativa debería ir a Diputados. El oficialismo también tiene que porotear ahí. Desde el vamos tendrá un voto menos de los que hubiera tenido tiempo atrás. Se trata del exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad.

“Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo”, afirmó el ex mandatario provincial. “Misiones tiene una realidad propia. Nuestra tierra significa producción, familia, ambiente, arraigo y soberanía. Y eso es lo que tenemos que defender”, agregó.

PUBLICIDAD

Desde el espacio de Passalacqua ya cuentan a Herrera Ahuad como propio. Incluso lo imaginan candidato a intendente de Posadas. En su entorno lo descartan. Pero deslizan que siempre hubo buen diálogo con el gobernador y que esperaba definiciones del mandatario en estos días para terminar de deshojar la margarita.

Herrera Ahuad tenía la idea de cumplir el pacto electoral y completar el mandato de cuatro años como diputado nacional para el que fue electo en 2025. Pero ahora el escenario es distinto. “Es todo muy dinámico”, deslizaron en su despacho.

PUBLICIDAD