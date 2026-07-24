Emprender lejos de casa: así es la vida de una familia colombo-española en Bogotá

La familia colombo-española de Sara y Jorge organiza su rutina entre la crianza de Vega, las jornadas laborales y los trayectos diarios en Bogotá. (Infobae)

Entre los trayectos diarios, las jornadas laborales y el tiempo dedicado a su hija Vega, la familia colombo-española formada por Sara y Jorge ha construido una rutina en la que el núcleo familiar ocupa el centro de sus prioridades.

Ella llegó desde España en busca de nuevas oportunidades; él, tras varios años en el sector audiovisual, decidió emprender. Actualmente, ambos consolidan un hogar mientras se adaptan al ritmo dinámico de una ciudad que exige movimiento constante.

El Volkswagen Taos combina diseño, tecnología y espacio para adaptarse a la movilidad diaria de las familia (Volkswagen)

En un recorrido junto a Volkswagen Taos, la pareja compartió su cotidianidad: cómo organizan su vida entre la crianza de su hija y sus proyectos laborales.

Una historia que empezó lejos de casa

Sara llegó desde Madrid a los 27 años con el propósito de viajar y vivir nuevas experiencias. Lo que comenzó como una estadía de uno o dos años terminó transformándose en su hogar en Colombia. “Sin duda, mi viaje más largo y aventurero fue a Colombia”, recuerda.

Los datos del DANE muestran la diversidad de los hogares en Colombia y Volkswagen plantea al Taos como una opción para distintas formas de convivencia. (Infobae)

La distancia con su familia y su red de apoyo fue un desafío, pero con el tiempo logró construir una nueva vida junto a Jorge y su hija Vega. Para ella, el hogar no está definido por un lugar físico, sino por las personas con quienes comparte la vida: “El hogar se construye donde están ellos”. En ese proceso, su mascota Lola fue su primera compañía en el país y, posteriormente, la llegada de su hija redefinió sus prioridades.

Emprender y construir en familia

Jorge trabajó durante años en el sector audiovisual. No obstante, el deseo de construir algo propio lo llevó a fundar El Club, un gastro bar concebido como proyecto familiar. La etapa inicial requirió reorganizar rutinas y prioridades para equilibrar las exigencias del emprendimiento y la crianza de su hija pequeña.

El Volkswagen Taos acompaña la rutina de la familia con espacio interior, techo panorámico, pantalla VW Play de 10 pulgadas y conectividad inalámbrica. (Infobae)

Aun así, Jorge resume esta etapa con claridad: “Me siento sumamente orgulloso de mi esposa, de mi hija y de lo que hemos construido”. La llegada de Vega marcó un punto de inflexión. Desde entonces, el emprendimiento dejó de ser solo un proyecto individual para convertirse en una construcción compartida.

El tiempo como eje de la vida familiar

Entre el trabajo, la crianza y la ciudad, la familia ha aprendido a organizar su rutina con precisión. El tiempo se convirtió en su recurso más valioso.

“El tiempo en familia es innegociable”, afirma Sara. A pesar de las exigencias laborales, siempre encuentran espacios para compartir, incluso en los trayectos diarios por Bogotá.

La llegada de Vega redefinió el hogar de Sara y Jorge y convirtió la maternidad y la paternidad en un cambio central de sus prioridades. (Infobae)

Dentro del vehículo, los recorridos se transforman en momentos de conversación, conexión y pausa en medio del ritmo acelerado de la ciudad.

Para ambos, esos espacios cotidianos también hacen parte de la construcción del hogar.

Sara asegura que la maternidad la llevó a su mejor versión, mientras que Jorge define la paternidad como una transformación profunda que redefinió sus prioridades y su visión de vida.

Tecnología, seguridad y espacio son algunas de las características que distinguen al Volkswagen Taos. (Volkswagen )

Movilidad, tecnología y confort para la vida familiar

En la rutina de Sara, Jorge y Vega, el Volkswagen Taos es una herramienta clave para sus desplazamientos diarios. Este SUV compacto proporciona un equilibrio entre espacio, tecnología y confort, adaptándose a las necesidades de una familia en movimiento. Su diseño incorpora una parrilla frontal moderna, iluminación LED y faros IQ Light, elementos que refuerzan su carácter.

En el interior, destaca la amplitud de la segunda fila, el techo panorámico y una experiencia digital centrada en el usuario, con pantalla VW Play de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica y un entorno intuitivo. El baúl de 500 litros permite afrontar tanto la rutina urbana como los viajes de fin de semana.

Jorge dejó su trabajo en el sector audiovisual y fundó El Club como un emprendimiento familiar que reorganizó sus rutinas y prioridades. (Infobae)

En materia de seguridad, el Volkswagen Taos integra asistentes de conducción, control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y múltiples airbags, elementos diseñados para entornos urbanos exigentes. Su motor 1.4 TSI de 150 caballos de fuerza y transmisión automática Tiptronic de 8 velocidades ofrece eficiencia y desempeño tanto en ciudad como en carretera.

Diversidad familiar y nuevas formas de convivencia en Bogotá

En Colombia, la diversidad en la composición de los hogares es cada vez más visible. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los hogares biparentales representan el 51,3%, los monoparentales el 24,3%, los unipersonales el 20,2% y otras formas de convivencia el 4,2%. Esta transformación social evidencia la coexistencia de estructuras tradicionales y nuevas configuraciones familiares.

El Volkswagen Taos incorpora asistentes de conducción, iluminación LED y conectividad para la movilidad cotidiana. (Volkswagen )

Volkswagen propone una visión amplia de familia, entendida como el círculo de personas con quienes se comparte la vida y el progreso. Bajo esta premisa, el Volkswagen Taos se adapta a diversas formas de convivencia, integrando tecnología, espacio y seguridad para la vida cotidiana.

El modelo está disponible en colores como Azul Perlado, Blanco Puro, Gris Flannel, Gris Platino Metalizado, Negro Profundo y Plata Pirita Metalizado, en línea con la diversidad de estilos de vida urbanos.

Conozca más sobre el Volkswagen Taos y las características que lo acompañan.