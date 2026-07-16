Vino al Parque regresa a Bogotá: fechas, entradas y todo lo que tendrá la octava edición

La octava edición de Vino al Parque llegará con el concepto “Esencia Local” para destacar la forma en que los colombianos comparten alrededor de la mesa.(Vino al Parque)

El vino volverá a ser protagonista en Bogotá con una nueva edición de Vino al Parque, el festival que del 24 al 26 de julio reunirá en el Parque Museo El Chicó más de 1.000 etiquetas, gastronomía, catas guiadas, música en vivo y espacios pensados para compartir con amigos, pareja o incluso junto a las mascotas.

La octava edición del festival llega bajo el concepto “Esencia Local”, una apuesta que busca destacar la manera en que los colombianos convierten los encuentros alrededor de la mesa en momentos para conversar, descubrir nuevos sabores y disfrutar sin protocolos.

Vino al Parque 2026 se realizará del 24 al 26 de julio en el Parque Museo El Chicó de Bogotá con más de 1.000 etiquetas de vino. (Vino al Parque)

La llegada de esta nueva edición coincide con un momento de crecimiento para la cultura del vino en la capital. Según cifras del sector, Bogotá concentra el 41% del consumo de vino en volumen y valor en Colombia, posicionándose como la ciudad donde más presencia tiene esta bebida en el país.

El interés por conocer nuevas etiquetas, aprender sobre cepas y explorar diferentes formas de maridar el vino ha impulsado la creación de espacios donde esta bebida deja de estar asociada únicamente a ocasiones especiales y se convierte en una experiencia gastronómica y social.

Un recorrido por más de 1.000 etiquetas de vino

Uno de los principales atractivos de Vino al Parque será la posibilidad de recorrer una selección de más de 1.000 etiquetas provenientes de diferentes países y productores.

El evento será para mayores de edad y tendrá formato pet friendly. (Vino al Parque)

De acuerdo con los organizadores, los asistentes podrán encontrar vinos blancos, tintos, rosados, espumantes y naranjas, además de referencias orgánicas, naturales, biodinámicas y de baja intervención.

La selección reunirá desde etiquetas reconocidas hasta pequeños productores e importadores boutique, permitiendo explorar distintos estilos, regiones y formas de elaboración en un mismo lugar.

La idea del evento, es que tanto quienes ya tienen experiencia en el mundo del vino como quienes apenas comienzan a descubrirlo puedan encontrar una alternativa para probar, aprender y dejarse sorprender por nuevos sabores.

Vino al Parque reunirá vinos blancos, tintos, rosados, espumantes y naranjas, además de etiquetas orgánicas, naturales, biodinámicas y de baja intervención. (Vino al Parque)

Gastronomía, música y un plan para desconectarse

Más allá del vino, el festival propone un recorrido gastronómico con restaurantes de diferentes estilos de cocina. Durante los tres días participarán propuestas italianas, mexicanas, peruanas, españolas, americanas y alemanas.

Entre los establecimientos confirmados están Cabrera, Cheese Wheels, Dos del Alma, Sole Rosso, Zona K, Valientes a Fuego, Jacobsen, Maestri Milano, Kanka y Papas Pamientras. Para quienes prefieren opciones dulces, la oferta incluirá a Petite Crêperie y Boho, esta última con preparaciones libres de gluten.

La música también hará parte de la experiencia con presentaciones de artistas locales en vivo, mientras que diferentes marcas tendrán espacios interactivos para los asistentes.

Bogotá concentra el 41% del consumo de vino en volumen y valor en Colombia, según cifras del sector. (Vino al Parque)

Entre las novedades estará Alma Silvestre, con una propuesta de café de especialidad que incluirá bebidas frías, matcha, té chai y talleres sobre métodos de preparación y catación.

Catas para acercarse al mundo del vino

Para quienes quieran conocer más sobre esta bebida, el festival contará con las Catas al Parque, espacios dirigidos por sommeliers y especialistas.

Durante estas sesiones, los asistentes podrán aprender sobre cepas, regiones vinícolas, estilos de elaboración y maridajes de una manera cercana y práctica. Las actividades estarán acompañadas por selecciones de quesos, charcutería y otros productos pensados para complementar cada vino.

Una edición inspirada en la identidad local

Con el concepto “Esencia Local”, Vino al Parque busca resaltar los sabores, la música y las formas de encuentro que hacen parte de la cultura colombiana.

Las Catas al Parque ofrecerán sesiones con sommeliers y especialistas para aprender sobre cepas, regiones vinícolas, estilos de elaboración y maridajes. (Vino al Parque)

“Después de siete ediciones, quisimos volver al alma de lo que somos. ‘Esencia Local’ es un reencuentro con nuestra identidad, pero también el punto de partida de una nueva etapa para seguir expandiendo esta forma distinta de vivir el vino", afirmó Marlene Velilla, directora de marketing de Vino al Parque.

Lo que debe saber antes de asistir

Vino al Parque 2026 se realizará los días 24, 25 y 26 de julio de 2026 en el Parque Museo El Chicó de Bogotá, en un horario de 11:00 a. m. a 9:00 p. m. El evento será exclusivo para mayores de edad y contará con formato pet friendly, por lo que los asistentes podrán disfrutar la jornada junto a sus mascotas.

La entrada general tendrá un valor de $59.900 más el servicio de la ticketera y las boletas estarán disponibles a través de Ticketmaster. Más información en la página web.