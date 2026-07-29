Robots para salvar vidas: Boston Dynamics y República Dominicana exploran el futuro de asistencia de emergencias

El Sistema 911 analiza robots móviles para apoyar rescates, inspecciones de estructuras y operaciones en escenarios de alto riesgo.(Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911)

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República Dominicana busca convertirse en el primer país de Latinoamérica en incorporar robótica a su sistema de atención de emergencias. El Sistema 911 evalúa el uso de robots móviles para apoyar rescates, inspecciones de estructuras y operaciones en escenarios de alto riesgo.

La iniciativa hace parte de un proceso de incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para las operaciones de respuesta, especialmente en escenarios donde la evaluación del entorno y la seguridad de los equipos de emergencia son factores determinantes.

Entre abril y junio de 2026, el Sistema 911 gestionó 1.295.140 llamadas de emergencia, según datos oficiales de la institución. La cifra refleja el volumen de operación de un servicio que coordina la atención de situaciones que requieren respuesta inmediata en todo el territorio nacional, tanto para ciudadanos como para residentes y visitantes.

El proyecto 911 Nueva Generación contempla inteligencia artificial, analítica avanzada, videovigilancia inteligente, sistemas no tripulados y robótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo podría la robótica apoyar las emergencias?

Como parte de este proceso de evaluación, una delegación técnica y ejecutiva del Sistema 911 visitó las instalaciones de Boston Dynamics en Estados Unidos, una de las compañías más reconocidas en el desarrollo de robots móviles.

Durante los encuentros, los equipos analizaron posibles aplicaciones de esta tecnología dentro del modelo de respuesta a emergencias de República Dominicana, incluyendo escenarios como búsqueda y rescate urbano, inspección de estructuras afectadas por desastres, reconocimiento de zonas contaminadas y atención de incidentes con materiales peligrosos.

En este tipo de situaciones, los robots pueden funcionar como herramientas de apoyo para recopilar información del entorno, facilitar la evaluación de zonas complejas y reducir la exposición del personal que interviene en condiciones de riesgo.

El Sistema 911 y Boston Dynamics acordaron intercambiar conocimientos y evaluar posibles soluciones robóticas. (Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911)

Según informó el Sistema 911, la evaluación de estas tecnologías hace parte de la búsqueda de nuevas capacidades para fortalecer las labores de respuesta ante emergencias.

Proyecto 911 Nueva Generación: inteligencia artificial, robótica y nuevas tecnologías

La visita se enmarca en el proyecto 911 Nueva Generación, una iniciativa que contempla la incorporación de herramientas como inteligencia artificial, analítica avanzada, videovigilancia inteligente, sistemas no tripulados y robótica dentro del proceso de evolución tecnológica del sistema de emergencias.

El Sistema 911 articula la respuesta de organismos de seguridad, salud y asistencia en República Dominicana, un país con aproximadamente 11,4 millones de habitantes. Además, según datos de ONU Turismo, la nación se encuentra entre los destinos turísticos más visitados de América Latina, por lo que el servicio atiende requerimientos de ciudadanos, residentes y visitantes.

Boston Dynamics y el Sistema 911 revisaron usos de la robótica en búsqueda y rescate urbano, zonas contaminadas y materiales peligrosos. (Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911)

Durante la visita, la delegación dominicana estuvo encabezada por el coronel Randolfo Rijo Gómez, director ejecutivo del Sistema 911, junto al subdirector ejecutivo, coronel piloto Harold Jiménez Polanco, y el mayor piloto Cristian Erick Moquete Denis.

Por parte de Boston Dynamics participaron Kimberly Chamblin, directora del área gubernamental, y Andrew Wassef, director asociado de ventas para el sector gubernamental, junto con otros representantes de la compañía.

Sistema 911 y Boston Dynamics evalúan futuras aplicaciones de robótica

Como resultado de los encuentros, ambas partes acordaron avanzar en el intercambio de conocimientos y evaluar posibles soluciones robóticas que puedan incorporarse progresivamente a las operaciones del Sistema 911.

Entre abril y junio de 2026, el Sistema 911 gestionó 1.295.140 llamadas de emergencia en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, no se ha anunciado la compra de robots ni una fecha para su implementación. La visita representa una etapa de exploración para determinar el potencial de estas tecnologías dentro del modelo de atención de emergencias de República Dominicana.