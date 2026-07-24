El presupuesto de la salud en Colombia creció 60% en cuatro años y alcanzará una cifra récord en 2026

La inversión pública en salud registrará un aumento cercano al 60% en cuatro años dentro del sistema de salud colombiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de las discusiones sobre la sostenibilidad del sistema de salud y los recursos disponibles para atender a millones de colombianos, las cifras muestran un cambio significativo en la inversión pública del sector.

De acuerdo con datos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), el presupuesto administrado por la entidad pasará de 71,6 billones de pesos en 2022 a más de 115 billones de pesos al cierre de 2026, lo que representa un incremento cercano al 60% en apenas cuatro años.

El crecimiento convierte al presupuesto de la salud en uno de los más altos de la historia reciente del país y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿cómo se distribuyen estos recursos y qué impacto tienen en la atención de los pacientes?

El presupuesto de la salud en Colombia. (ADRES).

Un presupuesto que ya representa una quinta parte del gasto nacional

La dimensión de estos recursos da una idea de la importancia que ha ganado el sector salud dentro de las finanzas públicas. Para 2026, el presupuesto equivale aproximadamente al 20 % del Presupuesto General de la Nación, consolidándose como una de las mayores inversiones sociales del Estado.

Inicialmente, el Gobierno había proyectado recursos por 110,7 billones de pesos para este año. Sin embargo, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó una adición de 4 billones de pesos, mientras avanza el trámite de un nuevo incremento cercano a 1 billón, lo que llevará el total por encima de los 115 billones.

Actualmente, la ADRES gira cerca de 10 billones de pesos cada mes a las entidades que conforman el sistema para garantizar el pago de los servicios de salud en todo el territorio nacional.

La ADRES gira cerca de 10 billones de pesos mensuales para garantizar el pago de servicios de salud en todo el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UPC también registra un aumento

Una parte fundamental de estos recursos corresponde a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que el Estado reconoce por cada afiliado para financiar la prestación de los servicios de salud.

Las cifras muestran una tendencia ascendente. Mientras en 2022 se destinaron 62,4 billones de pesos para este concepto, en 2025 la cifra aumentó a 89,5 billones, y para 2026 se proyecta que alcance 100,1 billones de pesos.

Según la ADRES, este incremento supera el comportamiento de la inflación durante los últimos años, lo que representa un crecimiento real de los recursos disponibles para atender a la población, en un contexto marcado por el aumento de enfermedades, tratamientos de alta complejidad y el envejecimiento de la población.

El régimen subsidiado tendrá en 2026 un incremento de la UPC superior al del régimen contributivo, con foco en la población vulnerable del sistema de salud. (Imagen ilustrativa Infobae)

Mayor incremento para la población más vulnerable

Los ajustes de la UPC varían según el régimen. Para el régimen contributivo, el aumento definido para 2026 fue de 9,03% nominal, lo que representa un crecimiento real cercano al 11%, más de cuatro puntos por encima de la inflación estimada en 6,26% en 2025.

En el régimen subsidiado, que atiende a millones en condición de vulnerabilidad, el incremento fue del 16,49% nominal y cerca del 18% real, en línea con el mandato constitucional de eliminar desigualdades en el acceso a la salud.

La ADRES informó que los ciudadanos pueden consultar, a través de los tableros interactivos disponibles en su página web, cómo se distribuyen los recursos de la UPC, los giros realizados a las entidades del sistema y los pagos directos a clínicas, hospitales y otros prestadores de servicios de salud.

Con un presupuesto que superará los 115 billones de pesos, el sector salud se consolida como una de las mayores inversiones sociales del Estado. El reto ahora será que ese crecimiento en los recursos se refleje en una mejor atención para los pacientes y en una mayor sostenibilidad del sistema.