Celos, idas y vueltas y agresiones: cómo era la relación de la joven acusada de matar a su novio, según la hermana de la víctima

Leticia, le hermana de Matías Julián Álvarez Guardia, habló con Infobae en Vivo

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Las advertencias fueron constantes, pero nunca alcanzaron. Familiares y amigos de Matías Julián Álvarez Guardia (29) le pedían que pusiera fin a la relación con Victoria Luz Cantero (25), convencidos de que el vínculo era cada vez más conflictivo. Él seguía apostando a una reconciliación. Más de dos años después de haberse conocido, la historia terminó con el joven muerto de una puñalada y su novia detenida, acusada del homicidio. En Resistencia, a ella la bautizaron “la Nahir Galaraza chaqueña”.

La historia entre Matías y Victoria empezó por una amistad. Él era muy cercano a Facundo Cantero, el hermano de ella, y fue a través de ese lazo que se enamoró. Esa misma conexión tuvo un peso particular el domingo: fue Facundo quien recibió el llamado de Matías pidiéndole que fuera a su casa y quien lo encontró herido en la vereda, para luego trasladarlo de urgencia al Hospital Julio C. Perrando. Matías no sobrevivió a la intervención quirúrgica y falleció a causa de un shock hipovolémico que le provocó un paro cardiorrespiratorio, luego de recibir entre cinco y nueve unidades de sangre.

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La relación duró aproximadamente dos años y medio, con idas y vueltas constantes. Nunca fue algo sostenido en el tiempo: los períodos juntos eran cortos y las separaciones, frecuentes.

La última vez que Leticia, una de las hermanas de Matías, lo vio con vida fue el sábado por la tarde. Se cruzaron en una avenida mientras él hacía compras en la rotisería. Esa misma tarde, él pasó por su casa, charló con sus sobrinos sobre pesca y se fue. Al día siguiente, la familia recibió la noticia de su muerte.

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El momento de la detención de Victoria Cantero

En declaraciones a Infobae en Vivo, Leticia describió un patrón que se repetía cada vez que la relación se retomaba: Matías se aislaba. “Ya no venía para casa, entraba y salía”, contó. Cuando ella intuía que habían vuelto a estar juntos, él la esquivaba para evitar la conversación que sabía que vendría. La familia y los amigos intentaban convencerlo de que se alejara. Él no lo hacía. Decía que estaba enamorado y que ella iba a cambiar.

Ese convencimiento, según Leticia, tenía una explicación: Victoria le prometía controlar sus celos y dejar de revisarle el teléfono, y él le creía. “Ella siempre volvía pidiendo perdón, diciendo que iba a cambiar, con todo el cuento de princesa”, relató. Matías no la denunciaba porque pensaba que las promesas eran reales. Y, cuando algo le pasaba, prefería callarlo.

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Fue la propia Leticia quien empezó a notar las marcas. Matías tenía el hábito de taparse con una campera con capucha aunque no hiciera frío. Cuando ella se la sacaba, encontraba la piel lastimada. “Un día apareció con una piña en el ojo”, recordó en otra entrevista con TN. Él lo negaba. Decía que se había peleado con alguien. Pero cuando Leticia lo sentaba a hablar, él terminaba confesando, llorando, que era Victoria quien le pegaba.

“Nunca la denunció porque no quería tocarla: se había criado con la idea de que a una mujer no se le pone un dedo encima, y además ella era la hermana de su mejor amigo", explicó Leticia.

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Los chats y las imágenes con golpes que difundieron amigos del joven

Los episodios de violencia que describieron quienes lo rodeaban no se limitaban a golpes. Según el testimonio de Leticia, Victoria le arañaba la cara, le dejaba marcas y, en una oportunidad, le reventó el parabrisas de la camioneta. También pataleaba el portón de su casa durante las discusiones. La hermana recordó además una escena en un cumpleaños: Victoria se refirió a Matías con un insulto delante de todos. “Cuando pasaban esas cosas te dabas cuenta de que no era un chiste”, dijo Leticia.

El control que, según Leticia, Victoria ejercía sobre Matías también se extendía a su vida digital. “Ella le manejaba el celular y el Instagram”, afirmó en declaraciones a Infobae en Vivo. Subía fotos desde la cuenta de él haciéndose pasar por él, con textos como “Sos el amor de mi vida”, algo que Matías jamás hubiera publicado por su cuenta porque cuidaba mucho la intimidad de su pareja y de su familia. Según su hermana, Victoria tenía acceso a todas sus claves y contraseñas.

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Esa situación tomó otro cariz tras la muerte del joven. Familiares y amigos advirtieron que la cuenta de Instagram de Matías apareció sin publicaciones. Su teléfono, un iPhone, tampoco apareció.

Leticia contó que el celular permaneció encendido durante varias horas después de que se confirmara el fallecimiento y que luego desapareció de la casa. Pidió a los investigadores que determinen qué ocurrió con el dispositivo.

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"Lo mató sin compasión", dijo otra de las hermanas de la víctima

También reclamó el secuestro del vehículo en el que Facundo Cantero trasladó a su hermano al hospital. La familia señaló además que de la vivienda desaparecieron dinero, joyas y unas cadenitas de oro, y que los colchones quedaron volteados, como si alguien hubiera querido simular un robo.

Leticia también mencionó que, según le informó en el hospital el propio hermano de Victoria, la acusada tenía “un problema psicológico”, era muy celosa y había abandonado el tratamiento. Esa afirmación no fue confirmada oficialmente.

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Su defensa, a cargo de los abogados Marco Molero y Lucas Ignacio Bosch, rechazó que Cantero tuviera antecedentes penales. “No estaba denunciada ni tenía una causa abierta”, aseguró Molero a Infobae.

La fiscal Ana González de Pacce avanza con la recepción de testimonios de familiares y allegados de la pareja para reconstruir las circunstancias del crimen.

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