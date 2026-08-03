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Natalie Portman revela el inesperado cambio que nota durante cada uno de sus embarazos

La actriz reveló algunos efectos del embarazo y reflexionó sobre su experiencia al recibir atención médica en dos sistemas de salud diferentes

Natalie Portman
Natalie Portman sorprende al contar cómo el embarazo transformó uno de sus sentidos. (REUTERS/Stephane Mahe)
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Natalie Portman reveló nuevos detalles sobre su tercer embarazo y explicó algunos de los cambios que ha experimentado durante esta etapa.

La actriz de 45 años habló con la revista Elle sobre la espera de su primer bebé junto a su pareja, Tanguy Destable, y compartió aspectos relacionados con los efectos físicos, la atención médica y la experiencia personal que atraviesa mientras se prepara para convertirse nuevamente en madre.

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La protagonista de Black Swan señaló que uno de los cambios que ha notado en cada uno de sus embarazos está relacionado con el sentido del olfato.

“El olor corporal se vuelve mucho más perceptible para mí cada vez que estoy embarazada, para bien o para mal. La otra noche estaba en un restaurante con una amiga y pensé: ‘Hay gases. Hay un problema’”, dijo.

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La actriz explicó que considera que esta mayor sensibilidad podría estar relacionada con un mecanismo de alerta del cuerpo durante el embarazo.

Natalie Portman aseguró que los olores son mucho más intensos para ella durante su embarazo. (Instagram)
Natalie Portman aseguró que los olores son mucho más intensos para ella durante su embarazo. (Instagram)

“Mis sentidos están mucho más desarrollados y deben servir para advertirme del peligro, porque soy extremadamente sensible a los gases y al humo”, señaló.

Natalie Portman también habló sobre las diferencias que ha encontrado entre sus embarazos en Francia y Estados Unidos, dos países donde ha recibido atención médica.

La artista explicó que, aunque considera que los profesionales de ambos lugares son excelentes, existen diferencias en la manera en que se organizan los controles y las pruebas recomendadas durante la gestación.

“En muchos sentidos es lo mismo. Encuentro que los médicos son increíbles en ambos lugares, pero sí tienen diferentes referencias para el embarazo y algunas de las pruebas que recomiendan son distintas”, explicó.

Uno de los principales contrastes que identificó está relacionado con los sistemas de salud de ambos países. La famosa señaló que en Francia ha experimentado un modelo de medicina socializada, mientras que en Estados Unidos percibe un enfoque donde existe una mayor posibilidad de añadir servicios adicionales.

Natalie Portman destacó que los servicios médicos de Estados Unidos y Francia son diferentes. (AP)
Natalie Portman destacó que los servicios médicos de Estados Unidos y Francia son diferentes. (AP)

“Cuando estás en un país con medicina socializada, intentan hacer lo mejor para la mayoría de las personas sin hacerte pagar por cosas adicionales”, afirmó.

En contraste, explicó que en Estados Unidos existe una dinámica en la que algunos procedimientos o servicios pueden ofrecerse como opciones adicionales, algo que, según sus palabras, también refleja la relación entre salud y negocio.

La actriz anunció públicamente su embarazo en abril durante una entrevista exclusiva con Harper’s Bazaar. En aquella ocasión, compartió su entusiasmo por la llegada del nuevo integrante de su familia junto a Tanguy Destable.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados. Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro, expresó.

Esta será la tercera experiencia de maternidad para Natalie Portman, quien ya es madre de Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9 años, hijos que tuvo durante su matrimonio con el bailarín y coreógrafo Benjamin Millepied.

Natalie Portman
Natalie Portman y Benjamin Millepied procrearon dos hijos antes de divorciarse. REUTERS/Maja Smiejkowska

La actriz también aseguró que esta etapa tiene un significado diferente para ella debido a la experiencia acumulada con sus embarazos anteriores.

“Hay una calma y un autoconocimiento: con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor, lo que hace que la experiencia sea tan hermosa cada día. Y sabiendo que probablemente sea la última vez, atesoro cada momento”, señaló.

El mes pasado, la actriz compartió una fotografía en Instagram en la que mostró su embarazo. En la imagen aparece frente al balcón de un departamento, utilizando una camisa azul amplia mientras sostiene su vientre.

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