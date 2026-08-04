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Una discusión de billar que terminó en homicidio: La policía de El Salvador arrestó a tres sospechosos

El hecho ocurrió de madrugada de este lunes en Ahuachapán Centro, durante una riña mientras consumían bebidas alcohólicas y terminó con la muerte de una persona de 40 años y otra lesionada, según la versión oficial

La Policía Nacional Civil detuvo a Noé de Jesús Campos González, Juan Gabriel Segura Hernández y Nicolás Alberto Pérez Tovar por el homicidio en Apaneca./ (PNC)
La Policía Nacional Civil detuvo a Noé de Jesús Campos González, Juan Gabriel Segura Hernández y Nicolás Alberto Pérez Tovar por el homicidio en Apaneca./ (PNC)
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Un hombre de 40 años perdió la vida tras ser atacado con un objeto contundente durante una pelea en un billar en Apaneca, Ahuachapán Centro, un caso que ha provocado la intervención inmediata de las autoridades salvadoreñas.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó el incidente que se registro durante la madrugada de este lunes, confirmando la detención de Noé de Jesús Campos González, Juan Gabriel Segura Hernández y Nicolás Alberto Pérez Tovar como principales sospechosos del crimen.

El hecho se desató mientras la víctima y los presuntos agresores consumían alcohol, lo que generó una discusión que culminó en homicidio.

Según detalló la PNC, en datos difundidos en sus redes sociales, la víctima fue identificada como un hombre de 40 años que se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas en un billar local.

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De acuerdo con la versión oficial, la discusión se intensificó hasta que uno de los involucrados utilizó un objeto contundente, provocando lesiones fatales al afectado.

Las autoridades confirmaron que los tres detenidos serán remitidos por el delito de homicidio y enfrentarán cargos ante la justicia salvadoreña.

El mismo reporte de la PNC indica que una segunda persona resultó herida durante el altercado y actualmente recibe atención médica.

La rápida intervención policial permitió la captura de los sospechosos pocos minutos después del incidente, brindando una respuesta inmediata a la comunidad de Apaneca.

En la fotografía difundida por las autoridades, se observa a los tres hombres bajo custodia junto a agentes uniformados.

FOTO DE ARCHIVO: El homicidio en Apaneca ocurrió después de que El Salvador sumara 183 días sin homicidios en 2026, según datos de las autoridades. (Foto cortesía PNC)
FOTO DE ARCHIVO: El homicidio en Apaneca ocurrió después de que El Salvador sumara 183 días sin homicidios en 2026, según datos de las autoridades. (Foto cortesía PNC)

El hecho ocurre en un contexto donde las autoridades reportan una tendencia a la baja de homicidios en El Salvador en los últimos meses.

El país inició agosto con una jornada sin muertes violentas, sumando 183 días sin homicidios en 2026. Las cifras oficiales reflejan que julio registró 27 días sin asesinatos, junio 29 y mayo 26, en el marco de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno.

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Sin embargo, la madrugada siguiente a ese registro, las autoridades enfrentaron dos casos de homicidio que alteraron el balance.

Además del suceso en Apaneca, la Policía Nacional Civil informó sobre el hallazgo de un hombre de 66 años asesinado en El Divisadero, Morazán Sur.

La víctima fue localizada sin vida en una quebrada, presentando signos de violencia y quemaduras, un caso en el que dos sospechosos ya se encuentran detenidos como presuntos responsables. Uno de los detenidos, según la versión oficial, admitió su participación en el ataque y mencionó un ajuste de cuentas como posible móvil.

Las autoridades han activado protocolos especiales para investigar ambos crímenes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las causas que los motivaron. La PNC subrayó que, a pesar de los esfuerzos por mantener la reducción de homicidios, persisten episodios violentos que impactan a comunidades rurales y urbanas.

En redes sociales y medios nacionales, los casos han generado reacciones de preocupación y llamados a fortalecer la presencia policial en zonas de recreación y esparcimiento, como billares y bares, donde suelen presentarse disputas bajo los efectos del alcohol.

Primer plano de las manos de un hombre esposadas con metal brillante, sosteniéndose a la altura del pecho. El fondo es oscuro y borroso con una luz circular superior.
Los detenidos serán remitidos ante la justicia por el delito de homicidio./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizaciones de derechos humanos y defensores de la seguridad ciudadana han reiterado la importancia de abordar no solo la respuesta penal, sino también la prevención y mediación de conflictos en espacios públicos.

Las investigaciones continúan mientras los detenidos esperan ser trasladados ante las autoridades judiciales para responder por el delito de homicidio. La Policía Nacional Civil indicó que se mantendrá vigilante en zonas consideradas de riesgo, con el propósito de evitar nuevos hechos violentos en el país.

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