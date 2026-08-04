Cómo la NASA prepara a sus astronautas para trabajar en la Luna

La NASA implementa entrenamientos y pruebas avanzadas para preparar a los astronautas que participarán en las misiones Artemis (NASA)

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La preparación de los astronautas para trabajar en la Luna representa uno de los mayores desafíos tecnológicos y humanos de la actualidad. La NASA desarrolló un extenso sistema de entrenamientos y pruebas para garantizar que las misiones Artemis cuenten con equipos capaces de operar en el entorno lunar. Estos esfuerzos combinan tecnología de vanguardia, liderazgo y aprendizaje continuo.

La experiencia de profesionales como Ike Theriot, líder de Pruebas de Operaciones de Superficie de Vuelo en el Centro Espacial Johnson, ilustra cómo el trabajo de campo, la simulación y la innovación convergen para preparar a los astronautas frente a las exigencias de la exploración lunar. Desde laboratorios en Houston hasta cráteres remotos en Canadá, cada iniciativa suma conocimiento y refuerza la seguridad de las futuras misiones a la superficie lunar.

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Simulación, tecnología y protocolos: el detrás de escena del entrenamiento lunar

Los entrenamientos de astronautas para la Luna emplean tecnologías especializadas como el Neutral Buoyancy Laboratory (NBL) en el Centro Espacial Johnson de Houston. Esta piscina de más de 12 metros de profundidad simula la microgravedad, lo que permite que los equipos practiquen tareas complejas en condiciones que imitan el espacio. Theriot participó en estas simulaciones, tanto como sujeto de prueba como instructor, lo que le permite transferir experiencia a las nuevas generaciones de especialistas en operaciones de superficie.

Ike Theriot lidera el desarrollo de simulaciones y ensayos en el Centro Espacial Johnson, aportando experiencia clave para futuras operaciones en la Luna (NASA)

La agencia también hace uso del Active Response Gravity Offload System (ARGOS), una plataforma que reduce el peso corporal de los participantes para simular la gravedad lunar. Allí, Theriot ensayó operaciones de muestreo geológico usando el traje AxEMU de Axiom Space, evaluando tanto la funcionalidad de los equipos como los procedimientos de recolección de muestras.

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Esta etapa resulta esencial, ya que las condiciones en la Luna exigen precisión y adaptabilidad. El propio Theriot declaró a la NASA: “Ayudo a asegurar que tengamos las pruebas necesarias para cumplir con las expectativas de la misión y el conocimiento para entrenar al cuerpo de astronautas”.

La simulación también contempla el uso de sistemas de referencia como el Lunar Grid Reference System, diseñado para facilitar la navegación y las operaciones humanas sobre la superficie lunar. Este sistema ya se integró en los controles de vuelo de las misiones Artemis.

Liderazgo, trabajo en equipo y adaptación: el factor humano

Ike Theriot llegó a la NASA tras una carrera militar, donde se inició en la ingeniería espacial durante misiones en Irak y Afganistán. Tras estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Houston y realizar una pasantía en Johnson en 2016, ingresó a tiempo completo en 2019, lo que coincidió con el relanzamiento del programa Artemis.

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El sistema ARGOS permite ensayar operaciones geológicas y evaluar trajes espaciales mediante la simulación de la gravedad lunar en instalaciones especializadas (NASA)

Uno de los principales aportes de Theriot fue la creación de ejercicios de navegación de campo como el Field Navigation Exercise en el Challenger 7 Memorial Park de Houston. Estas actividades fortalecen las capacidades de orientación de los equipos, un aspecto crítico ante la complejidad del terreno lunar. Theriot formó y guió a otros especialistas, y considera que su mayor logro consiste en capacitar a nuevos líderes capaces de dirigir pruebas y simulaciones de forma autónoma.

Durante un ejercicio en el cráter Kamestastin de Canadá, Theriot trabajó junto a la tripulación de Artemis II para entrenar en geología lunar en un entorno remoto y de difícil acceso. El cráter, con una antigüedad aproximada de 36 millones de años, ofrece condiciones similares a las que enfrentarán los astronautas en la superficie lunar. La agencia subraya la importancia de estos entrenamientos para anticipar retos y perfeccionar procedimientos.

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Theriot también asumió funciones como controlador de vuelo en la Estación Espacial Internacional y fue seleccionado como capcom (comunicador de cápsula), rol que implica servir de enlace entre el Centro de Control de Misión y los astronautas en órbita baja terrestre. Según la NASA, esta experiencia en la comunicación y gestión de equipos refuerza la preparación global para futuras misiones Artemis.

Artemis: cómo será el futuro de la exploración lunar

Artemis III y Artemis IV ampliarán la presencia humana en la Luna, lo que incluirá un alunizaje en el polo sur y el inicio de la construcción de una base permanente (NASA vía AP, Archivo)

El programa Artemis representa la estrategia de la NASA para regresar al satélite natural y establecer una presencia sostenida. En marzo de 2026, la agencia anunció su intención de aumentar la frecuencia de misiones, estandarizar el uso del cohete Space Launch System (SLS) y sumar una nueva misión de prueba en 2027 antes de realizar el primer alunizaje tripulado en más de medio siglo.

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La cronología, según la NASA, incluye cinco misiones principales. Artemis I se completó con una prueba no tripulada del SLS y la nave Orion en 2022. Artemis II realizó su primer vuelo con tripulación en abril de 2026, llevando a cuatro astronautas alrededor de la Luna durante nueve días. Artemis III añadirá una misión de demostración con módulos de aterrizaje comerciales en 2027. Artemis IV prevé el regreso de astronautas a la superficie lunar en 2028, con el foco en el polo sur, mientras que Artemis V iniciará la construcción de una base permanente a finales del mismo año.

La nave Orion, desarrollada para transportar y sostener tripulaciones en misiones prolongadas, constituye un componente esencial de esta arquitectura. La NASA resalta que cada avance tecnológico y cada ejercicio de entrenamiento se traduce en una mejora directa de la seguridad y eficiencia de las operaciones lunares.

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“Cada día plantea un nuevo e interesante desafío, y siento que crezco para enfrentar esos retos. A través de las misiones Artemis, al igual que con las misiones Apolo, espero que podamos demostrarle al mundo que lo imposible puede suceder”, afirmó Theriot. El objetivo de la agencia es demostrar que la colaboración humana y tecnológica permite avanzar en la conquista científica y la expansión futura hacia Marte.