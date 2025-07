César Vallejo Interactivo en la FIL 2025: buscan asombrar al público con diálogos en tiempo real con el poeta

César Vallejo. Foto: Difusión

La Universidad César Vallejo presentó en la 29ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2025) una propuesta tecnológica inédita denominada César Vallejo Interactivo, que permite a los asistentes dialogar en tiempo real con un avatar digital del poeta, desarrollado con inteligencia artificial.

La iniciativa fue impulsada por el investigador en literatura electrónica e inteligencia artificial Michael Hurtado Enríquez, quien junto a la investigadora Pamela Medina fundó en 2020 el laboratorio Masmédulab, especializado en poesía y nuevos medios. Hurtado explicó que el proyecto surgió por la escasez de imágenes reales del poeta peruano: “El proyecto de César Vallejo Interactivo surgió a partir de mi trabajo sobre César Vallejo y las imágenes del poeta. Todos saben que hay muy pocas imágenes sobre el escritor, así que me propuse mejorar las que había y luego entrenar una IA que pueda generar sus propias imágenes de Vallejo”.

La versión 2025 del proyecto incorpora varias mejoras respecto a ediciones anteriores. Según Miguel Tejada García, coordinador de difusión del Centro de Difusión Científica y Cultural de la universidad, en pasadas ferias ya existía una IA de Vallejo, pero la interacción era limitada: “En ediciones previas de la FIL ya habíamos presentado una IA de Vallejo, pero en ese entonces la interacción era limitada o unidireccional; solo se mostraba una imagen del poeta y se escuchaba la recitación de poemas. Esta vez buscamos ofrecer una experiencia realmente interactiva con el usuario”. Ahora, los asistentes pueden dialogar libremente con el avatar, que responde a preguntas sobre vida, obra y contexto del poeta, basado en una reconstrucción de voz y pensamiento a partir de poemas, cartas y entrevistas.

Miguel Tejada, coordinador de difusión del Centro de Difusión Científica y Cultural de la UCV. Foto: Universidad César Vallejo

Una experiencia inmersiva con inteligencia artificial

Tejada refuerza el carácter de innovación: “No se trata de una comunicación con respuestas y preguntas predeterminadas. Ahora puedes hablarle de cualquier tema; a través de un proceso de deep learning logramos que la experiencia sea lo más cercana posible a interactuar realmente con César Vallejo”. El avatar utiliza archivos fotográficos reales y datos biográficos para lograr fidelidad tanto en la imagen como en las respuestas. “Esta IA de César Vallejo se basa en información biográfica y en archivos fotográficos reales, por lo que la imagen y las respuestas reflejan fielmente la personalidad y la historia del poeta”, añade el coordinador.

Disponible desde el 18 de julio hasta el 6 de agosto en los stands 226 y 108 de la FIL Lima 2025, la experiencia César Vallejo Interactivo está dirigida a estudiantes, investigadores, docentes, familias y público en general. El objetivo, según Tejada, es acercar la obra del poeta al público: “Queremos generar magia y asombro en el público: que los visitantes se acerquen, le pregunten algo a Vallejo y experimenten ese ‘wow’ de interactuar directamente con él. Eso es lo que buscamos”.

Desde Masmédulab y la Universidad César Vallejo, el propósito es que la propuesta no se limite a esta edición de la feria, sino que se siga perfeccionando y se proyecte a otras iniciativas y autores nacionales. “Nuestro objetivo es que la experiencia sea lo más duradera posible y, por qué no, seguir mejorando el sistema incorporando más datos para hacerlo todavía más auténtico. Incluso podríamos pensar en el futuro en crear experiencias similares con otros autores peruanos”, señala Tejada. Ambos destacan que estas tecnologías no buscan reemplazar lo tradicional, sino convivir en un ecosistema donde lo digital complemente la experiencia lectora.