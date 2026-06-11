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Latam Mobility 2026: el auge de los vehículos eléctricos impulsa la agenda de movilidad sostenible en Colombia

En el marco del evento, Chery está compartiendo su visión sobre el futuro de la movilidad sostenible y las nuevas energías en América Latina

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La compañía superó en mayo de 2026 las 100.000 unidades de vehículos de nueva energía vendidas a nivel mundial dentro de su estrategia global.
La compañía superó en mayo de 2026 las 100.000 unidades de vehículos de nueva energía vendidas a nivel mundial dentro de su estrategia global. (Chery)

Los vehículos eléctricos e híbridos continúan ganando presencia en el mercado colombiano. Solo entre enero y mayo de 2026 se matricularon 19.542 unidades en el país, un crecimiento del 217,6 % frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y Fenalco.

El avance de la electrificación del transporte se da en un contexto en el que la movilidad sostenible gana cada vez más relevancia para fabricantes, autoridades y usuarios. En ese escenario, que se está llevando a cabo en Medellín con los principales actores del sector, la marca automotriz Chery está compartiendo su visión sobre el futuro de las nuevas energías durante Latam Mobility Colombia 2026.

La realización del evento coincide con un periodo de crecimiento para el mercado colombiano. Solo en mayo de 2026 se matricularon cerca de 5.000 vehículos eléctricos e híbridos, una señal del interés que despiertan las nuevas tecnologías de movilidad entre los consumidores y del avance del sector en el país.

Chery considera a Colombia un mercado estratégico por el desarrollo del ecosistema de movilidad sostenible y el interés de los consumidores por nuevas alternativas energéticas.
Chery considera a Colombia un mercado estratégico por el desarrollo del ecosistema de movilidad sostenible y el interés de los consumidores por nuevas alternativas energéticas. (Chery)

Para María Cristina Castro, gerente general de AutoVardí, representante de la marca en Colombia, este proceso ya está en marcha. “La movilidad sostenible no es una visión futura, sino una realidad en construcción”, afirmó la directiva, quien proyectó que el sector continuará evolucionando impulsado por la expansión de la infraestructura, una mayor conciencia ambiental y una oferta cada vez más amplia de vehículos de nuevas energías.

Infraestructura y educación, claves para acelerar la movilidad sostenible

Castro también destacó la importancia de la articulación entre los sectores público y privado, así como el fortalecimiento de la infraestructura y la educación de los usuarios, factores que considera fundamentales para acelerar la adopción de tecnologías de bajas emisiones y consolidar una transformación estructural del sector automotor.

Según la directiva, la transición hacia una movilidad más sostenible requiere no solo una mayor disponibilidad de vehículos electrificados, sino también condiciones que faciliten su adopción y uso por parte de los consumidores.

Chery presentó su visión sobre las nuevas energías y la movilidad sostenible durante Latam Mobility Colombia 2026, que se realiza en Medellín.
Chery presentó su visión sobre las nuevas energías y la movilidad sostenible durante Latam Mobility Colombia 2026, que se realiza en Medellín. (Chery)

Colombia, un mercado estratégico para las nuevas energías

El crecimiento de la electrificación ha convertido a Colombia en un mercado relevante dentro de la estrategia regional de Chery. De acuerdo con la compañía, el desarrollo del ecosistema de movilidad sostenible y el interés de los consumidores por nuevas alternativas energéticas fortalecieron el potencial del mercado local.

En línea con esa apuesta, el fabricante impulsó el desarrollo de tecnologías híbridas y eléctricas dentro de su estrategia global de nuevas energías. En mayo de 2026, la compañía superó las 100.000 unidades de vehículos de nueva energía (NEV) vendidas a nivel mundial, consolidando su presencia internacional en este segmento.

En Colombia, su portafolio incluye desde tecnologías híbridas ligeras, que apoyan al motor de combustión para mejorar la eficiencia, hasta vehículos completamente eléctricos, además de opciones híbridas completas y enchufables que combinan ambas fuentes de energía.

El portafolio de Chery en Colombia incluye híbridos ligeros, híbridos completos, híbridos enchufables y vehículos eléctricos, además de la tecnología Chery Super Hybrid. - REUTERS/Maxim Shemetov
El portafolio de Chery en Colombia incluye híbridos ligeros, híbridos completos, híbridos enchufables y vehículos eléctricos, además de la tecnología Chery Super Hybrid. - REUTERS/Maxim Shemetov

Además, a finales de 2025, la marca presentó en América Latina la tecnología Chery Super Hybrid (CSH), una plataforma que, según la compañía, integró sistemas de propulsión eléctrica y de combustión para optimizar el consumo energético y adaptarse a diferentes condiciones de conducción.

“Estas soluciones desempeñan un papel determinante en la transición energética, al contribuir a la reducción de emisiones y a la construcción de ecosistemas de transporte más sostenibles y responsables en Colombia y América Latina”, señaló Castro.

La participación de Chery en Latam Mobility Colombia 2026 hace parte de una estrategia enfocada en el desarrollo de soluciones de movilidad conectada, eficiente y responsable.

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