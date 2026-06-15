El secretario de Guerra de Estados Unidos abre la puerta a operaciones militares contra carteles en Guatemala

Foto para ilustrar: FILE PHOTO: U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth speaks at the IISS Shangri-La Dialogue security summit in Singapore, May 30, 2026. REUTERS/Edgar Su/File Photo

El secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth dijo a CBS News que podrían realizarse operaciones militares contra carteles en Guatemala, una afirmación que abrió un nuevo choque con la posición pública del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, cuyo gobierno insiste en que no ha autorizado acciones de combate de fuerzas extranjeras en su territorio.

La declaración de Hegseth replicada por varios medios de comunicación en Guatemala, se produjo en una entrevista con el programa Face the Nation de CBS News, cuando fue consultado sobre si los estadounidenses debían esperar operaciones similares en países como Guatemala y Ecuador. Su respuesta fue: “Sí, deberían”, dijo al medio CBS News.

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El planteo del funcionario estadounidense llegó después de que Washington presentara como antecedente una operación en Venezuela que, terminó con la neutralización de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, señalado por el Gobierno de Estados Unidos como cabecilla del Tren de Aragua. La muerte fue confirmada el viernes pasado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Guatemala niega haber autorizado operaciones de combate de fuerzas extranjeras

De acuerdo con publicaciones nacionales, la Presidencia de la República de Guatemala respondió que mantiene la misma postura expresada por Arévalo en semanas recientes. “No existe autorización ni acuerdo para que fuerzas militares extranjeras ejecuten operaciones de combate en territorio guatemalteco. La cooperación con Estados Unidos se centra en capacitación, intercambio de inteligencia, tecnología y fortalecimiento de capacidades, manteniendo Guatemala el control soberano de todas las operaciones que se desarrollan en el país”, indicó la Presidencia de la República.

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Arévalo ya había declarado que su gobierno “no tiene previsto” que operativos militares estadounidenses incursionen en Guatemala. También sostuvo que la asistencia solicitada a Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado consiste en equipo, capacitación y apoyo de expertos para planificar operaciones a nivel táctico y estratégico.

Presidente Bernardo Arévalo de Guatemala, en La Ronda GT (Diario de Centroamérica de Guatemala)

Ese apoyo, de acuerdo con el presidente guatemalteco, “no contempla actividades militares extranjeras” en territorio nacional, según el texto fuente. La respuesta oficial se conoció después de una nueva consulta a la Presidencia sobre si seguía vigente esa negativa tras las declaraciones de Hegseth.

Hegseth vinculó la estrategia con la operación en Venezuela y con la Doctrina Monroe

Durante la entrevista con CBS News, Hegseth sostuvo que el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela “fue el que invitó a Estados Unidos a utilizar su fuerza militar para neutralizar al Niño Guerrero”. También afirmó al medio CBS News que “Rodríguez pidió la ayuda militar de Estados Unidos porque tenían una organización terrorista extranjera como el Tren de Aragua en su territorio”.

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Según Hegseth, esa cooperación permitió neutralizar al jefe de esa estructura con apoyo de fuerzas especiales estadounidenses. El secretario de Guerra comparó ese esquema con operaciones realizadas contra Al Qaeda y el Estado Islámico, al que identificó como Isis.

En la misma entrevista, Hegseth afirmó al medio CBS News: “Tal como demostramos que éramos muy buenos con Isis y Al Qaeda, en Oriente Medio durante 20 años; es un refuerzo increíble de la Doctrina Monroe, ahora la Doctrina Dunro. Estamos recuperando el control de nuestro hemisferio (...) es algo hermoso, es algo militar hermoso de contemplar; otros países vienen a nosotros para trabajar con nosotros y vamos a aprovecharlo al máximo”.

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El funcionario también dijo que países como Ecuador y Guatemala “vienen” a trabajar con Estados Unidos y que eso será aprovechado para impulsar operaciones de características similares.

La visita del jefe del Comando Sur reforzó la cooperación bilateral en seguridad

El 4 de junio, el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó Guatemala para reunirse con Arévalo, el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, el ministro de la Defensa Henry Sáenz y altos mandos militares para tratar la cooperación que Estados Unidos brindará al país en la lucha contra estructuras del narcotráfico y del crimen organizado.

Concluye visita del jefe del Comando Sur en Guatemala tras reunirse con el presidente Bernardo Arévalo (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

En su cuenta de X, Arévalo escribió que el encuentro con Donovan fortalecía la cooperación bilateral en seguridad, combate al narcotráfico y lucha contra el crimen organizado transnacional. “Guatemala ha demostrado que no está dispuesta a ceder sus fronteras, sus instituciones y su futuro al crimen organizado, y agradecemos la disposición del gobierno de Estados Unidos para colaborar con nuestros esfuerzos en esta materia”, afirmó el presidente.

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La Presidencia de la República informó entonces que en esa reunión se revisaron avances de los últimos meses en los esfuerzos conjuntos para contrarrestar amenazas de redes del narcotráfico y otras organizaciones criminales que afectan la seguridad, la estabilidad y el desarrollo regional. Según el texto fuente, esa coordinación se inscribe en el acuerdo Escudo de las Américas, que apunta a una articulación regional más profunda contra organizaciones criminales transnacionales.