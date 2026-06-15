La tierna postal de Lourdes Sánchez con su hijo Valentín en pleno clima del Mundial 2026: “¡Lo completaste!"

El niño de Lourdes Sánchez y el Chato Prada mostró un importante logro que alcanzó a pocos días de que Argentina juegue contra Bélgica (VIdeo: Instagram)

En un fin de semana marcado por la emoción mundialista, Lourdes Sánchez compartió con entusiasmo un momento de felicidad junto a su hijo Valentín, quien con apenas nueve años logró lo que muchos niños y adultos sueñan: completar el álbum de figuritas del Mundial 2026. La escena, espontánea y auténtica, se dio en el ambiente familiar y contagió alegría tanto en el hogar como en las redes sociales, donde la bailarina y presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes suele mostrar detalles de su vida cotidiana.

El álbum, eje central de la tradición futbolera cada cuatro años, reunió a grandes y chicos en la búsqueda incansable de figuritas para llenar los casilleros. Esta vez, la fiebre llegó a la casa de Sánchez con la fuerza de una celebración compartida. Valentín, acompañado de dos amigos, vivió el instante esperado por miles: el pegado de la última figurita, el recorrido por las páginas completas y el grito de alegría que selló el logro. La mano de Lourdes, visible en primer plano, acompañó el momento al pasar las hojas. Cada casillero lució la figurita correspondiente, resultado de tardes de intercambio, sobres abiertos con ilusión y la complicidad familiar en la tarea.

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La pasión por el álbum del Mundial es una de las tradiciones más arraigadas en la cultura futbolera argentina. Para muchos, el ritual de comprar sobres, revisar los números, organizar las figuritas y buscar aquellas difíciles de conseguir es casi tan emocionante como ver los partidos. En la edición 2026, la expectativa se multiplicó por la magnitud del evento y la participación de tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá. Familias enteras se sumaron a la fiebre del coleccionismo, que se transformó en un fenómeno transversal a todas las edades.

Lourdes Sánchez compartió la alegría de su hijo Valentín ante un logro muy esperado (Instagram)

Completar el álbum representa mucho más que una actividad de ocio. Es la prueba de perseverancia y paciencia, pero también una excusa perfecta para compartir tardes en familia y entre amigos. Valentín celebró su logro como muchos niños argentinos: con un festejo espontáneo y ruidoso, acompañado de quienes vivieron el proceso a su lado. El álbum, terminado días después del inicio de la competencia, quedó como testigo tangible de la pasión y el esfuerzo compartido.

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La emoción por el álbum se potenció con el inicio oficial del Mundial el jueves pasado. Las banderas de los tres países anfitriones dieron la bienvenida a selecciones y fanáticos de todo el mundo. En Argentina, el entusiasmo se notó tanto en las calles como en las casas: los partidos se convirtieron en cita obligada y el álbum en objeto de deseo. La selección nacional, que disputa su próximo partido el martes contra Bélgica en horario nocturno, genera expectativas y sueños de gloria. El clima mundialista condicionó las rutinas y renovó la tradición de juntar figuritas, que en esta edición volvió a unir generaciones.

Mientras el país vive pendiente de los partidos y de cada resultado, el caso de Valentín y su álbum terminado se transformó en un pequeño ejemplo de cómo el Mundial también se juega en lo cotidiano. En las casas, los kioscos y las plazas, la búsqueda de figuritas difíciles y el intercambio entre chicos volvieron a ocupar un lugar central en la vida social. La alegría de completar el álbum es una experiencia común, pero cada historia tiene su matiz único. Para Lourdes Sánchez, la felicidad de su hijo se convirtió en noticia y reflejo de una celebración compartida en miles de hogares.

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En paralelo, la presencia mediática de Lourdes Sánchez estuvo marcada recientemente por otros episodios. Hace un mes, un incidente vial la ubicó en el centro de la agenda pública: un control de alcoholemia positivo derivó en sanciones y en un fuerte debate social. La bailarina reconoció el error, afrontó las consecuencias y relató el impacto emocional del episodio. El caso ocupó espacio en medios nacionales, pero la protagonista eligió dar su versión y asumir la situación con autocrítica.

La difusión pública del incidente generó repercusión y comentarios en redes. Sánchez manifestó que la exposición fue intensa, aunque prefirió no abordar el tema en sus plataformas personales, salvo para aclarar información errónea. El episodio quedó como contrapunto ante la alegría familiar por el Mundial, que devolvió a la bailarina y a su hijo al centro de una noticia marcada por la alegría y la celebración colectiva.

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