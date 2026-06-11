America Inhouse

América Latina podría liderar la producción sostenible de aceite de palma a nivel global, según la RSPO

La región tiene condiciones para crecer sin deforestación, pero enfrenta retos en financiamiento, regulación y reconocimiento de la sostenibilidad, según Joseph D’Cruz en entrevista con Infobae

Guardar
Joseph D’Cruz afirmó en el III Congreso Palmero Mexicano que la región puede expandir la producción de aceite de palma sin deforestación.
Joseph D’Cruz afirmó en el III Congreso Palmero Mexicano que la región puede expandir la producción de aceite de palma sin deforestación. (RSPO)

Mientras los mercados internacionales elevan sus exigencias en sostenibilidad, trazabilidad y control de la deforestación, América Latina se posiciona como una región con potencial para liderar la producción sostenible de aceite de palma.

Así lo aseguró Joseph D’Cruz, director ejecutivo de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), en entrevista con Infobae realizada en el marco del III Congreso Palmero Mexicano, organizado por la Federación Mexicana de Palma de Aceite (Femexpalma).

El directivo destacó que la región combina altos niveles de eficiencia productiva con una oportunidad única de expansión sin deforestación. “En términos de calidad y eficiencia, la región ya muestra un desempeño muy alto. Y en términos de escala y volumen de producción, América Latina es una de las pocas regiones con el potencial de expandir la producción sin tener que deforestar”, afirmó.

La inteligencia artificial, el monitoreo satelital y la plataforma prisma de la RSPO refuerzan la trazabilidad y la verificación del cumplimiento hacia 2030.
La inteligencia artificial, el monitoreo satelital y la plataforma prisma de la RSPO refuerzan la trazabilidad y la verificación del cumplimiento hacia 2030. (RSPO)

Una ventaja clave: crecer sin deforestar

En países como Colombia, el 99% de las plantaciones de palma de aceite se estableció sin deforestación. En Guatemala, más del 90% de las plantaciones se desarrolló en tierras de bajo contenido de carbono, sin relación con deforestación, según el monitoreo satelital del gremio de palmicultores de Guatemala (GREPALMA). En México, existen 14 millones de hectáreas con potencial para nuevos cultivos sin afectar bosques.

“Es una enorme oportunidad de mercado, porque no se espera que la producción mundial aumente de forma drástica, mientras la demanda de palma sostenible crece con fuerza”, explicó D’Cruz.

Sin embargo, advirtió que el reto no es solo producir de forma sostenible, sino capturar ese valor en el mercado. “Los productores deben poder acceder a precios premium y mercados que reconozcan esa sostenibilidad”, señaló.

La RSPO advirtió que las regulaciones y los estándares de sostenibilidad resultan más difíciles de cumplir para los pequeños productores por falta de financiamiento.
La RSPO advirtió que las regulaciones y los estándares de sostenibilidad resultan más difíciles de cumplir para los pequeños productores por falta de financiamiento. (RSPO)

Regulación más exigente

El principal desafío del sector no está en la producción, sino en hacer viables los estándares de sostenibilidad, especialmente para pequeños productores.

“¿Cómo logramos que los estándares funcionen para productores que se sienten sobrerregulados y poco respaldados?”, planteó D’Cruz.

Según explicó, las exigencias regulatorias y del mercado aumentaron más rápido que los mecanismos de financiamiento que deberían acompañarlas. “Las expectativas del mercado y de los reguladores aumentan año con año, y los sistemas que se han implementado para cumplirlas son cada vez más complejos. Al mismo tiempo, no se ha revisado el modelo financiero de fondo que sustenta cómo se financian las prácticas sostenibles”, señaló.

La demanda de palma sostenible crece, pero los productores necesitan precios premium y mercados que reconozcan el valor de la sostenibilidad.
La demanda de palma sostenible crece, pero los productores necesitan precios premium y mercados que reconozcan el valor de la sostenibilidad. (RSPO)

En este contexto, la RSPO busca reducir la carga de cumplimiento y fortalecer el valor de la sostenibilidad en el mercado.

Reglas del comercio global y presión sobre la certificación

El avance de regulaciones como el Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) está cambiando el acceso a mercados internacionales.

Para D’Cruz, el impacto depende del nivel de preparación de cada productor. “Para quienes ya han invertido en certificación, trazabilidad y sistemas de documentación, estas nuevas reglas pueden convertirse en una ventaja competitiva. Para quienes no han hecho esa inversión o para los pequeños productores que no están en condiciones de hacerla, esas mismas regulaciones se convierten en una barrera”, advirtió.

América Latina se posiciona para liderar la producción sostenible de aceite de palma ante mayores exigencias de sostenibilidad, trazabilidad y control de la deforestación.
América Latina se posiciona para liderar la producción sostenible de aceite de palma ante mayores exigencias de sostenibilidad, trazabilidad y control de la deforestación. (RSPO)

Actualmente, más de 175.000 pequeños productores están certificados bajo estándares RSPO, lo que les permite acceder a mejores ingresos, asistencia técnica y oportunidades comerciales. Sin embargo, el acceso a financiamiento y la demanda limitada de productos certificados siguen siendo obstáculos para ampliar el modelo.

Tecnología: el nuevo estándar del sector

La industria avanza hacia un modelo donde la sostenibilidad debe poder demostrarse con datos verificables.

El uso de inteligencia artificial, monitoreo satelital y plataformas digitales de trazabilidad está transformando la medición del impacto ambiental y social.

Colombia, Guatemala y México concentran oportunidades para ampliar el cultivo de palma de aceite sin afectar bosques ni tierras de alto valor de carbono.
Colombia, Guatemala y México concentran oportunidades para ampliar el cultivo de palma de aceite sin afectar bosques ni tierras de alto valor de carbono. (RSPO)

En ese contexto, la RSPO impulsa prisma , su plataforma digital de certificación y trazabilidad, diseñada para fortalecer la verificación del cumplimiento en la cadena de suministro. “Nuestra plataforma da a los miembros la infraestructura práctica para demostrar cumplimiento ante regulaciones como el EUDR. La certificación no es fácil de obtener. Eso es parte del punto. La certificación RSPO demuestra que los productores están cumpliendo con los estándares más robustos disponibles en cualquier parte del sector global de aceites vegetales”, señaló el directivo.

D’Cruz añadió que el objetivo va más allá del cumplimiento formal. “La certificación es la base; el impacto real, medible y verificado, es la meta final”.

El reto hacia 2030 y el rol de los espacios sectoriales

De cara a 2030, el principal desafío para América Latina será convertir su desempeño en sostenibilidad en evidencia verificable y reconocida por los mercados internacionales.

Más de 175.000 pequeños productores cuentan con certificación RSPO, aunque persisten obstáculos como el financiamiento y la demanda limitada de productos certificados.
Más de 175.000 pequeños productores cuentan con certificación RSPO, aunque persisten obstáculos como el financiamiento y la demanda limitada de productos certificados. (RSPO)

Para D’Cruz, la región reúne una combinación única de producción certificada, liderazgo de productores y capacidad tecnológica que podría consolidarla como referente global en sostenibilidad agrícola.

Finalmente, destacó la importancia de encuentros como el III Congreso Palmero Mexicano, organizado por Femexpalma, como espacios clave para el sector. “Foros como este importan porque esa conversación no puede darse a través de resoluciones o documentos de postura: requiere que productores, compradores, organismos de estándares y expertos estén en la misma sala, comparando experiencias reales”, concluyó.

Temas Relacionados

Aceite de palmaPalma sostenibleProducción sostenibleCongreso Palmero MexicanoNegociosSostenibilidadRSPO

Últimas Noticias

Ciudades inteligentes con sentido humano, el mensaje de Smart City Expo LATAM Congress 2026

El evento reunió a líderes y expertos de más de 40 países para explorar cómo la tecnología, la innovación y la cooperación pueden transformar las urbes

Ciudades inteligentes con sentido humano, el mensaje de Smart City Expo LATAM Congress 2026

El regreso de El Niño podría disparar los precios de la energía en Colombia

Expertos advierten sobre el impacto que tendría un nuevo fenómeno de El Niño en los precios de la energía. Así pueden prepararse las empresas ante un escenario de mayor volatilidad

El regreso de El Niño podría disparar los precios de la energía en Colombia

Innovación y sostenibilidad: el estándar que redefine la gestión empresarial en México

El Premio Nacional de Calidad reconoce a quienes integran tecnología, responsabilidad social y desarrollo humano como motores de competitividad y crecimiento en el país, Constellation Brands es uno de los referentes en México

Innovación y sostenibilidad: el estándar que redefine la gestión empresarial en México

Tecnología híbrida SHS: en qué consiste el sistema que combina motores eléctricos y de combustión

Presente en modelos del segmento SUV de Omoda | Jaecoo, el Super Hybrid System (SHS) propone una autonomía combinada de entre 1.000 y 1.300 km

Tecnología híbrida SHS: en qué consiste el sistema que combina motores eléctricos y de combustión

Universidad peruana refuerza alianza académica en Italia y amplía programa de doble titulación en Enfermería

La Universidad César Vallejo (UCV) planea aumentar a 50 la cantidad de estudiantes que cursarán en la Humanitas University durante este 2026

Universidad peruana refuerza alianza académica en Italia y amplía programa de doble titulación en Enfermería

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rosario: le dispararon siete veces en un intento de robo, cubrió a su hermana y sobrevivió de milagro

Rosario: le dispararon siete veces en un intento de robo, cubrió a su hermana y sobrevivió de milagro

ACDE cerró su encuentro anual con un pedido a los empresarios: “Salir del metro cuadrado y animarse a competir en el mundo”

Juicio de los Cuadernos: hoy continúan las declaraciones vinculadas a la flota aérea presidencial

Mundial en la oficina: por qué la mayor parte de los argentinos se autoperciben “mediocampistas” en sus equipos de trabajo

La salud mental en la primera infancia: cómo la contención afectiva marca la diferencia en el desarrollo

INFOBAE AMÉRICA

Irene Vallejo, escritora española: “Cada cual cree estar en el centro, y por eso el mundo tiene más ombligos que sesos”

Irene Vallejo, escritora española: “Cada cual cree estar en el centro, y por eso el mundo tiene más ombligos que sesos”

682 menores de edad viven con VIH en República Dominicana

Cristina se degrada a depresión tropical pero mantiene lluvias torrenciales en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

Renunció por sorpresa el secretario de Defensa británico, John Healey

Descubren el cementerio de ballenas más grande y profundo del mundo en el océano Índico

TELESHOW

El cruce entre Sabrina Rojas y Tartu por las fotos sin ropa de la China Suárez: “Yo sí hablo de los cuerpos ajenos”

El cruce entre Sabrina Rojas y Tartu por las fotos sin ropa de la China Suárez: “Yo sí hablo de los cuerpos ajenos”

Mirtha Legrand y Roberto Piazza se reconciliaron en público tras 15 años de distancia: “Se reinició la amistad”

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: Cola fulminó a dos jugadoras de alto perfil

Kylie Minogue sorprendió en Buenos Aires visitando el restaurante de un famoso chef: las fotos