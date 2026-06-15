10 beneficios comprobados de las uvas para la salud, según la ciencia

El consumo habitual de uvas aporta hidratación, vitaminas esenciales y compuestos bioactivos que pueden fortalecer el sistema inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sola porción de uvas puede aportar beneficios claves para la salud, según recoge Cleveland Clinic. Este centro destaca que el consumo habitual de esta fruta contribuye a la hidratación, aporta vitaminas esenciales y puede fortalecer el sistema inmune. A partir de aquí, diversos estudios y profesionales han profundizado en los mecanismos y compuestos responsables de estos efectos.

Los beneficios comprobados de las uvas para la salud

Según un estudio publicado en PMC, profesionales e investigadores han identificado al menos diez beneficios comprobados asociados al consumo regular de uvas. En este trabajo, el doctor Ali Sabra, del Canadian Agri-Food Research Centre, explica que las uvas concentran polifenoles, flavonoides, antocianinas y estilbenos, moléculas bioactivas responsables de muchos de sus efectos positivos:

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Las uvas contienen polifenoles, flavonoides, antocianinas y resveratrol, moléculas asociadas con efectos antioxidantes y antiinflamatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fortalecimiento del sistema inmune: El consumo habitual de uvas se asocia con una mayor capacidad del organismo para defenderse de infecciones, debido a la presencia de vitamina C y antioxidantes. Reducción de la presión arterial: Los estudios clínicos han documentado que los polifenoles y el potasio de la uva ayudan a mantener la presión arterial dentro de valores saludables. Disminución del colesterol LDL: El resveratrol y la fibra presentes en la piel de la uva contribuyen a reducir los niveles de colesterol considerado perjudicial. Protección cardiovascular general: La combinación de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios favorece la salud de los vasos sanguíneos y el corazón. Mejora de la sensibilidad a la insulina y control glucémico: Investigaciones recientes muestran que el consumo de uvas puede optimizar la utilización de la glucosa y mejorar la respuesta a la insulina. Prevención de enfermedades metabólicas: La evidencia científica sugiere que incorporar uvas en la dieta puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos. Efecto antioxidante y antiinflamatorio: Los compuestos bioactivos de la uva neutralizan radicales libres y disminuyen la inflamación sistémica, factores clave en la prevención de enfermedades crónicas. Aporte a la salud ósea: La vitamina K y minerales como el calcio y el magnesio, presentes en las uvas, participan en el mantenimiento de huesos fuertes. Contribución al control del peso corporal: El bajo contenido calórico y la fibra favorecen la sensación de saciedad e influyen en el metabolismo energético. Impacto positivo en la calidad del sueño: La melatonina natural de la uva puede influir en la regulación del ciclo sueño-vigilia.

La vitamina K, el calcio y el magnesio presentes en las uvas participan en el mantenimiento de la salud ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor nutricional de las uvas

De acuerdo con un análisis publicado en la revista Nutrients, revisado por Sabra y colaboradores, una taza de uvas (151 gramos) contiene vitamina C, vitamina K, potasio, cobre, tiamina y riboflavina, además de agua y fibra en cantidades relevantes para la dieta.

Los estudios coinciden en que la piel y las semillas de la uva concentran la mayor cantidad de polifenoles y antioxidantes, mientras que la pulpa aporta principalmente agua y azúcares naturales de bajo índice glucémico.

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El mismo análisis científico indica que el bajo contenido calórico de las uvas y la presencia de fitoesteroles y ácidos grasos saludables pueden favorecer el control del peso corporal y contribuir a la salud metabólica.

Una taza de uvas aporta vitamina C, vitamina K, potasio, cobre, tiamina, riboflavina, agua y fibra en cantidades relevantes para la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir las uvas para absorber todos sus nutrientes

Según ambos estudios, especialistas en nutrición y biología molecular subrayan que el consumo de uvas enteras y frescas, preferentemente con piel y semillas, maximiza la absorción de compuestos bioactivos.

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Las investigaciones señalan que la mayor parte de antocianinas, flavonoles y proantocianidinas se encuentran en la piel y las semillas, por lo que pelar la fruta o consumir solo el jugo reduce la cantidad de antioxidantes aprovechados por el organismo.

La melatonina natural de las uvas puede influir en la calidad del sueño, aunque los especialistas aclaran que no reemplaza tratamientos para trastornos del descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo dirigido por Sabra destaca que la variedad de la uva (roja, negra o verde) influye en el perfil de polifenoles ingeridos, aunque todas las variedades presentan beneficios documentados. Además, los expertos recomiendan incluir las uvas como parte de una dieta variada y evitar el consumo excesivo de pasas o jugos procesados, ya que concentran azúcares y pierden parte de los nutrientes originales.

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Un punto adicional es la presencia de melatonina en la uva, compuesta asociada al ciclo del sueño. Algunos estudios han documentado que la ingesta moderada de uvas puede tener impacto positivo en la calidad del descanso, aunque los especialistas advierten que no debe considerarse un tratamiento para trastornos del sueño.