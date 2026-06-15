Economía

Las acciones argentinas se pliegan a las subas de Wall Street debido al optimismo por el fin de la guerra en Irán

Mientras que los indicadores de Nueva York ganan hasta 2,4%, en zona de máximos, los títulos privados argentinos ascienden hasta 5%. Caen las petroleras por el desplome del crudo

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Los índices de Wall Street apuntan a nuevos máximos nominales.
Los índices de Wall Street apuntan a nuevos máximos nominales.

Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York avanzan este lunes en un rango de 1,1% a 2,4% a las 11:50 horas, con los valores tecnológicos al frente.

El progreso de las negociaciones de paz en Oriente Medio durante el fin de semana inyectaron optimismo a la operatoria, que se contagia a la vez a los activos argentinos, a pesar del feriado en el mercado local.

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De acuerdo al calendario oficial dado a conocer por el Ministerio del Interior, en junio habrá dos feriados; el primero de ellos es este 15 de junio. Esta fecha corresponde al Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que cada año ocurre el 17 de junio pero al ser trasladable el Gobierno decidió adelantarlo dos días.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:50 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:50 horas)

Asimismo hay que recordar que Asimismo, el 20 de junio también será feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Este último día cae sábado dentro de la lista de feriados nacionales 2020 y es inamovible. Por lo tanto se prevé que no se modifique ni se genere un fin de semana largo extra en junio.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en las bolsas de Nueva York predominan las alzas, encabezadas por Corporación América (+4,9%), Mercado Libre (+3,6%) y Satellogic (+3,2%).

Del lado perdedor, ante un escenario de amplia caída de las cotizaciones del petróleo crudo en torno al 5% en el día, ceden los títulos vinculados al rubro energía, como YPF (-4,5%) y Vista (-3,4%). También destaca el descenso de Adecoagro (-4,1%).

En los EEUU, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cae este lunes un 5,3%, hasta USD 80,38 el barril con entrega en julio, después de que país norteamericano e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el Estrecho de Ormuz.

Los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 4,50 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

El acuerdo de paz será rubricado oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza, según anunciaron ambos países este fin de semana.

El trato, del que se desconocen los detalles concretos, busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Durante esta guerra, los ojos de los inversores han estado puestos en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del crudo mundial, ya que Irán, que nombró como sucesor al hijo del difunto líder, Mojtaba Jamenei, respondió con el cierre del enclave y con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses.

El analista Tom Essaye destacó esta mañana en el informe The Sevens Report que el WTI cerró el viernes con una pérdida semanal del 6,6 por ciento.

“Una vez acordada la paz, un cierre del WTI por debajo de los 84 dólares por barril cambiaría el panorama técnico a una postura tácticamente bajista para el petróleo y para el sector energético en su conjunto”, aseguró Essaye, en declaraciones reproducidas por EFE.

“Los mercados internacionales reaccionaron a la formalización de un Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán, cuya probabilidad de éxito fue estimada entre 80% y 85% por los mediadores involucrados, con una firma prevista para el 19 de junio en Suiza. El borrador contempla la liberación de USD 24.000 millones en activos iraníes congelados, un programa de reconstrucción valorado en al menos USD 300.000 millones y la reapertura coordinada del Estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días. En paralelo, los inversionistas mantienen la atención sobre la próxima reunión de la Reserva Federal del 17 de junio, la primera bajo la presidencia de Kevin Warsh“, puntualizó Felipe Mendoza, analista de mercados de América latina de EBC Financial Group.

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