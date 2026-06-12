El Salvador

Plan Cero Ocio incorpora a 15,000 reclusos en actividades productivas en el Centro Industrial de Santa Ana, El Salvador

El centro penal opera como un complejo industrial y agrícola en el que los internos pasan por evaluación, capacitación y jornadas productivas que incluyen textiles, estructuras metálicas, cultivos y ganadería para sostener su alimentación

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Reos comunes dispersos en las 15 manzanas del Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y de Rehabilitación de Santa Ana trabajan cada día en distintas áreas de producción.

En total, 15,000 privados de libertad participan en el Plan Cero Ocio, un programa que establece la realización obligatoria de actividades laborales y de capacitación durante el cumplimiento de la condena.

“Este centro está compuesto por alrededor de quince mil privados de libertad, los cuales todos se encuentran en áreas laborales dentro del plan presidencial, que es el Plan Cero Ocio”, explicó Samuel Alberto Díaz, director del penal, en entrevista con Infobae.

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El centro funciona como un complejo industrial y agrícola. Se divide en sectores donde los internos trabajan en la confección textil, la fabricación de mobiliario escolar, estructuras de acero inoxidable y artículos lúdicos destinados a equipar dos escuelas por día.

Privados de libertad en el Plan Cero Ocio de El Salvador.
El Centro Industrial de Santa Ana integra a 15.000 privados de libertad en el Plan Cero Ocio con trabajo obligatorio y capacitación durante la condena. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Díaz detalló: “Se ejecutan los pupitres de dos escuelas por día, elaboración de dos escuelas por día, todo el mobiliario lúdico, el mobiliario de acero inoxidable, prefabricados, que se utilizan en dos escuelas por día”.

Además, el penal cuenta con áreas dedicadas a la agricultura y la ganadería. Los cultivos y el ganado abastecen la cocina y garantizan la autosostenibilidad alimentaria. “La alimentación de los privados es por parte de los mismos cultivos y de lo que se cosecha y de lo que se obtiene de las reses que tenemos acá en cuestión de lácteos”, indicó el director.

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Las dietas de los internos varían según sus condiciones de salud y el tipo de actividad que realizan. “Tenemos dietas alimentarias conforme a las comorbilidades que tenemos, personas diabéticas, personas hipertensas y obviamente la dieta hipercalórica que tenemos, que son para las personas que se encuentran en constante trabajo”, señaló Díaz.

Áreas laborales, capacitación y oficios dentro del penal

El proceso para integrarse a las áreas laborales comienza con una evaluación técnica y médica. Cada interno es valorado antes de ser asignado a sectores como textil, soldadura, estructuras, agricultura o semovientes. “Son personas que son previamente evaluadas, calificadas y posteriormente estas personas pasan procesos de capacitación”, explicó el director.

Privados de libertad en el Plan Cero Ocio de El Salvador.
Los internos del penal de Santa Ana reciben capacitación en oficios como soldadura, agricultura, acuicultura e inseminación artificial para fortalecer su reinserción. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El centro prioriza la formación técnica. Díaz destacó: “Tenemos personas que han sido capacitadas para hacer inseminación artificial. Es un logro bien grande, pues cuando estas personas salgan en libertad van a ser personas de bien”.

Los internos pueden aprender desde agricultura hasta soldadura y acuicultura. El objetivo es que, al salir, cuenten con herramientas y conocimientos para desempeñarse en diferentes oficios. “Tengo personas que son agricultores, pueden soldar y en las mismas pueden criar tilapias”, ejemplificó.

Criterios de ingreso y perfil de los internos

Al Plan Cero Ocio solo acceden reos comunes. “Acá no hay ningún pandillero, acá solo tenemos reo común”, enfatizó Díaz. La selección prioriza personas condenadas por delitos menores, como robo o hurto. El ingreso depende de una evaluación criminológica hecha por equipos técnicos.

Los internos suelen provenir del centro La Esperanza, donde reciben capacitación inicial. Una vez trasladados a Santa Ana, aplican y perfeccionan los conocimientos adquiridos. A su ingreso, se identifican tanto habilidades como condiciones de salud, para ubicarlos en el área más adecuada. “Aquí se adopta a la persona y se le da la capacitación de acorde a las necesidades”, subrayó el director.

Privados de libertad en el Plan Cero Ocio de El Salvador.
El acceso a las áreas laborales del Plan Cero Ocio requiere una evaluación técnica, médica y criminológica antes de asignar tareas en textil, soldadura, agricultura o semovientes. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El Plan Cero Ocio contempla beneficios legales para quienes participan en las actividades productivas. “En la cuestión de reducción de pena tenemos lo que es, de acuerdo al artículo 105 A, que se le reduce la pena por cada día trabajado son dos días de pena”, explicó Díaz. Así, un interno con una condena de diez años podría salir en cinco. “Una persona que tenga una pena de diez años, sale en cinco años o puede salir en menos todavía”, ejemplificó.

Impacto de la formación laboral en la reinserción y atención médica

El centro busca que los internos adquieran hábitos de trabajo y competencias útiles para la reinserción social. Muchos llegan sin experiencia laboral, por lo que, según Díaz, una de las prioridades es “crear hábitos de trabajo”, como lo establece la Constitución. Quienes presentan enfermedades reciben atención médica especializada, mientras que los sanos se integran a las actividades productivas.

La segmentación y el acompañamiento técnico permiten que cada interno tenga acceso a formación y tareas acordes a su perfil y necesidades. El modelo, según el director, apunta a que al recuperar su libertad, los internos puedan desempeñarse en distintos oficios y reducir la reincidencia.

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