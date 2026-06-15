“Nos preparamos para ganar”: nuevo mensaje de Fernando De Andreis sobre el futuro del PRO

Fernando de Andreis, diputado nacional y secretario general del PRO

El secretario general del PRO y diputado nacional, Fernando de Andreis, difundió un documento político en el que planteó la necesidad de fortalecer la estructura partidaria, reconstruir vínculos internos y proyectar una alternativa de gobierno con vistas a los próximos desafíos electorales.

Bajo el título “Nos preparamos para ganar”, el dirigente sostuvo que el partido atraviesa una etapa de reorganización y reivindicó el rol que tuvo el PRO en el proceso de cambio político de la Argentina. Días atrás, había dicho que “lo mejor para la Argentina sería que Macri fuese el próximo presidente”.

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En un mensaje dirigido a la dirigencia y militancia del espacio, De Andreis apeló a una metáfora futbolística para describir el momento que atraviesa el partido fundado por Mauricio Macri. “El PRO, como les pasa a los grandes equipos de fútbol, tiene las vitrinas llenas de copas y medallas. Son recuerdos buenos, pero hay que dejarlos atrás. La nostalgia mata lo nuevo”, afirmó.

El dirigente remarcó que el orgullo por los logros obtenidos durante los años de gestión no debe convertirse en un obstáculo para construir el futuro. “Sentimos orgullo de las batallas que tuvimos que dar para llegar hasta acá, pero nuestra vitalidad depende de lo que va a venir”, señaló.

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Reconstrucción interna

Uno de los principales ejes del documento está vinculado al proceso de reunificación partidaria luego de las tensiones que atravesó el PRO durante la disputa interna de 2023 entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Según explicó De Andreis, desde la Secretaría General se viene desarrollando un trabajo de acercamiento con dirigentes de todo el país. “En estos meses estuvimos trabajando en reconstruir los vínculos con miembros del PRO, una etapa indispensable después del daño que produjo entre los dirigentes la fallida interna de 2023 entre Patricia y Horacio”, expresó.

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En ese sentido, destacó que el partido está llevando adelante una serie de reuniones y encuentros con referentes de distintas provincias para fortalecer la cohesión interna y recuperar la capacidad organizativa de la fuerza.

Posteo en X de Fernando de Andreis

“Paso a paso, estamos escuchando a cada uno, reuniendo a una gran parte del equipo del PRO que se encuentra diseminado por todo el país. Dirigentes entre los que hay gobernadores, intendentes, ministros, legisladores, funcionarios, todos con trayectoria y gran experiencia de gobierno”, sostuvo.

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El rol del PRO en la actualidad

En otro tramo del documento, De Andreis reivindicó la identidad y el papel político que, a su juicio, debe desempeñar el PRO en el escenario nacional.

“El PRO tiene un papel fundamental en la Argentina. Nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura”, afirmó.

Además, recordó el respaldo brindado al gobierno nacional en momentos de tensión política y cuestionó a sectores de la oposición que, según planteó, promovían escenarios de crisis institucional.

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“En octubre del año pasado, defendimos a la democracia de dirigentes como Felipe Solá que amenazaban desbocadamente con destituir a Milei, agitando el fantasma de un desborde social inminente que solo existía en las mentes de quienes pretendían crearlo”, señaló.

Críticas y advertencias

De Andreis también hizo referencia a episodios recientes de la gestión nacional que, según indicó, habían sido advertidos previamente por Mauricio Macri.

Segunda parte del posteo en X de Fernando de Andreis

“Perdimos demasiado tiempo para comprobar que lo que había sido anunciado finalmente sucedió”, sostuvo al referirse a una situación que calificó como un escándalo político y que, según explicó, había sido señalada por el expresidente desde el primer momento.

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Sin profundizar en detalles, el dirigente utilizó ese ejemplo para remarcar la necesidad de contar con una fuerza política sólida, con experiencia de gestión y capacidad para anticipar problemas y ofrecer soluciones.

La construcción de una alternativa

El documento también pone el foco en los encuentros denominados “El Próximo Paso”, una serie de actividades que el PRO viene desarrollando en distintas provincias con el objetivo de movilizar a la dirigencia y generar espacios de debate sobre el futuro del partido.

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De Andreis destacó la recepción que están teniendo estas reuniones en el interior del país y afirmó que constituyen una herramienta clave para consolidar el relanzamiento de la fuerza.

“Todos los encuentros de ‘El Próximo Paso’ que estamos realizando en el interior despiertan el entusiasmo que el PRO necesita para avanzar”, aseguró.

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Asimismo, explicó que en cada una de esas convocatorias se busca reafirmar dos objetivos centrales: preservar los avances logrados por el espacio y consolidar una vocación de protagonismo político.

“En cada encuentro reafirmamos dos cosas, nuestro compromiso de cuidar lo logrado hasta acá, y nuestra convicción de ser protagonistas”, expresó.

Hacia el cierre del texto, De Andreis dejó una definición que resume el espíritu del documento y la estrategia que, según plantea, debe adoptar el PRO en esta nueva etapa. “Estamos armando un PRO competitivo”, afirmó.

Y concluyó con una frase que funciona como mensaje político de cara a los próximos desafíos electorales: “No miramos trofeos, nos preparamos para ganar”.

Con este posicionamiento, el secretario general del PRO busca transmitir una imagen de reconstrucción interna, fortalecimiento territorial y preparación para volver a disputar centralidad en la política argentina, en un contexto marcado por la reconfiguración del sistema partidario y la redefinición de los espacios que integran el universo no peronista.