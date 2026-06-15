En un hotel alojamiento junto a tres amigas y con joyas de oro: así fue la captura de una peligrosa viuda negra en Esteban Echeverría

Paula Montaño fue detenida en un hotel alojamiento y le secuestraron una importante cantidad de joyas de oro.

El último jueves, personal de la Policía Bonaerense detuvo en un hotel alojamiento de Esteban Echeverría a Paula Belén Montaño, una mujer de 31 años que era buscada por dos robos bajo la modalidad de viuda negra. La captura de la sospechosa se concretó luego de que la encargada del lugar se comunicara con el 911 para alertar que una de las acompañantes de la delincuente se había descompensado en el interior de una de las habitaciones, donde se presume que las cuatro amigas habían consumido estupefacientes. Al requisar el cuarto, los efectivos hallaron una importante cantidad de joyas de oro, de las cuales se presume que podrían ser parte del botín de uno de los asaltos que cometió la acusada.

Fuentes policiales consultadas por Infobae detallaron que Montaño fue aprehendida en el hotel alojamiento Sur, ubicado sobre calle Los Andes al 1600, a la vera de la Ruta Provincial N° 4, en la localidad bonaerense de Monte Grande.

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Tras recibir un llamado de emergencia por una persona descompensada, personal de la Comisaría 3 de Transradio se dirigió al albergue transitorio y entrevistó a la conserje del lugar. Durante su relato de los hechos, la mujer contó que momentos antes cuatro chicas habían ingresado a bordo de un Peugeot 308 color gris metálico , estacionaron y alquilaron una habitación.

El Peugeot 308 que le secuestraron a Montaño.

Una vez dentro del cuarto, una de las mujeres, de 37 años, se descompensó por el presunto consumo de estupefacientes junto a sus acompañantes.

Al identificar a las compañeras de la damnificada, los agentes dieron aviso de la situación a Vanesa González, titular de la UFI N° 3 Descentralizada de Esteban Echeverría, quien de inmediato ordenó la detención de Montaño.

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La sospechosa contaba con dos pedidos de captura, uno de ellos por un robo agravado a un integrante de una fuerza de seguridad, la cual tramita en el Juzgado de Garantías N° 5 de Tigre.

Ante este escenario, la fiscal González abrió una causa por averiguación de ilícito, mientras que la fiscal Delfina López, de la UFI N° 1 Descentralizada de Benavídez, dispuso la detención de la presunta viuda negra.

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En el lugar, los uniformados secuestraron los objetos de valor que hallaron en la habitación, entre ellos seis anillos, seis cadenitas, dos pares de aros y un dije -todas alhajas de oro- y dos tarjetas de crédito.

Se sospecha que las joyas de oro secuestradas a la sospechosa serían parte del botín de uno de los robos por los que era buscada.

De acuerdo a la información consignada por el portal La Noticia1, Montaño es investigada como la presunta líder de una banda integrada por mujeres —entre ellas Micaela Garrido, una cabo de la Policía Federal Argentina detenida en marzo de 2025— que se dedicaba a contactar víctimas en boliches o redes sociales, para luego drogarlas y robarles pertenencias dentro de sus domicilios.

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La investigación la vincula con un hecho registrado en diciembre de 2024, cuando un hombre conoció a tres mujeres en un boliche de Palermo. Tras invitarlas a su casa en Villa La Ñata, partido de Tigre, la víctima fue drogada y sufrió el robo de guitarras, equipos de música y hasta un automóvil.